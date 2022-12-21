В Калининградской области на карантин отправили 159 классов

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области из-за карантина по ОРВИ и гриппу закрывают школы, а учеников переводят на дистанционное обучение. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В области в связи с превышением порога заболеваемости уже закрыты общеобразовательные учреждения в четырех муниципалитетах: Гурьевском, Зеленоградском, Светлогорском и Янтарном округах. В этих муниципалитетах на дистанционное обучение переведено 22 школы, всего 15 505 детей.

По данным областных властей, по всему региону из 176 школ в 47 на карантин закрыто 159 классов, в которых учатся 3505 детей.

Массового закрытия детских садов при этом сейчас в Калининградской области нет. В 12 детских садах закрыто 18 групп численностью 431 ребенок.

Напомним, закрытие школ на карантин в начале неделе не исключила руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура.

«Есть критерии, когда мы рекомендуем органам исполнительной власти в системе здравоохранения и в системе образования принимать меры к приостановлению учебного процесса. В случае 20-процентного отсутствия учащихся по любой причине: острые респираторные вирусные инфекции, грипп или коронавирусная инфекция - приостанавливается учебный процесс. И в детских дошкольных учреждениях, безусловно, если большинство детей болеют, там объявляется карантин и также происходит временное приостановление работы», - сказала она.

По состоянию на 20 декабря в Калининградской области за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 12 933 человека. Интенсивный показатель составляет 125,8 на 10 000 человек, что на 33,5 процента больше, чем неделей ранее.

В Роспотребнадзоре отметили, что темп прироста среди детей в возрасте 7-14 лет – 31,8 процента.

В регионе лабораторно подтверждено 168 случаев гриппа A(H1N1). Всего нарастающим итогом с начала эпидемического сезона лабораторно подтверждено 389 случаев гриппа, 155 - у детей до 14 лет.