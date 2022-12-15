Артур Крупин подвел итоги реализации партийных проектов за 2022 год

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На данный момент из федерального, регионального и местного бюджетов финансируются семь проектов: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Новая школа», «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Чистая страна».

«Каждый из проектов – это актуальное направление, которое необходимо развивать методично, регулярно, пока это не станет нормой жизни для калининградцев. Именно поэтому в самом западном регионе России обустраивается городская среда, обновляются спортивные залы в школах, строятся детские площадки, школы, дошкольные учреждения и новые дороги, ведется разноплановая работа с людьми старшего поколения, уделяется внимание здравоохранению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – делится подробностями Артур Крупин.

Принципиально важными условиями реализации проекта «Городская среда» стали механизмы включения населения в формирование перечня объектов, а также общественного сопровождения и контроля, ведь «Городская среда» − это не просто партийный проект, а направление, реализация которого находится на личном контроле Президента Владимира Путина.

Так, в 2022 году на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды в муниципалитетах было потрачено почти 818 млн. рублей. Таким образом, масштабная модернизация коснулась 12 дворовых и 10 общественных территорий в Калининграде, Янтарном, Ладушкинском, Полесском и Черняховском округах.

По проекту «Безопасные дороги» на областных дорогах установлено более двух тысяч дорожных знаков, обустроены 20 пешеходных переходов системами автономного освещения и светофорами. Кроме того, установлено 20 тысяч световозвращающих планок, произведен ремонт остановочных пунктов и обустройство освещения. Всего же в Калининградской области отремонтировано 157 километров дорожного полотна.

Особое внимание «Единая Россия», традиционно, уделяет объектам образования. И здесь нам тоже есть, чем похвастаться. В стадии готовности детский сад по улице Новгородской, школа №59 по улице Рассветной и отдельный корпус для начальной школы №50. На очереди открытие детских садов в поселке Чехово Багратиновского округа и в городе Балтийске. Также стоит отметить и успешную реализацию программы капитального ремонта школ в поселке Славянское Полесского муниципального округа и гимназии №2 города Черняховска.

В текущем году завершена реализация таких мероприятий, как строительство 8 школьных спортивных залов общеобразовательных учреждений Балтийского, Гусевского, Гурьевского, Ладушкинского, Нестеровского, Озерского, Светловского, Черняховского округов. Кроме того, было построено 16 многофункциональных спортивных площадок по всему региону.

По проекту «Культура малой Родины» в регионе созданы четыре модельные библиотеки. «Это Центральная городская библиотека им. В. Белинского города Балтийска, детская городская библиотека «Светловской централизованной библиотечной системы имени Н. Фёдорова», центральная детская библиотека Гусева, Чапаевская сельская библиотека «Багратионовского библиотечного объединения». Открылся культурно-досуговый центр в поселке Яснополянка. Помимо этого, капитально отремонтировано здание детской школы искусств в Гусеве, а также Дом культуры в поселке Зорино», - сообщил Артур Крупин.