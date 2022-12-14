В Калининграде на Сельме переместили улицу Горчакова, на ее месте появилась улица Адмирала Егорова

Именем Владимира Егорова теперь названа улица на Сельме. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде прошло заседание топонимической комиссии, на котором решили присвоить имя Адмирала Егорова улице на Сельме, соединяющей улицу Согласия с улицей Рассветной.

Интересно, что прежде эта улица носила имя Горчакова. Впрочем, речь идет не о переименовании, а о переносе. Улица Горчакова легким движением руки… Словом, она теперь находится севернее, близ Форта №4, соединяет улицу Украинскую с Большой Окружной.

- Переместили, поменяли локацию улицы. Это релокация. Такое вполне возможно, если на улице нет юридических адресов, - объяснил «Комсомолке» один из членов топонимической комиссии, пожелавший остаться анонимным.

На схеме видно расположение новых улиц и перемещенную у Форту №4 улицу Горчакова.

Интересно, что на Горчакова нет (точнее не было) и жилых домов. Точнее они там есть, это массивные многоэтажки, но относятся они к улицам Согласия и Рассветной. А еще, судя по карте, на Горчакова (на нынешней уже улице Егорова) расположен стадион. Это совсем недалеко от спорткомплекса «Янтарный».

За то, чтобы в Калининграде в этом месте появилась улица, названная в честь бывшего командующего Балтийским флотом и экс-губернатора Владимира Егорова, единогласно проголосовали все 9 членов комиссии.

В честь Героя России

На этом же заседании решили назвать и соседнюю с Егорова улицу – в честь первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Улица Героя России Катериничева появилась теперь официально, она соединила улицу Согласия и улицу Челнокова. Параллельно проходит и улица, названная в честь еще одного Героя России, экс-губернатора Евгения Зиничева.

За то, чтобы на Сельме появилась улица памяти Алексея Катериничева проголосовали 8 из 9 членов топонимической комиссии. Один человек высказался против.

Ранее вопрос присвоения имен этим улицам поднимали в мэрии Калининграда на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.

- Люди залуженные, авторитетные, которые ушли из жизни, которых мы помним. Важно увековечить их память. Они многое сделали для города, - сказал тогда председатель комиссии по местному самоуправлению Юрий Саломохин. Депутаты его поддержали.