Здесь был Кант: калининградцы смогут «погулять» по виртуальному Кёнигсбергу конца 18-го века

Реконструкция Пестрого моста над Замковым прудом (фон вокруг пока условный). Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В 2024 году исполнится 300 лет со дня рождения Канта. Согласно указу № 300 президента России юбилей решено отметить на государственном уровне. В связи с чем, в частности, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовали принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.

Разумеется, Балтийский федеральный университет имени Канта находится в центре этой работы. Однако в планах не только юбилейные торжества. Так, в числе прочего вызревает проект, который, думается, вызовет интерес не только у кантоведов.

Предварительные результаты проекта были представлены в рамках круглого стола «Мир Иммануила Канта». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вот уже год под эгидой БФУ идет работа над виртуальной исторической реконструкцией мира Канта в Кёнигсберге. Задумано воссоздать знаменитые (и известные когда-то буквально каждому горожанину) прогулочные маршруты философа по Старому городу – Альтштадту. Чтобы наш современник тоже мог «пройтись» по давно не существующим улицам и увидеть все глазами Канта.

Таким получился фасад кондитерской в Альтштадте с памятником Фридриху Вильгельму. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Отметим, что для университета это уже не первый подобный опыт. Так, в прошлом году общественности был представлен виртуальный дом первых советских переселенцев. И тот проект тоже вызвал немалый интерес.

Вместе с тем нынешняя задача – куда сложнее, что неоднократно отмечалось на круглом столе «Мир Иммануила Канта», посвященном предварительным результатам работы.

Ожидается, что полная реализация проекта займет пару лет. Что сделано на сегодня? Во-первых, подготовлены максимально подробные исторические справки по нужным улицам и объектам, мимо которых курсировал Кант. Эту архиважную часть курировала эксперт в области истории архитектуры и градостроительства кандидат искусствоведения Ирина Белинцева из Москвы.

– Было немало дискуссий с коллегами, – призналась она.

В ходе работы ведется создание трехмерных моделей и одежды кантовской поры. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Впрочем, дискуссии возникают и на других этапах реализации проекта. Однако не зря же говорят, что в спорах рождается истина: коллективными усилиями специалистов из разных городов и стран в виртуальном пространстве мало-помалу воссоздается Кёнигсберг конца 18-го века.

Мог ли Кант подумать, что маршруты его прогулок однажды станут предметом научных исследований. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Опираясь на архивные документы, старые картины и фотографии, создают трехмерные модели зданий. Уже можно посмотреть отдельные дома, участки улиц. Благодаря сбору и фиксации пространственных данных современной застройки Калининграда тогдашние городские реалии привязываются к текущим. В результате чего наглядно видишь, как все изменилось, где что было во времена Канта и по каким именно местам он гулял, попутно размышляя над очередной философской проблемой.

«Громадная и очень сложная работа», как об этом проекте говорилось на круглом столе, продолжается. Планируется, что через год желающие смогут отправиться на виртуальную прогулку по любимым маршрутам старины Иммануила.