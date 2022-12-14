Новый закон о занятости от «Единой России» защитит права самозанятых и ИП

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“Единая Россия” и Минтруд подготовили законопроект о занятости, нацеленный на профилактику безработицы. Помимо этого, он предусматривает доступ к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан - трудоустроенных лиц, которые находятся в поиске новой работы или под риском увольнения.

Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев обсудил законопроект с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей и новых субъектов страны, пишет rostovgazeta.ru.

Как подчеркнул Медведев, в новом законодательстве должны быть отражены понятия занятости, а также платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. В отдельном порядке Дмитрий Медведев предложил обеспечить гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных россиян.

Андрей Исаев, координатор направления “Хорошая работа – достаток в доме” народной программы “Единой России”, замруководителя фракции в Госдуме, рассказал, какие нововведения есть в законопроекте. Так, вводится новая категория - работники, которые находятся под риском увольнения.

“Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина”, – сказал Исаев. Он также подчеркнул, что полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые, размер пособия по безработице которых будет максимальным.

Кроме того, Исаев остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Данные направления отразят в отдельных законопроектах. Дмитрий Медведев, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей поддержали разработку законов-спутников.

Также закон о занятости может включить в себя положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, а также о непосредственной поддержке таких семей. Об этом сообщает сайт ER.RU.

Дмитрий Медведев в завершение отметил: проект закона можно готовить к рассмотрению.