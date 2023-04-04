«Уберите брусчатку, но сделайте тротуары из камня!»: Как в Калининграде решали судьбу улицы Радищева

Радищева остается основной дорогой района «Вагонки». Фото: Александр Панфилов

Самой ожидаемой дискуссией недели стала та, что развернулась в эфире пространства «Горпросвет» в «ВКонтакте» во вторник, 4 апреля. Тема уж слишком больная для Калининграда – брусчатка. Всю жизнь, кажется, горожане спорят, нужна она или нет, мешает или удобна. На этот раз определяли судьбу исторического покрытия на улице Радищева, главной дороги кенигсбергского района Ратсхоф, нынешней «Вагонки» (одноименный клуб и завод рядом).

В эфире о булыжниках под ногами рассуждали главнй архитектор города Андрей Анисимов и Антон Романов, зампредседателя комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии. Вопросы неравнодушных калининградцев зачитывал писатель Александр Попадин.

Минус 30% трафика

Начали с того, что, вообще-то «Вагонка» - район уникальный для города. Жили здесь в невысоких домах, в основном рабочие. Но в свое время именно здесь была внедрена архитектурно-градостроительная концепция города-сада: брусчатые дороги, домики, дворы с палисадниками… Сегодня ситуация несколько изменилась. В первую очередь в части загруженности дорог, проезда грузовиков и т.д.

- К этой территории необходимо подходить комплексно. Заказана комплексная схема организации дорожного движения, чтобы понять проблемы и в дальнейшем комфортно перераспределить транспортные потоки, - сообщил Антон Романов. - Улица Радищева продолжается дальше на Велосипедную дорогу с прямым выходом на Московский проспект. Вылетная магистраль. Но не улица Радищева такой станет, а проспект Победы – мы тоже будем его реконструировать, делать таким образом, чтобы перераспределить транспортные потоки, в том числе большегрузного транспорта.

Трафик он пообещал снизить на 30 процентов, переведя его с Радищева на соседние улицы: проспект Победы и другие дороги.

«Масштаб потерян»

Еще на Радищева хотят снизить скорость движения авто, оборудовать искусственные неровности в виде приподнятых пешеходных переходов, уменьшить шум. Капремонт здесь пройдет в 2023-2024 годах. Параллельно будут разрабатывать проектно сметную документацию на проспект Победы. Проектирование займет 2023-2024 годы и после оценки стоимости работ в 2024-2025 году случатся сами работы по реконструкции.

Но что же в итоге с брусчаткой?

- Как житель Калининграда я за брусчатку, за сохранение элементов городской среды,- начал Андрей Анисимов. – Но как архитектор я должен погружаться в вопрос глубже, не просто ориентироваться на внешний облик какого-то предмета. Я все же имею отношение и к вопросам формирования улично-дорожной сети.

Он заметил, что формат города-сада давно не соответствует сегодняшним нормам.

- Надо понимать трафик по тогдашней улице Радищева и по сегодняшней. Это не в сто раз, это в тысячу раз разница. И скорости другие, - добавил масла в огонь литератор Александр Попадин. – Улица Радищева – магистраль районного значения!

- Да, каждый день мы с коллегами решаем, как сохранить элементы улично-дорожной сети, которые нам достались, с которыми город живет, и как сделать лучше, - продолжил Андрей Анисимов. - Мы не занимаемся реставрацией, восстановлением исторического облика. Хотим сделать район красивый, сохранить исторический дух. И при этом сделать его безопасным и удобным! Мы говорим про брусчатку, но сама дорога не соответствует современным требованиям по ширине. Она сильно уже. Уберите брусчатку с исторической улицы, но сделайте отличные тротуары из плитки или камня, с высаженными деревьями – улица ничего не потеряет абсолютно! Но если мы оставляем брусчатку и убираем ряды деревьев, палисадники вдоль домов забираем под дорожную инфраструктуру, то да, получается безопасная и хорошая улица в современном прочтении. Оставили брусчатку, а духа нет! Понимаете? Масштаб потерян.

Участники дискуссии упомянули федеральные законы, которые «очень сложно обойти». Но термина «исторический район» в региональном законодательстве, увы, нет. Так что, получается, как бы и обсуждать нечего.

Зачитали во время эфира и мнения жителей. Оказалось, вопреки ожиданиям, среди них очень много тех, кто против сноса исторического покрытия (но просят переложить его). Остальным мешает шум - нормативы по звуку, действительно превышены на 5-8 децибел, по последним замерам.

И тут уткнулись в другую проблему – брусчатку если вдруг решат оставить, то кто и как ее переложит? Специалистов, как оказалось, в Калининграде до сих пор нет.

В конечном счете, вопрос с сохранением исторического покрытия остался подвешенным. Горожанам, которые «за» или «против», посоветовали писать в мэрию. Глядишь, и спасем дух старого города.