Банк «Открытие»: снижение ключевой ставки продолжится уже в первом полугодии

На последнем в этом году заседании Совет Директоров Банка России не только ожидаемо сохранил ключевую ставку, но и не поменял нейтральную тональность пресс-релиза, который подразумевает возможность изменения ставки в 2023 г. в любую сторону в зависимости от ситуации. По мнению «Открытие Research», в первом полугодии 2023 г. можно ожидать возобновления цикла снижения ставки если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики и конъюнктуры сырьевых рынков.

Высокий уровень долгосрочных безрисковых ставок ОФЗ продолжает оказывать дезинфляционное влияние и пока не требует от Банка России каких-либо решений. В базовом сценарии, предполагающем сохранение цен на нефть марки Urals на уровне 60-70 долл./барр., мы ожидаем возобновления цикла снижения ключевой ставки ближе к концу первого полугодия 2023 г. Причиной для этого может стать резкое снижение годовых темпов инфляции существенно ниже 4% ближе к середине 2023 г. В настоящие момент – даже с учетом двух индексацией тарифов ЖКХ – уровень годовой инфляции составляет 12,7% г/г, однако вклад роста цен за март-апрель составляет 9,6 п.п. Это означает, что ближе к концу первой половины 2023 г., когда эти 9,6 п.п. уйдут из базы расчета годового показателя, годовая инфляция опустится существенно ниже 4%. Падение годового прироста цен, низкая продовольственная инфляцией вследствие снижения мировых цен, а также вероятное сокращение инфляционных ожиданий будут важными факторами в пользу возобновления цикла снижения ключевой ставки.

Сохранение высоких цен на нефть в базовом сценарии является важным фактором обеспечения стабильности валютного рынка и умеренного ослабления рубля в условиях закрытого рынка капитала. В настоящий момент сальдо счета текущих операций продолжает сокращаться под воздействием падения цен на нефть и растущего импорта, однако все равно остается достаточно высоким. По нашим оценкам, счет текущих операций может сократиться в 4 квартале до $35 млрд по сравнению с $77 млрд во 2 квартале, что все равно существенно выше показателей 2019-2020 гг. и примерно соответствует уровню конца 2021 г. В случае сохранения цен на нефть в диапазоне 60-70 долл./барр. счет текущих операций будет сокращаться и далее, но останется достаточным для обеспечения стоимости рубля в широком коридоре 68-75 за доллар. Этот уровень примерно соответствует уровням 2021 г. и не несет в себе повышенных проинфляционных рисков.

В то же время риски ухудшения состояния мировой экономики и конъюнктуры сырьевых рынков растут. Главы ФРС и ЕЦБ сохраняют ястребиный настрой и ожидают новых повышений ставок в 2023 г, помимо произошедшего 14-15 декабря роста ставок на 0,5 п.п. Дальнейшее ужесточение будет негативно сказываться на экономиках: в ЕС рецессия, по оценке ЕЦБ, может начаться уже в 4 квартале 2023 г. ФРС рассчитывает на небольшой рост по итогам 2023 г., но скептиков в отношении этого прогноза становится все больше, в том числе из-за близких к стагнации реальных доходов населения в течение 2022 г. Вероятные рецессии в США и ЕС могут привести к замедлению экспортно-ориентированных отраслей в Китае, где усиливающим негативным фактором может выступить и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Ухудшение ожиданий роста мировой экономики может привести к снижению спроса на энергетические товары и опережающему падению цен.

Финансовые рынки почти не отреагировали на решение Банка России. Доллар продолжал торговаться в диапазоне 64,5-64,7 рублей, индекс Мосбиржи – вблизи 2126 пунктов, и его рост к концу торгового дня в рамках 0,5% остается лишь немногим выше ежедневной волатильности. Доходности ОФЗ изменились незначительно и разнонаправленно, не демонстрируя выраженной реакции на решение регулятора.