Сокровища калининградских музеев. «Бункер»: растерянный генерал, дверь с рунами и бетонные «кабинеты»

Узкий коридор и 21 помещение с двух сторон – такова конструкция бункера. Фото: Платон ЕГОРОВ

Вам наверняка знаком самый глубокий музей нашей области. Бункер, в котором весной 1945 года находился штаб командующего обороной Кёнигсберга и куда вечером 9 апреля пришли советские парламентеры, чтобы взять этого командующего в плен, расположен в центре Калининграда. С одной стороны – шумный Ленинский проспект, с другой – гостиница «Калининград», с третьей – исторический корпус БФУ имени Иммануила Канта. Музей «Блиндаж» 23 февраля 2023 года отметил 55-летний юбилей. А сегодня мы предлагаем познакомиться с юбиляром поближе.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА 45-ГО

- Бункер расположен на глубине семи метров, причем это верхняя плита перекрытия, - рассказывает Михаил Бадамшин, заведующий отдельно стоящей экспозицией «Музей «Блиндаж (Бункер)» Калининградского областного историко-художественного музея, член совета калининградского отделения Российского военно-исторического общества. – Его спешно построили в течение одного месяца – с февраля по март 1945 года. Ширина – 15 метров, длина – 47, в бункере находится 21 помещение. Все приспособлено для полностью автономного существования: электричество, канализация и так далее. Использовалась здесь даже система повышенного давления воздуха, которая позволяла защитить бункер от химического оружия.

Командование Красной армии, можно сказать, до последнего не знало, где находится ставка коменданта Кёнигсберга Отто Ляша. Однако к апрелю 1945-го информация появилась, и именно к бункеру отправились группы парламентеров, чтобы сообщить Ляшу: бросайте оружие, дальнейшее сопротивление бесполезно. Вечером 9 апреля в бетонном «саркофаге» появились офицеры штаба 11-гвардейской дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта: начальник штаба подполковник Петр Григорьевич Яновский, артиллерийский разведчик капитан Александр Федорко и инструктор политотдела Владимир Маркович Шпитальник. Именно они передали требования советского командования, именно они приняли у Ляша капитуляцию города-крепости.

Советские парламентеры и растерянный комендант Ляш. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Мне повезло, в свое время я встречался с Петром Григорьевичем Яновским, побывал в его семье, - рассказывает Михаил Бадамшин. - Он признавался, что было очень страшно идти в бункер – бои были ожесточенные, немцы постоянно контратаковали. И Яновский говорил: «Я ведь только женился, вся жизнь впереди». Перед рейдом почистил пистолет, отдал его молодой жене (парламентеры должны были идти безоружными). Супруга сказала: «Если ты не вернешься, я застрелюсь». Яновский тогда, по его словам, очень пожалел, что отдал любимой оружие.

Но советские офицеры, к счастью, вернулись. А вскоре возле бункера начали выстраиваться колонны немцев. Бросали оружие… Оперативно распечатанный многотысячным тиражом приказ Ляша распространяли по немецким воинским подразделениям, даже сбрасывали с самолетов. 10 апреля 1945 года основное сопротивление в Кёнигсберге прекратилось. Но оставались отдельные очаги, которые советским воинам пришлось подавлять в течение нескольких дней.

КАК ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙ

После 1945 года про бункер на время все забыли. Вспомнили, когда замаячила угроза ядерной войны. Тогда подземелье было превращено в объект гражданской обороны. А в 1968 году здесь наконец открылся музей, живо напоминающий о суровых днях Великой Отечественной.

- Инициаторами создания музея были фронтовики – участник штурма Кёнигсберга Анатолий Петрикин и Виктор Сторокин, - продолжает Михаил Бадамшин. - Петрикин фактически первым начал систематизировать информацию о штурме Кёнигсберга, о Восточно-Прусской наступательной операции. Он принимал участие в создании самой первой книги о штурме, основанной на воспоминаниях его участников. Но, пожалуй, самая главная его заслуга в другом: Петрикин первым начал собирать сведения о воинских захоронениях на территории Калининградской области. Можно сказать, с него началось подробное обследование братских могил. Петрикин начал священную миссию, которую продолжили его последователи. И, к слову, продолжают до сих пор.

Но вернемся к музею. Для создания экспозиции пригласили художников из Ленинграда. Их авторству принадлежит самая первая диорама, посвященная штурму Кёнигсберга, в историко-художественном музее. Калининградцы со стажем хорошо ее помнят. Эти же художники сделали несколько небольших диорам и для бункера.

Одна из пяти первых диорам, представленных в экспозиции музея. Фото: Платон ЕГОРОВ

Сейчас их можно видеть в узких бетонных «кабинетах» подземелья. Вот эпизод боев у Южного вокзала, бывшего Главного вокзала Кёнигсберга. Именно отсюда наступали подразделения 11-й гвардейской армии генерала Кузьмы Галицкого. Вот – форт № 5. Его гарнизон оказал наиболее ожесточенное сопротивление: 15 бойцов Красной армии за штурм маленькой крепости получили золотую звезду Героя Советского Союза. А вот и сам «бункер Ляша», что называется, в разрезе. Вглядываешься в маленькие детали диорамы, слышишь откуда-то сверху суровый голос: «Господин генерал! От имени командования 3-го Белорусского фронта приказываю вам сдаться!..» Атмосферно!

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА НА СТЕНЕ

Экскурсия по бункеру позволит детально узнать о главных эпизодах штурма Кёнигсберга. Например, можно получить подробную информацию об армиях, наступавших на город-крепость, посмотреть кадры документальной хроники, снятые в апреле 1945-го, или познакомиться с макетом города, созданным за месяц до штурма.

- Его, этот макет, делали в строжайшем секрете в Велау, сегодняшнем Знаменске. И на протяжении долгого времени никто и не догадывался, какой работой там занимаются офицеры и солдаты Красной армии, - говорит Михаил Бадамшин.

Кстати, сам макет, что называется, в оригинальном виде сегодня находится в одном из залов Калининградского областного историко-художественного музея. Грандиозная конструкция!

В некоторых помещениях бункера воссоздана обстановка последних дней немецкого Кёнигсберга. В одном из «кабинетов» можно увидеть и главных действующих лиц: советских офицеров Яновского, Федорко и Шпитальника и сидящего перед ними коменданта Ляша, растерянного и напряженного. Фигуры из папье-маше (кстати, довольно натуралистичные) были сделаны в начале 2000-х годов.

- А это кабинет самого Ляша, здесь он провел последние дни перед капитуляцией, - продолжает экскурсию Михаил Бадамшин. – Обратите внимание, что на стене – медвежья шкура. Судя по воспоминаниям немецкого генерала, он готовился когда-то стать егерем и с этой шкурой нигде не расставался.

- Именно с этой? – уточняю.

- Нет, что вы. Это, можно сказать, копия.

Медвежья шкура на стене кабинета Отто Ляша. Фото: Платон ЕГОРОВ

В другом помещении – красивая и боевитая овчарка, сидящая возле немецкого пехотинца. Как будто живая: глаза горят, шерсть блестит.

- Здесь, в бункере, не было караульного помещения, но мы его воссоздали. И вот собака… Она служила в наших погранвойсках, потом постарела, стала кусать своих. Ее отправили на заслуженный отдых. А затем, когда умерла, кто-то предложил сделать чучело, и таксидермист нашего музея Николай Целовальник мастерски исполнил эту работу. Сейчас пограничники, когда приходят на экскурсию в бункер, видят овчарку, говорят: «О, это же наш пес», - улыбается Михаил Бадамшин.

В ПОИСКАХ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

Есть у «бункера Ляша» и свои тайны, почти мистические. Например, у стены стоит массивная железная дверь, расписанная скандинавскими рунами – якобы для защиты. Однако главные тайны связаны с легендарной Янтарной комнатой. Казалось бы, какое отношение шедевр изобразительного искусства может иметь к военному подземелью? Однако, как считал и продолжает считать калининградский исследователь и мистификатор Сергей Трифонов, имеет. Существует версия, что исчезнувшая весной 1945 года Янтарная комната может находиться где-то в бункере или же под ним.

Обстановка в одном из кабинетов бункера. Фото: Платон ЕГОРОВ

Уже в течение нескольких лет Трифонов с коллегами пытается георадаром «просвечивать» толстые стены бункера в поисках загадочных пустот. И, что удивительно, иногда он эти пустоты находит.

- Вот одна из них, открытая, - показывает Михаил Бадамшин на прямоугольное отверстие в стене. – Правда, никакой Янтарной комнаты мы там, конечно, не нашли. Это просто воздушная подушка между бетоном и кирпичной стеной. Имеется и подземный ход, который уходит куда-то под бункер. Трифонов его также «просветил». Но этот ход нет смысла вскрывать, он был изучен вдоль и поперек еще до того, как бункер стал музеем. Там нет ничего интересного.

- Судя по всему, Сергей Трифонов здесь активно работает. Янтарную комнату, как мы знаем, пока не нашел, но есть ли какая-то польза от его изысканий? – спрашиваю у сотрудника музея.

- Да, не нашел, - отвечает Михаил Бадамшин. – Но польза есть. Благодаря Сергею Трифонову мы, например, разобрались с лестничным пролетом, где постоянно скапливалась вода. Просветили место георадаром, вскрыли полы, увидели, в чем проблема, и в результате сделали новый водолив. Теперь все сухо и красиво!