Банки внедряют культурный код

Давним и уже хорошо отработанным способом поддержки и развития культурной сферы страны является спонсорство музеев и выделение средств на создание новых экспозиций. Так банк ВТБ в начале года стал генеральным партнером проекта, приуроченного к 200-летию со дня рождения Александра Островского.

Экспозиция в Музее театрального и музыкального искусства, а также в Театральной библиотеке освещает ключевые темы в творчестве Островского, самые известные театральные постановки, описывает периоды жизни великого драматурга. Посетители могут увидеть личные вещи писателя, сценические костюмы и эскизы декораций великих русских художников.

Активно поддерживают банки и современных художников. Как правило, их выставки организовываются в офисах Private Banking – с тем, чтобы помочь художнику продать часть своих полотен и тем самым дать возможность и дальше заниматься творчеством. Одним из ярких примеров такого способа поддержки деятелей культуры является выставка произведений известного петербургского художника Дмитрия Шорина, которая на днях открылась в Москве, во флагманском офисе Открытие Private Banking на Остоженке. Подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами проводит выставку в партнерстве с московской галереей современного искусства FINEART. В экспозиции представлено 15 живописных полотен мастера. Все они имеют художественную и инвестиционную ценность. Сквозной темой творчества Дмитрия Шорина является утрированный и пикантный образ «девушки мечты», навеянный рекламой и популярным кинематографом. Работы художника находятся во многих частных и музейных коллекциях. Живопись Шорина продается на крупнейших торгах Sotheby`s, Phillips, Bonhams. Персональные выставки Шорина проходили в Мраморном дворце Государственного Русского музея, Московском музее современного искусства и ряде других музеев.

А, например, «Почта-банк» в феврале этого года объявил о том, что инвестирует 150 млн рублей в электронную платформу по продаже билетов в театры и на различные культурные мероприятия. Уже сейчас в этой системе доступны свыше 10 тысяч событий в более чем 450 российских городах.

Столь активная и разносторонняя поддержка банками не только музеев и театров, но и современных художников, искусствоведов и других деятелей искусства, позволяет рассчитывать на то, что культурное просвещение будет расширяться с каждым днем. И что примеру крупнейших банков страны последуют и бизнес-структуры из других отраслей отечественной экономики.