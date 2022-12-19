Рекорд Европы взят, до мира не дотянули: В Калининграде врачи остановили суточный заплыв в ледяной воде

Каждый из пловцов преодолевал от 25 до 200 метров дистанции. Фото: "Янтарные моржи"

В Калининграде состоялось необычное спортивное мероприятие, организованное клубом закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи». С 17 на 18 декабря любители купаться в холодной воде устроили на озере Шенфлиз суточную эстафету!

Заплывы стартовали в 10 утра в субботу и должны были завершиться в 10 утра воскресенья. Температура воздуха колебалась от -6 до - 10 градусов, вода была меньше 1 градуса.

- По медицинским данным смертельной дозой для человека является нахождение в воде температурой 0 градусов более 30 минут, но это не всегда так! – весело говорили участники заплыва и заходили в воду.

Каждый из пловцов, а всего было около 60 человек, преодолевал от 25 до 200 метров не менее 10 раз за 24 часа.

Но в какой-то момент что-то пошло не так. Организаторы и пловцы поняли, что продолжить не смогут. Около 12:30 ночи эстафету завершили.

- Часть участников снял с дистанции доктор, часть не смогли держать очередность эстафеты ни морально, ни физически. Коллегиально решили прекратить заплывы для сбережения здоровья и жизни, - рассказал пресс-атташе регионального министерства спорта Дмитрий Иванов. Сам он признался, что проплыл 1100 метров – 11 подходов по 100 метров (Дима – морж со стажем и опытом, не лезьте в холодную воду, если у вас его нет). – Благодарю всех участников. Все молодцы, все красавчики: и те, кто проплыл 25 метров, и те, кто пришел, и был готов плыть дальше. Но это невозможно. Все-таки мы это делали не ради какого-то невероятного рекорда мира или Европы, а, прежде всего, ради сплочения клуба. Самое главное, что мы попробовали и получили опыт!

Как отметили в минспорта, подобного в Калининградской области не было никогда, хотя в других регионах России суточные заплывы проводили.

Несмотря на досрочное завершение экспериментального «ледяного заплыва», моржам удалось поставить рекорд Калининградской области и рекорд Европы. Оказалось, что в Старом Свете ничего подобного ранее не делали – никому и в голову не приходило плавать зимой в течение суток.

В общей сложности калининградские моржи проплыли расстояние в 29 километров и 25 метров.