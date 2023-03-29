Сокровища калининградских музеев: Миллиард марок, пузырьковая машинка и портрет с рыцарем

Фридландские - самые молодые из городских ворот Кенигсберга. Фото: Платон ЕГОРОВ

В конце проспекта Калинина (или в его начале – зависит от того, с какой стороны смотреть) стоит старинное здание из красного кирпича. Массивное, но при этом изящное: с башенками, с фигурой рыцаря-знаменосца из белого камня. Это Фридландские ворота – самые молодые из городских ворот Кенигсберга, год постройки – 1862-й. Когда-то давно они несли оборонительную функцию, а сегодня за толстыми стенами находится очень интересный городской музей. Многие здесь бывали и обычно заходили в музей со стороны проспекта. Но вот уже несколько месяцев у Фридландских ворот два входа: в музей можно попасть также со стороны Аллеи Смелых. Здесь вас встретит табличка с надписью «Открытое музейное пространство». Можно спокойно идти дальше, прогулка по открытому пространству совершенно бесплатна. А после прогулки можно и нужно заглянуть в сам музей – касса имеется и с этой, южной, стороны Фридландских ворот, в отреставрированном здании блокгауза.

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

- С этой стороны и въезжали в Кенигсберг, - рассказывает директор «Фридландских ворот» Андрей Ярцев. – В течение нескольких лет проводилась реконструкция, работы по благоустройству – восстанавливали стены и габионы, чистили крепостной ров, прокладывали дорожки… В результате появилась интересная прогулочная зона, которая, кстати, соединяется с Южным парком.

Поднимаемся на один из холмов. В начале дорожки – две стеклянные конструкции, внутри которых – различные кирпичи из Кёнигсберга. Не простые, с надписями, с клеймами. Целая коллекция!

На самой вершине холма – высокий железный трон.

- Здесь у нас своеобразная фотозона, любят фотографироваться и дети, и взрослые, - поясняет директор.

А на противоположном холме можно увидеть старые металлические конструкции. Это – детали от мостов Кенигсберга. Планируется создание экспозиции, посвященной знаменитой задаче Леонарда Эйлера о семи мостах Кенигсберга. Но это в будущем, пока же можно просто изучить то, что осталось от некоторых исторических мостов.

Экскурсовод музея Юлия Амельченкова на берегу крепостного рва. Фото: Платон ЕГОРОВ

Во время реконструкции музейной территории привели в порядок старинное здание блокгауза. Раньше здесь было что-то типа склада, забитого разными ненужными вещами, сейчас появилось новое музейное пространство, где проходят различные временные выставки.

- Когда проводили работы по восстановлению этого здания, наткнулись на таинственное подземелье – где-то в районе фундамента, - вспоминает Андрей Ярцев. – Думали, вскрыть, посмотреть, но после рекомендаций инженеров не решились, из-за того, что это могло бы повлиять на устойчивость здания.

- Может, именно там Янтарная комната? – спрашиваю.

- Не исключаю, - улыбается директор. – Но пусть уже ее отыщут будущие поколения.

Во время прогулки по музейному пространству невозможно пройти мимо старинного трамвая. Это «Дюваг». Произведен в Германии, но ходил по улицам послевоенного Калининграда.

Со временем в трамвае планируется открыть экспозицию. Фото: Платон ЕГОРОВ

Со временем в трамвае планируется открыть экспозицию, посвященную истории кенигсбергского и калининградского трамвая, между прочим, старейшего в нашей стране.

ЯЩИКИ С СЕКРЕТОМ

Но это потом. Сейчас же можно в деталях познакомиться с бытом жителей довоенного Кенигсберга. Один из залов музея с массивным сводчатым потолком называется «Дорога в город».

- Здесь у нас представлены различные предметы, связанные с предвоенным Кенигбергом, - рассказывает старший экскурсовод музея Юлия Амельченкова. – Вот, например, билетная касса, а это афиша кинотеатра «Альгамбра», некогда располагавшегося в историческом центре города. Напротив – телефонная будка. Такие будки до войны нередко устанавливали в кинотеатрах и кафе, причем в некоторых их них звонок был бесплатным.

Рядом стоит шкафчик со множеством маленьких ящичков. В каждом из них сюрприз.

- Вот откройте какой-нибудь, - предлагает Юлия Амельченкова.

Я открыл наугад. Внутри – дамский кожаный кошелек, а под ним денежная бумажка номиналом 10 миллиардов марок.

- Какое великое богатство!

- Не совсем, - оборвала мою фантазию Юлия Амельченкова. – Эта купюра периода Веймарской республики, периода гиперинфляции. Целый чемодан таких денег, честно говоря, недорого стоил.

Дамский кожаный кошелек и купюра номиналом 10 миллиардов марок. Фото: Платон ЕГОРОВ

И подобный сюрприз в каждом ящичке. Где-то так называемые зигельмарки, которые заменяли сургучовые печати, где-то маленькие и аккуратные каретные часы (некоторые из них, несмотря на почтенный возраст, еще идут).

ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ ХОЗЯЙКА

Не меньше шкафчика с ящичками впечатляет экспозиция, которую условно можно назвать «кухня кенигсбергской хозяйки». Чего тут только нет! Вот, например, хитрый механизм с колесиками, винтиками, шестеренками – это аппарат для чистки яблок и груш. Нанизываешь фрукт на стержень – и поехали! Вот картофелечистка, а это - переносная грелка для ног. Рядом – чугунные вафельницы с отлитыми прямо на них рецептами приготовления каких-то особенных вафель.

- А это что такое? Угадайте, - Юлия Амельченкова демонстрирует небольшую, размером с ведро, металлическую штуковину, похожую то ли на колокол, то ли на рыцарский шлем.

Я таких, признаться, никогда не видел, да и вообще не люблю гадать, поэтому сразу сказал:

- Сдаюсь.

- Пузырьковая стиральная машинка, она же вспениватель! – торжественно произносит Юлия. - Была очень популярна у хозяек в довоенном Кенигсберге. В тазик наливаешь воду, добавляешь туда одежду, засыпаешь «Персил» - самый популярный в то время порошок. Потом надеваешь на ручку вспениватель, помещаешь его в тазик и легким движением руки начинаешь стирать: вверх – вниз, вверх – вниз… И никаких лишних усилий.

- Да, наверное, удобно. Вы его испытывали в реальных условиях? – интересуюсь.

- Конечно.

Пузырьковая стиральная машинка. Фото: Платон ЕГОРОВ

Кстати, в соседнем зале музея находятся очень простые и очень интересные приспособления для хозяек (к своему стыду никогда их не видел) – угольные утюги. Некоторые модели похожи на меленькие то ли дредноуты, то ли «Титаники» - из-за формы и торчащих труб.

- Да, внутри был тлеющий уголь, дым выходил через трубу, - поясняет старший экскурсовод.

- Но это, получается, очень грязное производство. Ведь пока погладишь, все белье дымом пропитается!

- Если угольным утюгом пользуется опытная и умелая гладильщица, то не пропитается. Искусство гладильщиц очень ценилось в Кенигсберге. Да и не только.

НАДЕВАЕШЬ ШЛЕРЫ И ВПЕРЕД!

Это, второе, помещение Фридландских ворот, где находятся старинные утюги, используется в качестве зрительного зала. Здесь расставлены стулья, и каждый час демонстрируется 17-минутный фильм о том, как выглядел Кенигсберг до британской бомбардировки в августе 1944 года, уничтожившей исторический центр города. После киносеанса каждый может многое из показанного в фильме увидеть воочию.

- Зрители посмотрят фильм и как будто погуляют по старому городу, по старой брусчатке, которая здесь сохранилась – ведь в этом зале находился выезд из города, - говорит старший экскурсовод.

Зайдут в аптеку (за стеклом – множество разных склянок), продовольственную лавку (особенно впечатляют вместительные стеклянные банки с тушенкой), заглянут в швейное ателье (тут, конечно, швейные машинки «Зингер», как же без них?), потом в обувную мастерскую.

- Вот, взгляните, какая интересная обувь. Деревянная, - Юрия Амельченкова демонстрирует похожие на колодки предметы. - Это так называемые шлеры, они производились только в Восточной Пруссии. Надевались на кожаный носок. Появились шлеры в сельской местности, затем покорили город. В них очень удобно было ходить по брусчатке.

КАНТ, ЛУИЗА, РЫЦАРИ

В бывшем караульном помещении Фридландских ворот сегодня можно познакомиться с переплетениями исторических судеб России и Пруссии. Здесь непеременный бюст философа Иммануила Канта, присягнувшего некогда на верность императрице Елизавете Петровны и так до конца дней оставшимся подданным Российской империи. Рядом под стеклом – прижизненные издания Канта. «Критика чистого разума», «Критика способности суждения»… В стороне от Канта – еще один бюст. Королевы Пруссии Луизы. Ее вообще очень уважали в Кенигсберге.

- А вот, смотрите, два мундира, - Юлия Амельченкова показывает предметы военной одежды. - Угадайте, какой из них относится к русской армии, какой к прусской? Есть одна очень важная особенность, которая их отличает.

Я немного знаком с униформой прошлых веков, поэтому угадал:

- Обычно пруссаки носили синие мундиры, поэтому тот, что справа – прусский.

- Верно. Но есть еще одна очень важная деталь. Видите белый шнурок с кистью на кивере? Это кутас. Этот элемент характерен для униформы русских гусарских полков. У Пруссии такого не было.

Из караульного помещения проходим возле кассы, бегло осматриваем небольшую экспозицию «Цивилизация началась с канализации» и, в конце концов, попадаем в «Рыцарский зал».

- Обычно наши экскурсии начинаются здесь, идем от более старого к более современному, - объясняет Юлия Амельченкова.

На витрине – коллекция серебряных монет Тевтонского ордена, реплики средневекового оружия – мечи, кинжалы, секиры. Царят в полутемном зале здоровенные фигуры рыцарей Тевтонского ордена, выполненные калининградскими умельцами с исторической точностью. На стене мерцают средневековые гобелены…

- Это, конечно, копии. Оригиналы находятся в Париже, в музее Клюни.

- А это что за штука? – спрашиваю Юлию, показывая на большой интерактивный экран, висящий на кирпичной стене.

- Это еще один наш сюрприз. Нажимайте на кнопку.

Я нажал. Вначале увидел себя, а через секунду… Рядом со мной появился бородатый мужчина в пестрой средневековой одежде. Улыбающийся и как будто живой. Подумал даже, что еще немного и он похлопает меня по плечу. Но пронесло.

- Нажимайте еще раз, - говорит Юлия.

Я снова нажал. Раздался еле слышный щелчок и через мгновение фотография с герольдмейстером Герхардом фон Эрфуртом (на экране рядом со мной был именно он!) в готических интерьерах Фридландских ворот улетела на мою электронную почту. К слову, на экране, который официально называется «виртуальный фотоаппарат», появляется не только герольдмейстер. Можно выбрать и другого пришельца из Средневековья.

- Дети в восторге от таких фотографий, - улыбается Юлия Амельченкова. – Да и взрослые тоже.