Встретиться с Дедом Морозом и успеть на бэби-оперу: Что приготовили для детей на праздники в Калининграде

Билеты разбирают быстро, так что стоит поторопиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марафон новогодних «елок» набирает обороты. Театрализованных представлений для подрастающего поколения, предлагаемых местными театрами и музеями, в эти дни традиционно много. Билеты на них разбирают быстро. Так что, торопитесь включиться!

ДРАМТЕАТР

«Северное сияние» (0+). Малая сцена

Интерактивная сказка для детей и взрослых. Добрая волшебная история про маленькую девочку, обитателей крайнего севера и новогоднее чудо.

Режиссер – Наталия Степаненко.

Продолжительность: 1 час без антракта. Начало: в 10.00 и 14.00.

Когда идет: с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января 20223 года.

Стоимость билета: 650 рублей. Билеты есть!

«Рецепт праздника» (6+). Основная сцена

Новогодняя интерактивная сказка для семейного просмотра. Герои отправляются на поиски пирога, специально испеченного к Новому году и похищенного неизвестным.

Автор идеи – Роман Бокланов, режиссер – Алена Волкова.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Начало в 11.00 и 14.00.

Когда идет: с 27 по 20 декабря и со 2 по 5 января 2023 года.

Стоимость билета: 400, 500, 600 рублей. Билеты остались на 27, 28 декабря, а также на все январские представления.

Доступна продажа электронных билетов на dramteatr39.ru.

Касса: 8 (4012) 21-24-22

ФИЛАРМОНИЯ

«Пароль – по щучьему веленью» (0+).

Музыкальная сказка для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки.

- Это не пересказ всем известной народной сказки, а захватывающая новая реальность, созданная по мотивам придуманной нашими артистами компьютерной игры «Емеля». Сцена филармонии в один момент превратится в веселое, взрывное зазеркалье, населенное супергероями, чудесами и увлекательными приключениями, - рассказали организаторы.

Когда идет: с 24 декабря до 8 января. Стоимость билетов – 350, 400 рублей.

Доступна продажа билетов на filarmonia39.ru.

Касса: 8 (4012) 64-78-90.

ТЕАТР КУКОЛ

«Новогодних сказок чудеса» (3+)

История о том, как Чиполлино ищет волшебный сундучок, в котором спрятан символ 2023 года. Сундучок похитила Королева зла.

Режиссер – Дмитрий Смагин

Стоимость билета – 400 рублей. Билеты на декабрьские представления уже раскуплены, полно билетов на спектакли со 2 по 8 января. Начало действа – в 11.00 и 13.00.

Кроме спектакля, детей ждут игры, конкурсы, дискотека и встреча с Дедом Морозом, Снегурочку и другими сказочными персонажами.

Доступна продажа электронных билетов на pyramida.info.

Касса: 8 (4012) 21-43-35.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Музыкальная сказка для всей семьи «Царевна-лягушка» (6+).

Продолжительность - 60 минут.

После представления – встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, игры, викторины, дискотека.

Когда идет: с 17 по 30 декабря и со 2 по 6 января. Начало представлений в 11:00 и в 14:00. Цена билетов: 300, 400, 500 рублей. Билеты есть и на декабрьские, и на январские представления.

Доступна продажа билетов на kassir.ru.

Касса: 8 (4012) 58-70-90.

ДОМ ИСКУССТВ

«Легенда о красавице и чудовище» (0+)

Загадочная история о верности данному слову, о благородстве, о благодарности, о любви. Время показа: 11.00, 14.00, 16.30.

Когда идет: с 17 декабря по 8 января.

Цена билетов: 500, 800, 1000 рублей. Билеты есть!

Доступна продажа билетов на домискусств.рф.

Касса: 8 (4012) 64-37-47.

«ТРЕТИЙ ЭТАЖ»

Коллектив театра приглашает детей на удивительные добрые спектакли.

3 января, 19.00 – Льюис Кэрролл. «Алиса в стане чудес». Волшебная история. (6+ );

5 января, 19.00 – Е. Мышкин. «Мой друг Чарли Чаплин». Комические сцены. (6+),

7 января, 19.00 – Э. Портер. «Поллианна». Драма встречи в одном действии. (6+).

Цена билета: 500 рублей.

Доступна продажа билетов на kassir.ru.

Касса: 8 (4012) 90-46-30

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

20 декабря в 16:00 откроется рождественская выставка декоративно-прикладного искусства «Новогодние затеи», которая проработает месяц. В экспозиции будут представлены елочные игрушки, новогодний праздничный декор и другие работы, посвященные Рождеству. Произведения удивят гостей необычной техникой исполнения: роспись по дереву и стеклу, кружевоплетение, челночное плетение, а также вышивка крестом, бисером и натуральными камнями.

Билет 200 руб, школьники 100 руб, дошкольники бесплатно.

- Посетители совершат путешествие в сказку, где их встретят Баба-Яга, всевозможные сказочные звери, ангелы и многие другие, - рассказали в музее.

7 января с 12:00-13:30 в музее пройдет мастер-класс «Рождественский ангел». Вход по билетам в музей.

С 26 декабря до 8 января в музее будет действовать игровой квест-маршрут «В поисках новогоднего настроения».

Вход по билету в музей + 120 рублей за квест.

А если вы не хотите оставаться в городе, езжайте в Музей Донелайтиса в Чистые Пруды. Там до 30 декабря проходит акция «Наряжаем елку Донелайтиса». Любой желающий может принести новогоднюю игрушку, сделанную своими руками, и украсить ею елку во дворе музея.

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА

Устроит несколько новогодних театральных постановок для детей и их родителей. На сцене конгресс-холла главного корпуса пройдет интерактивное шоу «Приключение пиратов на затонувшем корабле» от Театра детского праздника «Невеличка».

Представления состоятся 25 декабря и со 2 по 6 января в 12.00 и 14.00. Количество мест ограничено. Детский билет 500 рублей, взрослый (сопровождающий) – 300 рублей.

В выставочном центре «Пакгауз» состоится бэби-опера «Улитка и кит» от театра «Морошка». Маленьких гостей здесь ждут с 24 по 29 декабря и со 2 по 6 января 2023 года в 11.00 и 13.00. Цена 500 рублей (взрослый/детский).

А еще в этом году в старом маяке в поселке Заливино (этот исторический объект тоже принадлежит ММО) будет работать резиденция Дед Мороза. Дети и взрослые смогут лично передать ему письмо и рассказать о своих новогодних желаниях. Застать сказочного адресатаа на маяке можно будет 24 и 25 декабря, а затем уже в Новом году со 2 по 6 января, с 10.00 до 16.00.

КСТАТИ

Где работают резиденции Деда мороза

Стадион «Калининград». Гостей ждут с 26 по 30 декабря и с 1 по 6 января. Попасть на прием к главному новогоднему волшебнику можно будет с 16 до 20 часов, 31 декабря – с 12 до 14 часов. Все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с Дедом Морозом, а также получить гостинец за рассказанное стихотворение. Попасть в резиденцию можно бесплатно через вход №1 со стороны Аллеи чемпионов.

Парк Янтарного периода (Отрадное, под Светлогорском). С 17 декабря по 25 января. Билеты: 200 и 400 рублей, взрослые и дети до 2 лет – бесплатно. Большая программа, в центре которой развеселый и наидобрейший Дед Мороз.