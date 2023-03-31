Клещи проснулись: пострадали уже 8 калининградцев

Стоимость исследований клещей на возбудителей инфекционных болезней по сравнению с прошлым годом, не изменились. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пригрело весеннее солнышко – из спячки восстали клещи. И уже успели натворить дел. По крайней мере, первый отчет о случаях присасывания зловредных тварей уже готов.

- Сначала 2023 года зарегистрировано 8 обращений за медицинской помощью по данному поводу, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Согласно результатам мониторинга инфицированности клещей, у исследованных особей возбудителей инфекционных болезней не обнаружено.

Если это случилось

Удалось самостоятельно снять с себя впившегося кровососа? Постарайтесь оперативно доставить его на анализ. Стоимость исследований клещей на возбудителей инфекционных болезней по сравнению с прошлым годом, не изменились. Цена при самостоятельном обращении пострадавших (в рублях): на клещевой энцефалит – 270 рублей, на болезнь Лайма – 580; расширенный анализ на клещевой энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз (два вида) – 1 250; расширенный анализ на болезнь Лайма, эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз – 980;

расширенный анализ на эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз – 638.

Экономия тут может выйти боком (в конце концов, здоровье бесценно), но все же есть и возможность бесплатного исследования на клещевой энцефалит и болезнь Лайма - при условии обращения пострадавших в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства. В этом случае клещей в лабораторию отвезут сами медики. Им же выдадут результаты исследования. В случае обнаружения возбудителей клещевых инфекций, работники лаборатории самостоятельно сообщают об этом пострадавшим по телефонам, указанным в направлениях.

Если вы сдавали кровососов самостоятельно, результаты получите там же, в лаборатории на руки. Обратите внимание: по входящим звонкам информация гражданам о результатах исследования не предоставляется!

Прививка – лучшая защита

Слегка перефразируя известную поговорку - кто вакцинирован, тот защищен. К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита относятся:

- профилактические прививки против клещевого энцефалита для представителей отдельных профессий, работающих в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

- специфическая серопрофилактика клещевого энцефалита, когда непривитым людям, пострадавшим от укуса клеща, оказывают экстренную помощь, вводя иммуноглобулин - препарат, изготовленный из крови доноров, привитых от клещевого энцефалита. Доза рассчитывается на массу тела.

По вопросам профилактики следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проводит прием клещей на исследование:

- понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.40,

- в субботу с 8.30 до 12.00,

- по адресу: Калининград, ул. Космическая, 27.

Сдать клещей на исследование можно также в лабораторию Инфекционной больницы Калининградской области по адресу: ул. Желябова, д. 6/8.

ВАЖНО! Оплата стоимости исследований производится банковскими картами непосредственно в лаборатории при сдаче клеща или любым иным способом: в банках, банкоматах.

СПРАВКА «КП»

Пострадавших все больше

В 2022 году количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещами в сравнении с 2021 годом (4202) увеличилось и составило 5 379 случаев, при этом в 29,7% случаях пострадавшими были дети до 14 лет.

На первом месте по распространенности и частоте регистрации среди инфекций, передающихся клещами, остается клещевой боррелиоз. Всего выявлено 49 случаев.

Клещевой вирусный энцефалит также сохраняет свою актуальность прежде всего ввиду риска развития тяжелых форм болезни. В течение года зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита.