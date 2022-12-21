Поддержка участников СВО и повышение социальных расходов: «ЕР» подвела итоги за год

.

Руководство партии “Единая Россия” и ее думской фракции подвело итоги законотворческой работы в 2022 году и обсудило задачи на 2023 год. Так, члены ЕР отметили, что главными направлениями работы партии являются поддержка участников СВО и их семей, увеличение расходов на социальную сферу и финансирование народной программы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что в 2022 году мобилизованным и добровольцам было гарантировано сохранение рабочих мест. Также им предоставили кредитные каникулы, мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний за долги, передает rostovgazeta.ru.

Все участники СВО, задействованные в выполнении задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

Секретарь генсовета также напомнил, что партия увеличила расходы на поддержку села, занятости, работы некоммерческих организаций, волонтеров, молодежного предпринимательства. Выделены средства и на мероприятия народной программы.

Глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев сказал, что при поддержке ЕР в текущем году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от восьми до 18 лет. Также произведена опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

Отмечается, что региональные отделения ЕР сформулировали более 1,5 тысячи предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них в план включены 160 инициатив по поддержке бизнеса, промышленности, еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

Турчак подчеркнул, что основное внимание в 2023 году будет по-прежнему уделяться помощи семьям с детьми, в особенности — с детьми-инвалидами, а также будет проводиться работа по обеспечению доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическому воспитанию молодежи.

Помимо этого, партия планирует внести законопроект о занятости, в котором впервые появится определение самозанятости, и после этого будет принят ряд поправок в Трудовой кодекс.

Как сообщает сайт партии ER.RU, в конце выступления Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием 2022 года стало вхождение четырех новых регионов в состав России. Он выразил благодарность всем, кто участвует в наблюдательной и гуманитарной миссии в Донбассе и на новых территориях, а также коллегам в Госдуме за помощь в рамках спецоперации.

«Народная программа «Единой России» в Калининградской области реализуется в полном объёме. Это и капитальный ремонт школ, и строительство новых образовательных учреждений, и социально ориентированный бюджет на 2023 год, и многое другое.

В 2022 году было капитально отремонтировано 2 школы, строится новый корпус школы № 50, его готовность уже более 60%. На завершающую стадию вышло строительство детского сада в поселке Чехово Багратионовского округа. Не менее важным объектом является новый корпус школы-интерната на улице Крылова в Калининграде, строительство которого стартовало в сентябре за счет средств федерального и областного бюджетов. Сегодня здесь завершаются работы нулевого цикла, и в скором времени начнется возведение конструкций первого этажа», - рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Калининградской области, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Калининградской области Александр Никулин.