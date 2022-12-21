Страшное ДТП в Светлом: 19-летний водитель получил почти 10 лет колонии за двух погибших пассажиров

От сильного удара легковушка превратилась в груду металла. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области к суровому наказанию приговорен молодой водитель, по вине которого погибли два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в ночь на 22 сентября 2021 года по Светлому на красной «Мазде» каталась компания пьяных подростков. Трое 17-летних парней и 19-летний юноша были пассажирами. За рулем легковушки находился 19-летний житель Калининграда: как и все его друзья, пьяный и без водительских прав.

На улице Ю. Гагарина легковушка разогналась до 100 км/ч, хотя разрешенная скорость на том участке была в два раза ниже. Отсутствие опыта и алкоголь в крови сделали свое страшное дело: «Мазда» на полном ходу врезалась в металлический отбойник, затем в дерево и опрокинулась.

В результате столкновения 19-летний пассажир погиб на месте происшествия. Двоих 17-летних подростков с тяжелыми травмами доставили в больницу, где один из них скончался. Второй получил тяжкий вред здоровью.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Следователи допросили всех свидетелей, были проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Светловский городской суд приговорил виновника страшной аварии к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.