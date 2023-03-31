Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжают восстанавливаться

По итогам февраля продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысили уровень в 3,7 тысяч машин, подсчитали эксперты блока автобизнеса банка «Открытие». Это на 28% больше уровня продаж января нынешнего года. В целом с начала года в городе и области продано свыше 6,6 тысяч новых автомобилей.

Как следует из статистики регистраций от компании «Автомаркетолог», прежний лидер по количеству продаж – корейская марка KIA – окончательно покинула тройку лидеров. И в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти по итогам февраля она заняла четвертое место с результатом 239 и 50 автомашин, соответственно. На первом же месте в рейтинге продаж закрепился концерн АвтоВАЗ. В Петербурге в феврале было продано 642 автомашины бренда LADA, в Ленобласти – 201. На втором месте в обоих регионах оказалась китайская марка Chery – с результатом 453 и 104 автомашины, соответственно. Третье место удерживает китайский Haval – в Петербурге в феврале были проданы 433 новые машины этой марки, тогда как в Ленобласти – 85.

В целом по сравнению с январем продажи новых авто в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 28%, достигнув отметки в 3720 машин. А топ-20 марок по количеству проданных с начала года автомашин в обоих регионах выглядит следующим образом:

LADA 843

Chery 557

Haval 518

Kia 289

Geely 267

Exeed 258

Omoda 196

Hyundai 151

BMW 77

Toyota 67

Changan 45

Mitsubishi 43

UAZ 38

Škoda 31

Mercedes-Benz 29

Volkswagen 28

Renault 23

Audi 21

Subaru 21

Mazda 20

Несмотря на продолжающийся рост доли отечественных автомобилей в продажах новых автомобилей в Северо-Западном Федеральном округе (с 29% по итогам января до 32% по итогам февраля 2023 года), концентрация авторынка в пользу новых отечественных автомобилей начала замедляться как в Санкт-Петербурге, так и на Северо-Западе в целом, считает Даниил Макаршин, руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Выдачи по госпрограмме льготного автокредитования в начале года являлись существенным фактором поддержки покупательского спроса, - отмечает Даниил Макаршин. – Причем серьезнее всего они влияли на продажи новых автомобилей именно отечественного производства. Однако средства госпрограммы на сегодняшний момент подходят к концу. И, несмотря на частичное перераспределение субсидии в пользу машин на ДВС, без дофинансирования госпрограммы авторынок замедлит свое восстановление, и мы будем наблюдать перераспределение спроса в сторону китайских брендов и подержанных авто корейских и европейских марок».