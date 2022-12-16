Как летчики-истребители спасли сбитого командира

Дерзкий маневр пилота По-2 ошеломил немецких зенитчиков. Фото: архив Минобороны РФ.

Над Хайлигенбайльским котлом

В феврале 1945 года юго-западнее Кенигсберга войска 4-й армии вермахта оказались прижаты к заливу Фришес-Хафф (теперь он называется Калининградским) – начал формироваться знаменитый Хайлигенбайльский котел. Несмотря на то, что кольцо сжималось с каждым днем, немцы дрались, как всегда, упорно, опираясь на систему долговременных оборонительных сооружений Хайльсбергского укрепрайона. Вот что говорилось об этом в боевых донесениях:

«Окруженный с трех сторон противник, пытаясь вырваться из Восточно-Прусского «мешка», оказывает упорное огневое сопротивление наступающим войскам 3-го Белорусского фронта, широко применяя самоходную артиллерию и мелкие группы танков. За последние дни активизировал действия истребительной авиации, перебросив на наш фронт 51-ю эскадру «Мельдерс». Действуя на малой высоте и с бреющего полета, истребители препятствуют боевой работе наших штурмовиков и штурмуют боевые порядки войск. На побережье залива Фриш Гаф, на ледовых дорогах залива и на косе Фриш Нерунг противник усилил ПВО за счет увеличения количества МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии – Ред.)».

Авиационную поддержку наступающим оказывала 1-я воздушная армия генерал-полковника Тимофея Хрюкина. Среди прочих соединений в ее составе действовала 303-я истребительная авиадивизия, включавшая, в том числе, и 139-й гвардейский полк. Стоявшим на его вооружении истребителям Як-9У (что означало «улучшенный», хотя наши бойцы, говорят, предпочитали называть его «убийцей» или «убивцем» из-за мощного вооружения – центральной 20-мм пушки и двух синхронных пулеметов калибра 12,7 мм) пришлось противостоять вражеским Ме-109 и ФВ-190 самых последних модификаций.

«Сопротивление противника в воздухе заметно усилилось. Некоторые наши летчики не сумели сразу оценить изменившуюся воздушную обстановку и нередко попадали в трудное положение», - пишет в своей книге «Против общего врага» Василий Лукашин, который сам воевал в штурмовой авиации и был удостоен звания Героя Советского Союза.

В частности, именно на этом участке фронта понес тяжелые потери знаменитый полк «Нормандия – Неман», где в строю осталось всего 24 летчика. Не меньше французов гибло и их советских братьев по оружию. Впрочем, иногда случались и совершенно чудесные спасения. Один из таких эпизодов имел место как раз в 139-м авиаполку.

Огонь с неба

Как значится в журнале боевых действий, 18 февраля «при выполнении боевой задачи <…> замечательный пример самоотверженной боевой выучки показал летчик первой эскадрильи гвардии младший лейтенант Михеев Виктор Григорьевич». Но все по порядку. В 13:29 четверка «яков» вылетела на штурмовку техники и живой силы противника на переправах через залив. Командиром звена был гвардии старший лейтенант Сергей Долголев, несмотря на свою молодость – ему было всего 22 – уже опытный летчик. Ведомым у него летел Михеев.

Истребители шли на предельно малой высоте – всего в 5-10 метрах от земли, стараясь приблизиться к переправам незамеченными наблюдателями врага. Однако этот тактический прием на сей раз обернулся тем, что при пересечении линии фронта в районе населенного пункта Хайде Маулен (сегодня не существует) группа попала под сильный огонь «эрликонов», как наши называли любые автоматические зенитные пушки немцев. Один из их 20-мм снарядов угодил в картер двигателя самолета Долголева. Мотор заклинило, показались языки пламени.

У старлея не оставалось иного выхода, кроме как садиться с убранными шасси на лед залива, что офицер и проделал мастерски, оказавшись километрах в четырех северо-восточнее мыса Кальхольц (теперь – мыс Северный неподалеку от полуострова Бальга). Летчик невредимым выбрался из горящей машины, но тут же увидел, как к нему от расположенного неподалеку маяка бегут немцы, явно рассчитывающие взять в плен русского аса.

«Долголев решил сопротивляться, - рассказывает Василий Лукашин. - Укрывшись в ледовой воронке от снаряда, он быстро вытащил «ТТ» и стал ждать неравной схватки».

Конечно, с одним пистолетом против нескольких автоматов много не навоюешь, но тут в небе послышался грохот очередей, и перед приближавшимися гитлеровцами взметнулись фонтаны воды и льда. Оказалось, что оставшиеся в воздухе истребители пришли на выручку командиру, отсекая от него врагов пушечно-пулеметным огнем. Пара «яков» кружила над местом вынужденной посадки до тех пор, пока Долголев, перебегая от воронки к воронке, не укрылся в прибрежном лесу. Третий самолет, которым управлял Михеев, тем временем спешил в полк, куда со станции наведения уже успели радировать о случившемся.

Дерзкий маневр

Немедленно послали телеграмму в штаб дивизии, но пока там раздумывали, какие меры необходимо предпринять, командир 139-го полка гвардии полковник Петровец решил действовать на свой страх и риск. Александр Кузьмич отлично понимал состояние оказавшегося в беде подчиненного. В начале войны он сам был сбит и попал в плен, откуда смог бежать, вместе с еще несколькими товарищами разломав доски в полу вагона, везшего их в концлагерь. Поэтому Петровец приказал немедленно выслать для эвакуации Долгалева самолет связи По-2 – только такой смог бы сесть на ограниченную площадку и потом подняться с нее.

Лететь за своим ведущим вызвался Виктор Михеев. Прикрывать легкий и безоружный биплан должны были два лучших летчика полка. Едва все самолеты легли на курс, на полковом аэродроме приземлился комдив – генерал-майор авиации Георгий Захаров. Выслушав Петровца, он полностью одобрил его действия и послал в сопровождение По-2 еще звено «яков».

Как потом рассказывал сам Долгалев, услышав характерный стрекот мотора «кукурузника», он не сразу понял, зачем тот сюда заявился. А когда сообразил что к чему, позабыв об опасности, выскочил из леса и усиленно замахал руками, чтобы лучше обозначить себя на местности. На глазах у изумленных такой дерзостью немцев Михеев совершил посадку, дождался, когда в соседнюю кабину запрыгнет командир, и вновь поднялся в воздух, скрывшись за густыми облаками под аккомпанемент запоздалой пальбы вражеских зениток. Сбитый Як также избежал участи трофея – чтобы не достался противнику, самолет подожгло патрулирующее сверху звено.

Но и на этом приключения отважных летчиков не закончились. По расчетам, биплан должен был появиться на аэродроме Виттенберга (современный поселок Нивенское) минут через 30-40. Но прошло уже больше часа, а По-2 все не было. И лишь когда все уже потеряли надежду, он вдруг показался из-за верхушек деревьев и с выключенным двигателем спланировал на посадочную полосу. Оказалось, что второпях Михеев проскочил нужный ему воздушный коридор и был вынужден лететь вокруг полуострова Земланд, израсходовав все горючее до капли. Навстречу героям выбежал весь личный состав полка во главе с командующим дивизией.

Судьба героя

Наградной лист, который полковник Петровец подписал, что называется, по горячим следам – 19 февраля, гласил: «За исключительный подвиг в спасении командира звена и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм гвардии младший лейтенант Михеев достоин награждения правительственной наградой – орденом Ленина». Однако на второй странице документа чуть позже, 24 февраля появилось заключение старших начальников – фактически того самого генерала Захарова: «Достоин награждения орденом Красного знамени».

Чудом избежавший немецкого плена – а вполне возможно, и верной гибели – Сергей Долголев затем благополучно воевал до самой Победы. А вот его спаситель 8 марта 1945 года не вернулся из боевого вылета, предположительно в районе Хайлигенбайль –Браунсберг (в современных ориентирах это, соответственно, российский город Мамоново и польское Бранево) и до сих пор числится пропавшим без вести. Специализированный сайт prussia39.ru дает о гвардии младшем лейтенанте Викторе Михееве такую справку: «По имеющимся сведениям, память защитника Отечества не увековечена».