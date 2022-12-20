Цены в Калининграде: Сапоги и ботинки подорожали, мыло и планшеты подешевели

Планшетные компьютеры потеряли в цене почти 7 процентов. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на непродовольственные товары в Калининградской области в ноябре 2022 года и сравнил их с ценами в октябре этого года и в ноябре прошлого.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В ноябре на первой строчке рейтинга подорожавших непродовольственных товаров в Калининградской области оказались женские зимние пальто, которые за месяц выросли в цене на 12,28 процентов. На второй позиции оказались женские зимние сапоги, подорожавшие на 9,35 процентов. Мужская зимняя кожаная обувь за меся стала дороже на 9,29 процентов, женские пальто из плащевых тканей - на 8,68 процентов. Замыкает пятерку наиболее подорожавших товаров йод, ставший дороже на 8,39 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

Наиболее значительное снижение цены в ноябре в Калининградской области зафиксировано на жидкое туалетное мыло, которое подешевело на 10 процентов. На второй позиции оказались древесно-стружечные плиты, потерявшие в цене 9,32 процента. На 8,32 процента подешевели медицинские маски, а планшетные компьютеры – на 6,89 процентов. В пятерку наиболее подешевевших товаров вошел и антисептик для рук – на 6,41 процент.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

В годовом рейтинге наиболее подорожавших товаров на первом месте оказались одноразовые шприцы. За год они подорожали на 70 процентов. Более чем на 56 процентов в области подорожали оконные стекла, на 50 процентов напольные пылесосы. Одноразовые бритвы стали дороже на 48,5 процентов, а пена для бритья – на 48,17 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

Самым подешевевшим товаром за год в ноябре стало лекарство ацетилцистеин, которое потеряло в цене 28 процентов. На 26 процентов стали дешевле древесно-стружечные плиты. Препарат для снижения артериального давления эналаприл подешевел на 24,11 процентов, антисептик для рук – на 18,6 процентов. На пятой позиции рейтинга оказалось газовое моторное топливо, сейчас оно стоит на 16 процентов дешевле, чем в ноябре 2021 года.