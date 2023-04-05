«Традиция» – всмятку?

Вот так, «по традиции», пять лет назад на Пасху разукрасили «Борющихся зубров». Но вандалов удалось поймать, и с тех пор памятник наконец оставили в покое. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Как известно, этот памятник, стоящий в самом центре города, Калининграду достался в наследство от Кёнигсберга. Автор, немецкий скульптор-анималист Август Гауль, создавал в 1912 году «Борющихся зубров» без задней мысли. Но поскольку их установили перед зданием Верховного суда Восточной Пруссии, горожане домыслили, что это – символическое изображение вечного судебного противостояния. И между собой памятник стали называть «Прокурор и защитник».

Камера против вандалов

Когда город стал советским, юридическая аллегория канула в Лету. Забылось и название. Для новых хозяев это были уже просто быки. Собственно, и поныне в обиходе мало кто называет эти изваяния зубрами. А рядом с ними уже много лет работает кафе «У быков».

Изменились и традиции. Озорные кёнигсбергские студенты якобы любили подтягиваться на хвостах зубров – словно на гимнастических перекладинах. А в Калининграде родилось другое развлечение: на Пасху красить быкам красной краской гениталии. Об этих деталях анималист Гауль тоже не забыл, выполнив в весьма реалистичной манере. Они и без того бросаются в глаза, а уж когда начинали еще и огнем гореть… Коммунальщики, матерясь, закрашивали причинные места. А через год все повторялось.

В этом году Пасха выпала на 16 апреля. В 2018-м – на 8 апреля. И в ночь к зубрам явились очередные любители «калининградской пасхальной традиции». Однако вандалы не учли, что на тот момент объект уже взял под круглосуточный контроль «Безопасный город».

Камера видеонаблюдения бесстрастно зафиксировала, как к памятнику (заметим, перед этим его как раз отреставрировали) подошли двое. Девушка залезла на постамент и начала из баллончика наносить краску, причем не красную, а желтую – еще более яркую. Парень снимал происходящее на видео. Не забыли они и про селфи на фоне своих художеств.

Тем временем «Безопасный город» связался с полицией – и уже вскоре парочку задержал наряд. К ответственности, правда, удалось привлечь только девушку. А та наняла аж двух адвокатов, и общими усилиями им удалось добиться минимального наказания. «Художница» отделалась штрафом в размере 500 рублей. Ну и испугом, само собой.

А еще этот урок явно пошел впрок не только ей – все последние Пасхи зубры встречают уже в одном цвете.

«Явное неуважение к верующим»

Но не всех устраивает, что сей ритуал забывается. Так, год назад один местный гид решил напомнить об этой уходящей натуре. Причем свой пост в соцсетях он выложил именно 24 апреля 2022-го (на которое тогда выпала Пасха). А изложив суть «традиции» (по его мнению, прекрасной, смешной и оригинальной), выразил уверенность, что она «в сердцах калининградцев будет жить!».

Пост попался на глаза руководителю региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову, который в 2018 году сделал все, что от него зависело, чтобы «традиция» наконец ушла в историю. И если в тот раз он добивался возбуждения дела по статье «Вандализм», то теперь подал заявление о разжигании межрелигиозной розни.

Маслов заявил, что в действиях гида, на его взгляд, усматривается часть 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), поскольку пост был опубликован в главный для православных христиан праздник. «Насмешка над православными традициями, умышленное нарушение им общепризнанных норм и правил поведения являются публичными действиями, выражающими явное неуважение к верующим в целях оскорбления их религиозных чувств и разжигания межрелигиозной розни». Кроме того, в преддверии предстоящей аттестации служба охраны памятников попросила областное министерство по культуре и туризму дать оценку соответствия автора поста критериям, установленным для экскурсоводов и гидов, а также правилам профессиональной этики и действующему профессиональному стандарту.

Чем закончилась история? По словам Маслова, ничем. Тем не менее он надеется, что все было не зря, что проведенная профилактическая работа возымеет свое действие. В общем, «посмотрим на нынешний культурный облик наших земляков». Что ж, оценить его можно будет уже совсем скоро.

20 лет назад:

В гостях хорошо, но в парке лучше

С 1 по 3 апреля 2003-го с острова Канта исчезли сразу три скульптуры. Не повезло в те весенние ночи «Девочке в венке», «Сабине» и «Портрету Грина». Причем Грина, не сумев оторвать от основания, воры просто срезали – по щиколоткам. И утром на месте памятника нашли лишь поваленный постамент с нелепо и жалко торчащими из него бронзовыми ботинками…

Пропавшие скульптуры уже и не чаяли отыскать. И вдруг спустя пять лет – нашлись!

Как выяснилось, статуи все это время находились за забором частного владения в поселке Моховое Зеленоградского района. Хозяин, когда к нему пришли сотрудники милиции, заявил, что купил скульптуры у каких-то мужиков. И якобы даже не догадывался, что по дешевке приобрел ворованное.

Так ли, нет, а все изваяния у него были изъяты и в мае 2008-го переданы историко-художественному музею, на балансе которого они числились.

Напомним, парк скульптуры был создан 1 июня 1984-го в качестве филиала историко-художественного музея. Большая часть работ и сегодня стоит там, где их установили в 80-х. А в рамках недавней реконструкции на острове им еще и подсветку сделали.

Вместе с тем вопреки мнению общественности музейного филиала «Парк скульптуры» больше нет. Как заверили в музее, в его ведении остались только сами работы. А вот территория уже не имеет к нему отношения.

Музейщики недоумевают, почему многочисленные интернет-источники (в том числе и официальные) вводят народ в заблуждение, рассказывая о филиале «Парк скульптуры». И, видимо, будет проведена разъяснительная работа.