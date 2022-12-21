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Общество21 декабря 2022 10:23

Здесь был Кант: калининградцы смогут «погулять» по виртуальному Кёнигсбергу конца 18-го века

Для всех желающих воссоздадут любимые маршруты великого философа
Владислав РЖЕВСКИЙ
Реконструкция Пестрого моста над Замковым прудом (фон вокруг пока условный).

Реконструкция Пестрого моста над Замковым прудом (фон вокруг пока условный).

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В 2024 году исполнится 300 лет со дня рождения Канта. Согласно указу № 300 президента России юбилей решено отметить на государственном уровне. В связи с чем, в частности, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовали принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.

Разумеется, Балтийский федеральный университет имени Канта находится в центре этой работы. Однако в планах не только юбилейные торжества. Так, в числе прочего вызревает проект, который, думается, вызовет интерес не только у кантоведов.

Предварительные результаты проекта были представлены в рамках круглого стола «Мир Иммануила Канта».

Предварительные результаты проекта были представлены в рамках круглого стола «Мир Иммануила Канта».

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вот уже год под эгидой БФУ идет работа над виртуальной исторической реконструкцией мира Канта в Кёнигсберге. Задумано воссоздать знаменитые (и известные когда-то буквально каждому горожанину) прогулочные маршруты философа по Старому городу – Альтштадту. Чтобы наш современник тоже мог «пройтись» по давно не существующим улицам и увидеть все глазами Канта.

Таким получился фасад кондитерской в Альтштадте с памятником Фридриху Вильгельму.

Таким получился фасад кондитерской в Альтштадте с памятником Фридриху Вильгельму.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Отметим, что для университета это уже не первый подобный опыт. Так, в прошлом году общественности был представлен виртуальный дом первых советских переселенцев. И тот проект тоже вызвал немалый интерес.

Вместе с тем нынешняя задача – куда сложнее, что неоднократно отмечалось на круглом столе «Мир Иммануила Канта», посвященном предварительным результатам работы.

Ожидается, что полная реализация проекта займет пару лет. Что сделано на сегодня? Во-первых, подготовлены максимально подробные исторические справки по нужным улицам и объектам, мимо которых курсировал Кант. Эту архиважную часть курировала эксперт в области истории архитектуры и градостроительства кандидат искусствоведения Ирина Белинцева из Москвы.

– Было немало дискуссий с коллегами, – призналась она.

В ходе работы ведется создание трехмерных моделей и одежды кантовской поры.

В ходе работы ведется создание трехмерных моделей и одежды кантовской поры.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Впрочем, дискуссии возникают и на других этапах реализации проекта. Однако не зря же говорят, что в спорах рождается истина: коллективными усилиями специалистов из разных городов и стран в виртуальном пространстве мало-помалу воссоздается Кёнигсберг конца 18-го века.

Мог ли Кант подумать, что маршруты его прогулок однажды станут предметом научных исследований.

Мог ли Кант подумать, что маршруты его прогулок однажды станут предметом научных исследований.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Опираясь на архивные документы, старые картины и фотографии, создают трехмерные модели зданий. Уже можно посмотреть отдельные дома, участки улиц. Благодаря сбору и фиксации пространственных данных современной застройки Калининграда тогдашние городские реалии привязываются к текущим. В результате чего наглядно видишь, как все изменилось, где что было во времена Канта и по каким именно местам он гулял, попутно размышляя над очередной философской проблемой.

«Громадная и очень сложная работа», как об этом проекте говорилось на круглом столе, продолжается. Планируется, что через год желающие смогут отправиться на виртуальную прогулку по любимым маршрутам старины Иммануила.

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