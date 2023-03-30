На могиле актрисы Александры Яковлевой в Калининграде установили памятник

До официального открытия памятник временно затянули пленкой. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Александры Яковлевой не стало 1 апреля 2022 года. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни после нескольких лет борьбы с онкологией.

Похоронили актрису в родном Калининграде – на старом кладбище. Ее могила находится напротив мемориала погибшим рыбакам траулера «Тукан» (трагедия, унесшая 57 жизней, произошла 28 февраля 1967 года в Северном море).

На могиле Яковлевой всегда лежали цветы, а сейчас, к годовщине со дня смерти, установлен и памятник с оградкой, напоминающей киноленту. Возле него невольно задерживают шаг все, кто идет мимо. И долго смотрят на фото Александры Евгеньевны...

Напомним, онкологическое заболевание звезде театра и кино диагностировали в 2017 году. Яковлева перенесла 20 курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не сумела.

Церемонию прощания провели дважды: 5 апреля - в Санкт-Петербурге, 7 апреля – в Калининграде.

Церемонию прощания провели дважды: 5 апреля - в Санкт-Петербурге, 7 апреля – в Калининграде (на фото). Фото: Александр КАТЕРУША

Артистка завещала похоронить ее рядом с бабушкой. Проститься в Храм Александра Невского пришли многие калининградцы. В последний путь Александру Яковлеву проводили аплодисментами.

1 апреля в калининградском кинотеатре «Заря» состоится показ фильма «Паром «Анна Каренина» (12+), режиссером которого была Александра Яковлева. Сеанс начнется в 14.00, вход – свободный.

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