Каждый шестой петербуржец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые

Большинство жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины граждан в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Чаевые работникам сферы услуг «всегда» или «часто» оставляют две трети респондентов (65%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (74% из числа опрошенных женщин против 62% из числа опрошенных мужчин). Лишь 10% респондентов никогда не оставляют чаевых.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Свыше половины опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (62%), около трети — курьеров (31%) и таксистов (28%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые грузчикам / носильщикам (13%), работникам парикмахерских и салонов красоты (11%), заправщикам на АЗС (9%) и домработницам (5%).

Треть опрошенных (32%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (26%) — как придется, а 22% — в зависимости от суммы счета. Каждый девятый оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый одиннадцатый — 10-20% от счета.

Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Почти две трети участников опроса (64%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (19%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) — от 3 тыс. рублей в месяц.

Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 34% опрошенных), некачественное оказание услуги (23%) и отсутствие при себе наличных (19%). Каждого десятого (10%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 12% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.

За последний год более половины респондентов (58%) стали давать чаевые чаще, причем каждый пятый (21%) еще и увеличил размер чаевых.

Четверть опрошенных (26%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый шестой (15%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса свыше трети (40%) уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей.

Большинство опрошенных (57%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (25%) придерживаются противоположной точки зрения.