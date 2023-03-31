Изучение автомата Калашникова и лето в палатке: какие изменения ждут школьников Калининграда

Ребят познакомят с автоматом Калашникова, ручными гранатами, обучат пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказанию первой помощи. Фото: Евгения ГУСЕВА

На минувшей неделе региональный министр образования Светлана Трусенева стала гостьей прямого эфира Центра развития региона в ВКонтакте, рассказала о грядущих изменениях в образовательном процессе, а также ответила на вопросы родителей. Что нового?

Возвращение НВП

В школах Калининградской области с 1 сентября 2023 года в рамках ОБЖ вводят новый модуль внеурочной деятельности - «Основы начальной военной подготовки».

- Ребят познакомят с автоматом Калашникова, ручными гранатами, обучат пользоваться средствами индивидуальной защиты и самое главное – научат оказанию первой помощи и действиям в каких-то нестандартных, экстренных ситуациях, - сказала министр.

По ее словам, речь идет об отдельных модулях во всех школах для 10-11 классов. Для этого будет выделен один час в неделю.

Новейшая история России

С будущего учебного года в школах появится новый учебный предмет -«История».

- В 5-9 классах по два часа в неделю предусмотрено изучение учебного модуля «Введение в новейшую историю России» в объеме 14 часов, - сообщила Трусенева. - Модуль будет реализовываться по-разному: что-то будет находиться в основном учебном плане, что-то будет относить к внеурочной работе.

По словам министра, соответствующие изменения «внесены и в учебниках, в учебно-тематическом планировании и коснутся всех школьников нашей области».

Никаких кэшбеков

Летняя оздоровительная компания в Калининградской области традиционно стартует в июне. В этом году на территории региона не действует программа кэшбека (возвращение части стоимости путевок).

- Это было федеральное решение, связанное с пандемией, с непростой ситуацией, с которой мы с вами столкнулись. Сейчас мы уже находимся в обычном состоянии. Поэтому в этом году путевки будут приобретаться за полную стоимость, если вы не относитесь к каким-либо льготным категориям и не получаете компенсацию-возмещение через органы соцзащиты, - пояснила министр образования.

Планируется открыть в общей сложности 315 организаций для детского отдыха.

- Очень важно ознакомиться и узнать, есть ли организация в реестре (он размещен на сайте регионального минобразования). Реестр позволяет быть уверенным в том, что с точки зрения условий и безопасности, содержания программ здесь все доступно, безопасно и познавательно для ребенка, - подчеркнула Светлана Трусенева.

ВАЖНО! Старт продаж путевок во все загородные лагеря – 5 апреля.

Загородные лагеря

Предстоящим летом в Калининградской области откроются детские палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха.

- 14 загородных лагерей примут наших ребят, будет 280 лагерей с дневным пребыванием, 15 лагерей труда и отдыха, 6 лагерей палаточного типа. Два последних направления отдыха будут впервые реализовываться на территории нашего региона, - проинформировала министр.

Продолжительность смен в стационарных и пришкольных лагерях составит от 14 до 21 дня. В палаточных – 7 дней.

Добро пожаловать в «Сферум»!

Все родительские чаты, созданные классными руководителями и родителями учеников в «Вайбере» и «Вотсапе», прекратят функционирование. Все общение будет проходить через VK-мессенджер «Сферум» - это разработка Минпросвещения РФ и Минцифры РФ. Регистрация на сервисе добровольная. Информационно-коммуникационная образовательная платформа вошла в состав федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

Сайты школы в одном стиле

Школа №2 Немана первой в Калининградской области перевела свой сайт на платформу «Госвеб». Эту новость сообщили в региональном минцифры.

Специальный конструктор на базе портала «Госуслуги» призван привести к единообразию сайты общеобразовательных организаций.

- Сейчас сайты многих образовательных учреждений оформлены по-разному, несовременные, на них трудно искать информацию. Но уже скоро все стандартизируют и адаптируют под мобильные устройства. Это будут удобные, интуитивно понятные ресурсы в едином дизайне с одинаковым набором сервисов и унифицированной навигацией, - объяснила замминистра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.

Черновик для записи в первый класс

Теперь родители могут заранее заполнить на портале госуслуг заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете. Когда начнется прием заявлений, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приемная кампания стартует в регионе 1 апреля и будет проходить в два этапа: в 10 часов утра по местному времени для школ Калининграда, с 14 часов – для тех, что в остальных муниципалитетах региона.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня. В любую другую на свободные места – с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приема заявлений. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.

При подаче заявления через портал госуслуг прикреплять документы не требуется. Оригиналы попросят в школе для идентификации личности.

Подать заявление о приеме ребенка в первый класс можно и традиционным способом, лично придя в школу.

По предварительным оценкам, в 2023 году в первые классы будут зачислены 11 500 детей.