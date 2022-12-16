Как в Кенигсберге решали «квартирный вопрос»

Вид на Ганзаплац (современная площадь Победы в Калининграде) в конце 1920-х годов.

Так уж вышло, что во время Первой мировой войны Восточная Пруссия оказалась фактически единственной германской территорией, по которой успел пройтись сапог русского солдата. Состояние многих населенных пунктов провинции было воистину удручающим. До Кенигсберга наши воины, правда, так и не добрались. Но, к примеру, Гумбиннену (современный Гусев) досталось изрядно, Инстербургу (теперь Черняховск) – чуть меньше, Тапиау (Гвардейск) и Шталлупенен (Нестеров) на две трети лежали в руинах, почти полностью оказались разрушены Эйдткунен (сегодня - поселок Чернышевское) и Ширвиндт (ныне не существует).

Шефы с запада

Остро нуждавшийся в продовольствии Второй рейх тотчас после того как Русская императорская армия покинула Восточную Пруссию, поспешил с восстановлением экономического потенциала «житницы Германии». Уже в 1915-1916 годах провинция получила от правительства страны щедрые финансовые вливания. Несмотря на нехватку стройматериалов и рабочих рук, деньгами распорядились с должным эффектом. Первым делом взялись за строительство в сельской местности, затем начали восстановительные работы в городах, хотя и не во всех. К злополучным Эйдткунену и Ширвиндту не приступали вплоть до 1918 года – вдруг снова последует нашествие с востока, и все усилия пойдут прахом?

Окончательно же упорядочили процесс восстановления весной 1920-го, с принятием целевой программы, которая так и называлась - «Восточная Пруссия». Кроме централизованной поддержки существовала практика «шефства», когда не затронутые войной германские мегаполисы помогали городам Восточной Пруссии. Скажем, Эйдткунен отстраивался на средства из Висбадена, а Ширвиндт – благодаря деньгам налогоплательщиков Бремена.

Пострадавшие районы провинции разбили на строительно-консультационные округа, которые возглавлялись районными архитекторами (среди них были такие знаменитости, как Ганс Хопп, Курт Фрик, Ганс Шарун и другие), напрямую подчинявшимися Главной строительно-консультационной службе при обер-президенте Восточной Пруссии. С целью полностью исключить или хотя бы значительно нивелировать коррупционный фактор, из Берлина в помощь районным архитекторам прислали полтысячи «строительных заступников». Эмиссары должны были содействовать гармоничному сочетанию исторической и новой застройки, но к собственно проектным работам не допускались.

Дешево, но оригинально

Будучи вынуждены экономить буквально на всем, строители, тем не менее, старались сохранять ансамблевую композицию города, хотя и с условием соблюдения целого ряда утилитарных требований. В связи с этим не удивительно, что активно применялись новые формы и конструкции, а предпочтение отдавалось таким сдержанным стилям, как функционализм и конструктивизм. Здания возводили, что называется, «смотрибельными» (подчас даже весьма оригинальными), но без архитектурных излишеств. И еще одно важное обстоятельство. Именно в 1920-е многие из городков Восточной Пруссии обзавелись централизованным водопроводом и канализацией, а также были электрифицированы.

Настоящий строительный бум разразился в Кенигсберге. Здесь первым делом расширили морской порт, дабы компенсировать утрату Данцига и Мемеля. Именно в этот период столица Восточной Пруссии украсилась и двумя современными железнодорожными вокзалами - Hauptbahnhof (теперь - Южным) и Nordbahnhof (Северным). На перегоне между ними простерся двухъярусный мост, настоящий триумф инженерной мысли. Тогда же был обустроен и аэропорт Девау, последние здания которого не так давно были снесены, а освободившееся место отдано под типовую застройку. Деловой центр города после войны сформировался на Ганза-плац (современная площадь Победы), где выросли многочисленные павильоны Ostmesse - Восточной ярмарки, одной из крупнейших в Веймарской республике. Кстати, там с успехом экспонировалась, в том числе, продукция заводов и фабрик СССР.

«Здесь будет город-сад»

В Кенигсберге знаменитый «квартирный вопрос» стоял не менее остро, чем в булгаковской Москве. Проблему решили посредством строительства «народных домов» в три-четыре этажа, с квартирками общей площадью 32 квадратных метра. Предназначалось такое жилье для семей с небольшим доходом и строилось преимущественно в бывших пригородах, один за другим включавшихся в городскую черту. Среднее расстояние между домами варьировалось от 15 до 25 метров, местами достигая 60. А заасфальтированные или мощенные булыжником улицы были шириной 20-30, а иногда даже 35-40 метров, в то время как в историческом центре проезжая часть сплошь и рядом сужалась до 7-15 метров.

Кроме строительства новых жилых кварталов и промзон, подготовленный в 1920 году генплан Кенигсберга спустя еще 8 лет включил в себя мощную программу озеленения. Благодаря ей, общая площадь парков и скверов быстро достигла 630 гектаров. Зеленые насаждения и настоящие сады к 1940 году занимали около 40 % территории города, который по данному показателю считался вторым в Европе после Парижа.

«Программа города-сада успешно реализовывалась в Нойхаузене (теперь Гурьевск – Ред.), Даркемене (Озерск – Ред.) и других городах, - указывает в своей монографии «Градостроительство в Восточной Пруссии в межвоенный период» старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Митина. - В 1920-е годы в Инстербурге была создана система скверов и парков под руководством ландшафтного архитектора Хуго Кауфмана. Озеленение проводилось и в Кранце (Зеленоградск), Раушене (Светлогорск), а также других поселениях, которые в то же время продолжали застраиваться частными виллами, санаториями, гостиницами. Все это способствовало успешному развитию туризма. Таким образом, изолированная от основной территории Германии Восточная Пруссия вопреки ожиданиям не пришла в упадок, а развивалась и процветала».

Несбывшиеся планы

Считается, что послевоенное восстановление Восточной Пруссии было окончательно завершено к 1924 году. Менее чем через 10 лет после этого к власти в Германии пришли нацисты, которые на службу своей идеологии поставили даже архитектуру. Они пытались создать совершенно особый стиль, который сочетал бы в себе европейский неоклассицизм и основные признаки национального зодчества.

В июне 1938 года тогдашний обер-бургомистр восточно-прусской столицы Гельмут Вилль утвердил «Предложение о перестройке и развитии города Кенигсберга» по образцу Берлина. Амбициозный план предусматривал строительство 20 тысяч квартир в течение ближайших 5 лет с дальнейшим расширением границ города. А чтобы снизить издержки, широко применялись стандартизация и рационализация, когда, например, оформление фасада было самым что ни на есть минимальным. Все это существенно удешевляло стоимость строительства. Но важнейшая роль по-прежнему отводилась озеленению, развитию парковых зон, а также строительству спортивных сооружений.

По плану перестраивался и центр Кенигсберга вблизи Северного вокзала, где должен был вырасти Дворец края, вплетенный в городскую ось «север-юг» от «Восточной ярмарки» до Главного вокзала с административными зданиями вдоль нее.

Наконец, в связи с резким ростом числа автомобилей планировалось обустройство широкой сети путей сообщения. По линии вальных укреплений должно было пройти внутреннее транспортное кольцо, которое значительно снизило бы плотность движения в центре города.

Грандиозный прожект предполагалось воплотить в реальность за 20 лет. Но помешала грянувшая Вторая мировая. После которой от Кенигсберга вообще мало что осталось.