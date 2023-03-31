«Ловить за руку было некого»: Калининград и Мурманск обменялись опытом общественного наблюдения за выборами

Конференция была посвящена пятилетию института общественного контроля за выборами в России. Фото: Александр Подгорчук

Общественные палаты Калининградской и Мурманской областей провели совместное заседание общественных штабов по наблюдению за выборами. Обмен опытом состоялся в режиме видеоконференции, модератором которой выступил председатель Общественной палаты нашего региона, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калининградской области Игорь Селиванов.

«Важно быть в теме»

Совместное заседание было посвящено пятилетию института общественного контроля за выборами в России. Свою оценку федеральному опыту во время конференции дала член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «НОМ» Алена Булгакова. Она представила доклад «Институционализация общественного контроля на российских выборах: этапы, формы и механизмы, перспективы развития». Авторы документа проследили путь развития гражданского контроля за избирательными процессами в нашей стране, и дали анализ современного состояния института общественного наблюдения и контроля за выборами.

- Прежде всего, хочу поблагодарить коллег в Калининграде и Мурманске за совместную работу, - отметила Алена Булгакова. - Важно, что мы слышим друг друга и на таких площадках выходим на дискуссии, где рождается момент истины. Мы убеждаемся, что выборы и общественный контроль – короткое по времени мероприятие, но оно максимально отражается на доверии к отдельным экспертам и Общественной палате в целом. Дает либо большие бонусы в копилку доверия со стороны граждан, либо, наоборот, эти бонусы отбирает. В этом избирательном цикле мы максимально нацелены провести работу над ошибками.

Отдельно эксперт затронула тему дистанционного электронного голосования.

- ДЭГ олицетворяет адаптивность отечественной избирательной системы. Мы в РФ идем по единственно верному пути, при этом всегда оглядываемся на мнения избирателей. Важно, что общественность не оставалась в стороне в тот момент, когда ДЭГ запускали в экспериментальном режиме, - подчеркнула Алена Булгакова. - Знаем, что регионы направляют заявки на подключение к федеральной системе дистанционного электронного голосования и будем проводить образовательные мероприятия на нашей платформе. Важно быть в теме.

Калининградский опыт

В нашей области предвестником системы общественного наблюдения за выборами стало создание в Общественной палате в 2012 году горячей линии по связи с избирателями. Жители региона сообщали о происходящих на участках событиях, свидетелями которых становились лично. Затем общественники доводили эту информацию до ответственных лиц и контролировали, принимаются ли меры, анализировали выявленные нарушения.

- Как полноценный институт общественное наблюдение в нашей области было сформировано перед выборами президента в 2018 году, - уверен Игорь Селиванов. – Мы разработали краткий учебный курс, по которому проводили обучение кандидатов в наблюдатели. Не секрет, что многие граждане шли в наблюдатели, чтобы, воспользовавшись правом находиться на участках, попытаться поймать «нечистых на руку» членов избирательных комиссий. Но, отработав полный день до поздней ночи, наблюдатели увидели, что хватать-то некого – все честно, чисто и прозрачно. И эта информация, ушедшая в народ, была ценнее всех наших аналитических выкладок. Люди рассказывали другим о том, что видели сами, и этим словам доверия было больше, чем официальным органам информации.

Общественный штаб по наблюдения за выборами появился в Калининградской области в 2021 году. На его базе также была создана мониторинговая и юридическая группа и вновь запущена горячая линия с избирателями.

- Мы стали привлекать адвокатов, чтобы звонящим отвечали не просто сотрудники с юридическим образованием, а практикующие профессионалы с опытом ведения дел в области избирательного права. Иногда на наши горячие линии звонили жители области и по самым обычным вопросам, не связанным с выборами. О разделе общего имущества супругов, например. И мы никому не отказывали в возможности получить такую бесплатную юридическую консультацию, - рассказал Игорь Селиванов.

- Мы подготовили большую армию наблюдателей, которых я могу назвать профессионалами своего дела. Это люди, получившие все необходимые знания и навыки, - резюмировал председатель Общественной палаты.

Северный подход

В Мурманской области общественный контроль за выборами оказался не лишен интересной местной специфики.

- Поначалу мы аккуратно отнеслись к нашему праву вести наблюдение на участках, - поделилась воспоминаниями заместитель председатель Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко. - Пропускали вперед наблюдателей от политических партий и осторожно, по-северному, стояли и наблюдали. Но с каждым годом наш общественный мониторинг набирал силы. С 2020 года политические партии уже сами приходят к нам, чтобы мы подсказали им, как нужно вести наблюдение. Они участвуют в наших обучающих программах, берут знания. Нам не жалко – чем больше будет компетентных наблюдателей, тем легитимнее будет процесс выборов.

В 2021 году в Мурманской области впервые подключили к мониторингу хода голосования местных блогеров. Опыт тоже оказался любопытным.

- Нам было непонятно, как они будут себя вести в сложных ситуациях, - призналась Юлия Величко. - Блогеры - это фрилансеры, которые могут работать и с Общественной палатой, и действовать в собственных интересах. В результате получилось так, что один блогер, выполняя задания от общественного штаба, параллельно начал решать какие-то свои задачи. Мы срочно выслали на участок мониторинговую группу и объяснили, что так делать с точки зрения этики нельзя. Если кто-то из коллег захочет повторить наш опыт, советуем обязательно проводить организационные совещания.