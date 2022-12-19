50 жемчужин Калининградской области. Старые водонапорные башни: где-то любят котов, где-то угощают мороженым

Водонапорная башня грязелечебницы в Светлогорске - один из символов курортного города. Фото: Александр КАТЕРУША

В отличие от замков, кирх и господских домов, которые сохранились очень и очень неважно, построенные до войны водонапорные башни выглядят если не идеально, то весьма неплохо. И похвастать высоченными достопримечательностями из красного кирпича может любой более-менее крупный населенный пункт. А где-то этих башен и вовсе несколько. Причин такой повышенной сохранности, как минимум, две. Во-первых, строения, в отличие от тех же замков, относительно свежие - возводили башни, как правило, либо в конце XIX века, либо в начале XX. Во-вторых, чаще всего «водонапорки» использовались по прямому назначению и после войны, а где-то и до сих пор используются. Другие же башни сегодня превратились в историко-культурные достопримечательности и пользуются большим спросом у туристов.

Теперь музеи

Пожалуй, главная такая башня-достопримечательность находится в Зеленоградске. Кирпичное сооружение 1904 года постройки после необходимого ремонта приспособили под музей. Долго думать над темой нового музейного пространства не пришлось. Ведь что такое Зеленоградск кроме того, что курорт федерального значения? Столица котов и кошек. И если есть в этом городе котошеф - человек, который получает зарплату за то, что ухаживает и заботится о четвероногих, - то почему бы не случиться кошачьему музею? Он и случился и получил название «Мурариум» - музей о кошках и обо всем, что с кошками связано. И, учитывая нашу большую любовь к котикам, туристическая тропа к «Мурариуму» не зарастает ни зимой, ни летом. Причем в первых рядах посетителей - конечно, дети.

В Зеленоградске в башке открыли музей «Мурариум». Фото: prussia39.ru

В какой-то степени судьба «Мурариума» может повториться в Калининграде. Знаете старинную башню с часами на пересечении Советского проспекта и улицы Яналова? Это тоже водонапорная башня. Построили ее в 1920 году. Первоначально она входила в комплекс сооружений коммунального предприятия «Городской двор Хуфен», после войны стала частью авторемонтного завода. А не так давно семиэтажная башня была продана, и новый собственник Александр Быченко (создатель музеев «Альтес Хаус» и «Дом китобоя») заявил, что планирует открыть среди старинных стен новый музей. Возможно, проект будет реализован на средства Фонда Потанина, хотя это и не точно.

Прекрасный пример, как обустроить заброшенную водонапорную башню в сельской глуши, демонстрируют создатели культурного пространства «Светлая башня». В поселке Светлое стояла старая «водонапорка», никого не интересовала, медленно приходила в негодность. А потом пришли энтузиасты, сделали ремонт и стали приглашать к себе всех любителей прекрасного. Теперь здесь проводят пленэры и угощают лавандовым мороженым.

Скорее всего, музей появится и в одной из старинных башен в Гусеве, которые уже сегодня радуют своим аккуратным внешним видом. Две водонапорные железнодорожные башни были построены в 1890 году (Восточная) и в 1910-м (Западная).

В Гусеве нашелся арендатор, который сумел привести оба памятника истории в порядок. Фото: из соцсетей

Десять лет назад оба сооружения лишились верхних частей, где находились емкости для воды, и вообще оказались под угрозой сноса. Но нашелся арендатор, который сумел привести оба памятника истории в порядок.

Нет больше близнецов…

Это все - хорошие примеры нового использования старых сооружений. Увы, есть примеры и другого порядка. На протяжении многих десятилетий возле вокзала в Железнодорожном стояли краснокирпичные близнецы - две железнодорожные водонапорные башни. Совершенно одинаковые, и в этом их главная уникальность.

Так выглядели башни возле вокзала в Железнодорожном. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

К сожалению, лет десять назад башни начали разбирать на кирпич. Общественность подняла тревогу, но, увы, спасти сооружения уже не удалось. К слову, в Железнодорожном остались еще две водонапорные башни (одна из них действующая) и, хочется надеяться, что судьба к ним будет более благосклонна.

Также вызывает озабоченность судьба водонапорной башни в Славске. Она по-настоящему уникальна – единственная водонапорная башня в области, построенная из дерева. Вообще большое чудо, что она сохранилась до наших дней. Конечно, ее нужно срочно реставрировать и превращать в музей. В Славске ломают голову, как повысить туристическую привлекательность? Так почему бы для начала не привести в порядок башню?

В стиле баухаус

Теперь переместимся на крайний запад, в Балтийск. Здесь сохранилось несколько водонапорных башен. Самая нарядная – водонапорная башня Пехотных казарм - входит в комплекс штаба Балтийского флота. Самая недоступная находится на территории судоремонтного завода и на нее можно полюбоваться только издали, самая же высокая – в центре города, на улице Ленина. И эта башня, возможно, самая интересная среди всех сохранившихся в области.

32-метровое сооружение было построено в 1927 году в стиле баухаус по проекту известного архитектора Ханса Хоппа. Фото: prussia39.ru

32-метровое сооружение было построено в 1927 году в стиле баухаус по проекту известного архитектора Ханса Хоппа (ему принадлежат, в частности, проекты Дома техники и вокзала аэродрома «Девау»). Ходили разговоры о том, что башня будет отреставрирована, а впоследствии превращена то ли в ресторан, то ли в музей, однако руки до памятника истории и культуры так пока и не дошли. Башню просто огородили полосатым забором и на этом пока все… Балтийску нужно брать пример у Гусева.

Однако не будем заканчивать на грустной ноте. Одна из самых известных в области водонапорных башен сегодня находится если не в превосходном, то в очень хорошем состоянии. Это – водонапорная башня грязелечебницы в Светлогорске, один из символов курортного города.