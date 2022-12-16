«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябре

Эксперты «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, какие модели автомобилей смогли в ноябре текущего года нарастить продажи относительно октября. Из 153 легковых и LCV-моделей, по которым были зафиксированы сделки, рост продаж отмечен у 34. В топ-20 из них вошли представители 12 марок. При этом для 14 моделей ноябрь стал лучшим месяцем по продажам за весь 2022 год.

В текущем году негативные новости авторитейла стали привычными. Тем приятнее оказались результаты ноября, когда 34 модели автомобилей нарастили продажи относительно октября (топ-20 рассмотрим ниже), а 14 моделей смогли показать лучшие результаты продаж за 2022 год.

Так, лидерами в «штуках» в представленном списке стали автомобили Lada Granta – 13 015 а/м. До предыдущего рекорда продаж, поставленного в сентябре текущего года, этой модели не хватило 406 сделок.

Зато свой лучший результат за год показало в ноябре другое семейство из Тольятти – Lada Niva, заняв второе место рейтинга. Вседорожники модификаций Legend и Travel нашли сразу 6,9 тысячи покупателей, то есть более чем на две тысячи машин или на 45% больше, чем в октябре текущего года. Тем не менее до насыщения рынка универсальными вседорожниками АвтоВАЗа еще далеко. В 2022 году этих автомобилей будет продано не более 40 тысяч, а в 2021-м было реализовано почти на четверть больше.

На третьем месте нашего топ-20 оказалась LCV-техника из Нижнего Новгорода. В ноябре по модели Gazel было закрыто 3 156 сделок - на 2% больше, чем в октябре, и на 1% больше прежнего лучшего результата текущего года, показанного в феврале. Еще одна коммерческая модель GAZ – Sobol – в последнем месяце осени также вышла на лучшие для себя объемы продаж за год, реализовав 1 068 автомобилей, плюс 30% к октябрьским показателям. При сохранении такой динамики роста микроавтобусы и фургоны Sobol найдут в текущем году порядка девяти тысяч покупателей, то есть примерно столько же, сколько в 2021-м.

Китайско-белорусских кроссоверов Geelу Coolray в ноябре было продано 1 678 а/м, на 18 больше, чем в октябре. Его «однофамильцы» Atlas Pro и Tugella приросли на 40-50%. Дилеры признаются, что уверенные продажи марки обеспечены в том числе щедрыми субсидиями дистрибьютора по trade-in и кредитами. Однако результаты могли быть еще выше, если бы кроссоверы Geely подпадали под правительственную программу поддержки спроса.

В ноябре можно также отметить успехи продаж ульяновских вседорожников. «Буханки» и «Головастики» этого завода нашли почти 1,6 тысячи покупателей. Прежний рекорд продаж за год, поставленный в октябре, удалось превысить на 12%, наверняка будут улучшены и результаты продаж за год (11 887 а/м – в 2021-м). Еще две модели UAZ – Patriot и Profi – отметились личными рекордами продаж. Первая приросла в продажах за месяц на 12%, вторая – на 96%. Ноябрь стал лучшим для моделей по годовой динамике ежемесячных продаж.

Отдельного упоминания достоин и пикап Great Wall Wingle – в ноябре было продано 188 автомобилей. Именно этот автомобиль оказался в числе тех моделей, которые двукратно приросли в продажах (+104%). Его прямые родственники по концерну также отличились: Haval F7 (1,3 тысячи а/м, +41%), F7X (620 а/м; 96%), Dargo (351 а/м, +36%) и H9 (261 а/м, +66%). Кроме того, в топ-20 попали Kia Sportage V, Hyundai Santa Fe и Tucson – по ним дилеры распродавали остатки, а также DFM Captain-T и FAW Bestune X40.

В целом наиболее значимыми (по 40% и более) масштабами увеличения продаж в ноябре смогли отличиться те марки и модели, которые играют в бюджетных сегментах, могли получить государственный заказ (Haval, Lada и UAZ), а также те, которые растут относительно низкой базы прежних периодов. В то же время заметен и рост продаж LCV-автомобилей до 3,5 тонн. Прежняя зарубежная техника этого класса в санкциях отнесена к автомобилям двойного назначения, ее запасы практически закончились. В этой ситуации на рынке оказались особенно востребованы даже те машины сегмента, которые не пользовались прежде особым спросом.