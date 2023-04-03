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Общество3 апреля 2023 7:36

Погода на неделю в Калининграде: заморозки, снег и +14 на выходных

На неделе Калининград ждут новые заморозки, снег и +14 на выходных
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Картина за окном иногда снова будет напоминать зимнюю, а не весеннюю.

Картина за окном иногда снова будет напоминать зимнюю, а не весеннюю.

Фото: Александр Подгорчук

Первая полная неделя апреля в Калининграде будет полна сюрпризов. Синоптики прогнозируют контрастную погоду, которая нас не раз удивит.

По данным Гидрометцентра России, с понедельника по среду на улице будет не по-весеннему холодно. Дневные температуры ожидаются на уровне +4...+6 градусов, по ночам – заморозки до -2...-3.

В понедельник сохранится порывистый ветер скоростью до 13 метров в секунду. Во вторник и среду ожидаются небольшие дожди, по ночам – небольшой снег.

С четверга картина начнет меняться. Температура повысится до +8...+10 градусов, в пятницу – до +13.

Выходные тоже обещают теплые. В субботу и воскресенье столбик термометра должен подняться до +13...+14 градусов. Вероятность осадков синоптики пока оценивают в 60-70%.

Атмосферное давление на протяжении всей недели останется высоким. Оно будет плавно меняться в диапазоне 763-770 миллиметров ртутного столба.

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