«Я понял, что совершил страшное»

Александр Галкин на допросе у следователя. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

Страшная находка

В девятом часу вечера 10 ноября 2021 года в отделе полиции по Славскому городскому округу раздался телефонный звонок: в поселке Тимирязево пропал малолетний ребенок. Следственно-оперативная группа в составе сотрудника угрозыска, инспектора ПДН и участкового прибыла по названному адресу минут через 10. У дома полицейских встретили мужчина и женщина – оба пьяные или с крепкого похмелья, судя по несвязной речи и запаху перегара. Как выяснилось, Наталья Ложкина (все фамилии изменены – Ред.) находится в гостях у своего друга Александра Галкина и никак не может найти своего годовалого сына, который исчез, пока они спали.

Оперативнику показалось странным, что мать Богдана (так звали пропавшего мальчика) не нервничает, ни плачет, словом, ведет себя совершенно спокойно. На ступеньках лестницы, ведущей на чердак, он заметил пятна бурого цвета. Галкин пояснил, что время от времени он ловит себе на пропитание гнездящихся под крышей голубей, и это может быть их кровь. Точно такие же пятна цепочкой протянулись по полу чердака, и вели они к большой куче мусора, поверх которой лежала спинка старого дивана. Подняв ее, сыщик с участковым обнаружили лежавшего навзничь мальчика. Его голова была окровавлена, а во лбу зияла дыра. Не нужно было быть патологоанатомом, чтобы догадаться, что ребенок мертв. Точнее, убит.

Странно, но на новость об обнаружении трупа Наталья с Александром отреагировали практически без эмоций. Ну ладно, допустим, хозяин квартиры мог быть человеком толстокожим, к чужой беде не восприимчивым. Но мать! Столь же спокойно она вела себя в отделе полиции, приводя в удивление всех сотрудников.

Тело ребенка было спрятано под крышкой дивана. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

Материнский капитал

Как ни цинично это может прозвучать, но Наталья из числа женщин, о которых говорят: «сколько детей – столько мужей». Первого сына – Макара она родила в 2012-м, а четыре года спустя супруги развелись. Второй брак женщины оказался гражданским, но поначалу – вполне счастливым. Сожитель забрал ее с ребенком в Советск, где снимал квартиру, определил «пасынка» в школу, а Наталья устроил там же техничкой.

- Она тогда совсем не пила, - рассказывает Саулюс. – И по характеру была спокойной, что мне очень нравилось. Поэтому, когда забеременела, я только обрадовался.

В октябре 2020-го на свет появился Богдан. А вскоре семья поменяла съемное жилье на квартиру в Немане, приобретенную Натальей на средства материнского капитала. Казалось бы, жизнь налаживалась.

Однако где-то с февраля следующего года к Наталье зачастили веселые подруги. Устав от постоянных жалоб соседей на доносящийся из квартиры шум и гам, Саулюс потребовал прекратить эти посещения. После этого «девичники» проходили где-то в других местах, и с очередного из них Наталья пришла сильно пьяная, с трудом толкая перед собой детскую коляску.

- Я впервые увидел ее такой, - признается Саулюс. – Сам выпиваю редко, поэтому не одобряю подобного поведения. Поговорил с ней серьезно. Ну, неделю она не пила, а потом пропала на несколько дней вместе с Богданом. И телефон отключила. Потом я узнал, что все это время она пьянствовала у друзей в Советске. А когда, наконец, вернулась, призналась мне, что раньше сильно злоупотребляла спиртным, даже пришлось закодироваться. А теперь вот раскодировалась, чтоб от подруг не отставать…

С этого момента отношения между гражданскими супругами стали портиться. Наталья то и дело уходила из дома на целый день, неизменно возвращаясь сильно подшофе.

- Я уже и в полицию по этому поводу обращался, - вспоминает Саулюс. - Приходил участковый, но ничего не изменилось.

Тем не менее, мужчина терпел. Пытаясь хоть немного ограничить пагубное пристрастие сожительницы, перестал давать ей деньги из тех, что зарабатывал. Однако та пропивала детские пособия, которые получала. Приходя с работы, Саулюс принимался возиться с сыном, а Наталья тут же отправлялась к подругам. Впрочем, был у нее и один давний друг.

На почве общих интересов

Когда-то у Александра Галкина почти все было как у людей: дом, жена, две дочки. Кроме работы в совхозе имелись и дополнительные заработки – мужчина помогал односельчанам починить печку в доме или наладить электропроводку. В общем, крутился, как мог. А на досуге выпивал, конечно, как же без этого! Но запойным алкоголиком сначала не был, ибо как огня боялся своей супруги, женщины решительной и крутого нрава. Она и сама была не прочь посидеть за накрытым столом, но при случае убедительно доказывала, кто на самом деле в этой семье хозяин. Могла, например, поколотить проштрафившегося благоверного палкой, а однажды в пылу очередной расправы даже сломала ему ногу.

В 2009 году Елена неожиданно свела счеты с жизнью. Гибель жены настолько потрясла Александра, что он бросил пить и даже закодировался для верности. Продолжал трудиться в Тимирязево, потом подался в Калининград, где подрабатывал на разных стройках. По выходным навещал дочерей, которые успели обзавестись собственными мужьями и детьми. Со временем сошелся с хорошей женщиной. Вот только Валентина на дух не переносила пьяниц, и когда спустя пять лет Галкин вновь начал прикладываться к бутылке, просто выгнала его из дому.

Вернувшись в Тимирязево, мужчина начал быстро опускаться. Запои становились все продолжительнее, перерывы между ними – все короче, а в итоге без спиртного не мог обойтись и дня. Перебивался случайными заработками, которых хватало разве что на самогон и самую немудрящую закуску (зачастую ими работодатели и расплачивались). Обосновался Галкин в аварийном доме, где все остальные квартиры были заброшены.

Дочери изо всех сил пытались вернуть отца к нормальной жизни, пытались даже снова закодировать. Но Александр, похоже, поставил на себе крест, и на все уговоры неизменно отвечал отказом, а когда особенно донимали, убегал и прятался от родных.

Собственно, и с Натальей он сблизился на почве, если можно так выразиться, общих интересов. Знаком был с ней еще с 1994-го – покойная жена была сестрой мужа Натальи, но закрутилось у них все по пьянке в 2017-м, когда Галкин был у родственницы в гостях. В общем, как указано в документах уголовного дела, они хотя и не жили вместе, но поддерживали теплые отношения. Вот и в тот день 9 ноября 2021 года Наталья позвонила Галкину на мобильный и сказала, что приедет в гости.

Куда пропал Богдан?

Благовидный предлог для визита в Тимирязево у Натальи был – день рождения старшего сына, которого она отвезла к отцу и бабушке еще в октябре. Впрочем, для того чтобы навестить и поздравить Макара женщине хватило всего часа, после чего она вместе с маленьким Богданом поспешила на улицу Совхозную. Хозяин квартиры встретил, как обычно, приветливо, сразу предложив гостье самогона.

- С конца октября я жил в Озерске, где наша бригада строила библиотеку, - рассказывает Саулюс. - С Натальей общался только по телефону. Когда позвонил 9 ноября, она призналась, что находится в Тимирязево. Я по голосу понял, что она пьяная. Велел ехать домой, но в итоге она так никуда и не поехала.

У Галкина Наталье было явно интереснее. Следующий день начали с «полторашки» пива, потом Наталья дала Александру 100 рублей, и он быстренько сбегал за «чекушкой» самогона. Когда распивали уже вторую бутылку, к столу подошел Богдан, которому наскучило играть в одиночестве. За неимением сверстников хнычущий мальчик решил привлечь к себе внимание взрослых и своего, в принципе, добился.

- Как же он за..л! – в сердцах обронил Галкин и отвесил малышу такой подзатыльник, что Богдан стукнулся лбом о столешницу.

Уже изрядно пьяные собутыльники решили лечь спать. На допросе Наталья потом говорила, что сын все время ворочался, хныкал, Галкин раздраженно ворчал. Тогда она стала гладить ребенка рукой, стараясь успокоить, и Богдан, вроде бы, притих. Тогда уснула и сама Наталья.

Пробудилась женщина, как ей показалось, через несколько часов. Рядом храпел Галкин, а ее сына на кровати не было. Наталья встала, заглянула во все углы захламленной комнаты, но и там никого не обнаружила. Тогда она принялась расталкивать Галкина:

- Саша, проснись, где Богдан?

- Да откуда я знаю! – с трудом ворочая языком, произнес не проспавшийся приятель.

«Не заберешь – некого забирать!»

На самом-то деле Галкин отлично все знал. Он зверски устал, был сильно пьян и, отчаянно завидуя уже мерно посапывающей Наталье, хотел заснуть, но мешал плакавший под боком Богдан. Некоторое время мужчина терпел, но потом решительно встал, взял ребенка за шиворот и вынес на лестничную площадку. Размахнувшись, ударил малыша головой о ступеньки, потом еще, еще и еще раз. Уже после второго удара плач Богдана сменился хрипом, а после четвертого мальчик совершенно затих.

Оставив неподвижное тело на лестнице, Галкин вернулся в квартиру, прошел на кухню и из двух хранившихся там двух молотков после недолгого раздумья выбрал тот, что был не с гладкой, а с шершавой ручкой, которая не скользила в руке. Выйдя обратно на лестничную площадку, мужчина нагнулся и нанес молотком три удара по голове своей жертвы. Снова вернулся в кухню, аккуратно положил забрызганный кровью молоток на место, вышел на лестницу, взял Богдана и поднялся на чердак. Там положил трупик на старые тряпки, а сверху накрыл валявшейся тут же половинкой сломанного дивана. Спустившись с чердака, Александр добрался до кровати и рухнул рядом с так и не проснувшейся матерью убитого им мальчика, облегченно провалившись, наконец, в сон…

Когда его разбудила Наталья, Галкин сразу вспомнил все. Оставив плачущую женщину в квартире, он вышел на лестницу и увидел на ступеньках кровь Богдана, которую поспешно принялся затирать ногой. Потом поднялся на чердак и осторожно приподнял половинку дивана. Мертвый ребенок лежал в том же положении, в котором его оставил убийца.

Тем временем Наталья, пометавшись по комнатам, потребовала, чтобы ее отвели на чердак. Галкин согласился. Женщина шла первая, он следом, светя фонариком мобильного телефона себе под ноги. Так и не найдя сына, Наталья решила: нужно обращаться на номер «112». В этот момент ей вновь позвонил отец Богдана. Саулюс пригрозил, что если гражданская жена тотчас же не отправится домой, он приедет сам и заберет сына.

- Не заберешь, некого забирать! - ответила Наталья и бросила трубку.

Пока жали полицейских, Галкин взял у подруги еще 100 рублей и сбегал за очередной «чекушкой», успев употребить самогон до прибытия следственно-оперативной группы.

«Он очень любил своих внуков»

В убийстве Галкин сознался фактически на месте преступления, полностью подтвердив это позже, в отделе полиции и по ходу начавшегося следствия.

- Я понимаю, что совершил ужасное и искренне раскаиваюсь в содеянном, - твердил он.

Но через полгода неожиданно заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников полиции, которые якобы буквально выбили из него признательные показания. На самом же деле он никого не убивал, просто вышел вечером в туалет и обнаружил бездыханного Богдана. Испугался и решил спрятать труп на чердаке. Видимо, тогда и запачкал свою одежду детской кровью. Однако эксперты неопровержимо доказали, что кровь именно брызгала на брюки Галкина при ударах, а не капала из ран. Кроме того, подследственный так и не смог объяснить, откуда тогда взялась кровь на молотке. Хватало и других доказательств, однако мужчина упорно твердил, что ни в чем не виновен.

- Складывалось впечатление, что он сам пытался убедить себя в этом, - вспоминает старший следователь Черняховского межрайонного следственного отдела регионального Управления СКР майор юстиции Николай Обрезков. – Жаловался на провалы в памяти, говорил о каких-то людях, которые могли присутствовать в момент убийства в квартире. Может, конечно, и притворялся, но в таком случае у него хорошие актерские способности. А на самом деле, скорее всего, уже в следственном изоляторе понял, что ему может грозить, и постарался, насколько возможно, облегчить свою участь.

Обе дочери Галкина в один голос твердили, что на убийство он не способен:

- Отец по натуре был трусоват, даже не дрался никогда в жизни. И своих внуков очень любил, всегда к ним хорошо относился.

Кстати, Наталью Ложкину также тщательно проверяли на возможную причастность к убийству. Как перед этим полицейских, сотрудников СКР также поразило сверхъестественное спокойствие женщины на допросах. Но в итоге доказательств ее вины не нашлось.

Что до Александра Галкина, то, как уже известно, приговором Калининградского областного суда ему было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Редакция «КП-Калининград» благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за помощь в подготовке данного материала.