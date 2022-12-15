Меняли 10 к 1: как калининградцы за неделю на новые деньги перешли

Четверть века назад мы тоже переживали денежную реформу: с 1 января 1998-го от старых денег и цен «отрезали» по три нуля. Фото: Архив автора

Это была первая в истории Калининградской области денежная реформа. Кроме того, в ее рамках случилось еще одно архиважное событие. Ушли в историю карточки, появившиеся во время Великой Отечественной войны.

По нынешним временам сделано все было жестко. Об отмене введенных в стране в 1941 году карточек на продовольственные и промышленные товары и введении новых денег население известило постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947-го. Всего через день, 16-го числа, начался обмен дензнаков. А уже 22-го – завершился! Еще неделю деньги меняли лишь «в отдаленных районах». Для нашего региона, который ныне даже первые лица называют особым, льгот не было. И кто не успел – тот опоздал.

Для операций с наличностью в области открылось 100 обменных пунктов. В сберкассах, в ряде почтовых отделений и на крупных предприятиях. Меняли по курсу 10 к 1. Скажем, за десятку старого образца давали один новый рубль. Повезло тогда владельцам вкладов до 3 тысяч рублей – их переоценивали один к одному! Если на счете лежало до 10 тысяч, все, что свыше 3 тысяч, переоценивалось: за три рубля старых денег – два рубля новых. А после 10 тысяч рубли переоценивали уже из расчета два к одному.

Размер имеет значение?

Разумеется, многие были недовольны тем, что родное государство их так «подоило». Но негодовали, учитывая строгость эпохи, среди своих. А официально все было благостно. Так, 16 декабря 1947-го на ЦБК № 2 (последние годы более известен как «Цепрусс») зарплату выдавали уже «новыми». Слесарь-стахановец Семен Моисеенко свои 600 рэ получил хрустящими 50-рублевками. И, любовно разглядывая портрет Ленина на лицевой стороне банковского билета, сказал:

– С новыми деньгами по-новому заживем. Спасибо товарищу Сталину за его заботу о трудовом народе!

Активно обсуждались и внушительные размеры новых денег. Судите сами. На сегодня у наиболее крупной во всех смыслах 5-тысячной купюры длина 157 мм, ширина – 69. Из купюр, введенных в декабре 1947-го, даже рублевая имела размеры 82 х 124. 10-рублевка – уже 158 х 92. 50 рублей – 218 х 103. 100 рублей – 230 х 115…

Одна из фотографий, призванных в числе прочего наглядно подтвердить тезис о том, что с каждым годом неуклонно растет благосостояние калининградцев. Фото: Архив автора

К слову, когда в 1961 году случилась следующая денежная реформа, купюры, наоборот, уменьшились. И в народе их тут же прозвали «хрущевскими фантиками». Справедливости ради отметим, что деньги образца 1947 года тоже получили неодобрительное прозвище – «сталинские портянки». Впрочем, так их называли те, кто в целом не питал добрых чувств к Советской власти. А вообще куда чаще можно было услышать уважительное:

– Вот это деньги, вот это я понимаю!

Жить стало лучше

Вместе с тем больше всего та денежная реформа запомнилась все-таки отменой карточек. С одной стороны, это работало на укрепление морального духа. Отмену карточек массы восприняли как еще одно подтверждение того, что страна выбирается из послевоенной разрухи. Воодушевляли и новые деньги – большие, красивые. И на это, значит, может уже государство позволить себе тратиться.

С другой стороны, после отмены карточек жить стало лучше, жить стало веселее, как мог бы сказать товарищ Сталин. Ведь в магазинах отныне появилась возможность покупать не определенный «сверху» минимум, а столько, сколько нужно. Конечно, если на полках – не шаром покати (чем, увы, советского человека было не удивить).

Но, допустим, снабжение у торговой точки правильное, товары имеются. И в таких местах с отвычки многие поначалу даже терялись.

– А можно не одну, а две буханки хлеба? – робко спрашивала покупательница.

– Хоть три, – отвечала продавщица.

– А сахара не полкило, а килограмм?

– Да пожалуйста, гражданочка.

– И макароны у вас тоже того… без ограничений?

– Так, скока вешать?

Правда, робость эта быстро прошла. К хорошему вообще ведь быстро привыкаешь.

КСТАТИ

«Отрезали» по три нуля

Четверть века назад мы тоже переживали денежную реформу. К 1997 году деньги образца 1993-го совсем потеряли вес. Зарплатой в миллион рублей было уже никого не удивить. А хватало того миллиона лишь на самое необходимое.

Вот и было решено оздоровить финансовую ситуацию. В рамках той реформы с 1 января 1998-го от старых денег и цен «отрезали» по три нуля. И при взгляде на ценники возникала иллюзия, что все подешевело в тысячу раз…

В отличие от 1947 года тогда обменивать деньги можно было долго – до 1 января 2003-го. Самой крупной купюрой стала 500-рублевка. При этом в оборот вернулись даже копейки. Хотя инфляция со временем начала вносить коррективы. Но это – уже другая история.

55 лет назад:

И по камушку, по кирпичику…

Как известно, в советских газетах самое интересное для обывателя часто публиковали где-то внизу на последней странице мелким шрифтом без иллюстраций. Однако приученный к такому читатель нередко начинал изучать газету с конца. И крохотная слепая заметка на газетных задах порой затмевала передовицу.

Вот и 55 лет назад в «Калининградской правде» появилось маленькое объявление. Как из него следует, 9 декабря 1967-го общественный транспорт в Калининграде пошел в обход района Центральной площади. А все имевшиеся там тогда магазины и единственное кафе закрылись. И все это – «в связи с производством работ на Ленинском проспекте».

О том, какие именно предстоят работы в самом центре Калининграде, не уточнялось. Фото: Архив автора

Что ж за работы такие? А это развалины Королевского замка начали добивать.

Напомним, еще в середине того года руины планировалось привести в порядок и устроить внутри музей. Но 15 августа 1967-го город посетил председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. И, увидев то, что еще оставалось от замка, вынес приговор:

– Этот гнилой зуб пора вырвать.

Закрыть вопрос за один раз в декабре 1967-го, конечно, не получилось. Все зачищено было только к концу 60-х. Хотя, как выяснилось, кое-что уцелело. И много лет спустя туда пришли археологи. А чиновники уверяли, что там будет музей под открытым небом.

Еще в середине 1967 года руины Королевского замка планировалось привести в порядок и устроить внутри музей. Фото: Архив автора

Однако недавно планы поменялись, и сейчас замковые останки снова закапывают. Точнее, консервируют методом повторного погружения в грунт. Как уверяют ответственные лица, делается все бережно, по всем правилам. В результате чего древние обломки сохранятся в земле. И потом при необходимости их можно будет опять раскопать…