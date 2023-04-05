30 лет первому негосударственному радио Калининграда: БАС, который слушали все

В студии – ведущие «КалБАС – парада» - едва ли не самой популярной программы «Радио-БАС». Фото: личный архив Евгения АЛЕШИНА

Игорь Самарин (Орехов), бывший диджей «Радио-БАС»:

- Радио стало последним среди негосударственных СМИ в традиционной триаде доинтернетной эры, появившимся в Калининграде. Частный телеканал к тому моменту работал уже два года, корпоративная молодежная газета выходила более полутора лет. Возможно, были трудности с получением частоты вещания. Но 2 апреля 1993-го местный эфир пополнился радиостанцией под названием БАС.

Игорь Самарин (Орехов). Фото: Личный архив

Кстати, многие не знали (да и не знают до сих пор), как расшифровывалась эта аббревиатура. «Балтийский аудиосервис» имелся в виду, а вовсе не самый низкий мужской певческий голос. Казалось бы, само собой напрашивавшееся самоназвание «басмачи» среди сотрудников не прижилось, а вот «басюками» учредитель нас периодически именовал, особенно если бывал кем-то или чем-то недоволен.

Тому вольному времени, когда, казалось, можно все, соответствовал формат вещания (Adult contemporary предпочитали переводить как «музыка для всех возрастов»). А формату, в свою очередь, соответствовала редакционная обстановка творческой лаборатории. Диджеев (хотя если правильно, то ведущих эфира) поначалу не ограничивал ни плей-лист, ни установленный стиль подачи информации. Каждый ставил музыку какую хотел, говорил как хотел и набирал у аудитории популярность в полном соответствии с собственным талантом. Результат получался как выдающийся, так и просто ужасный.

«Радио-БАС» открыло калининградцам целый ряд ярких имен. К сожалению, из того, первого, «золотого» состава многих уже нет: «ушли в эфир» Максим Михайлов, Эдуард Кобзарь, Валерий Петровский, Андрей Писаревский, Павел Дулькин… Оставшиеся преуспели в разной степени, но все с одинаковой теплотой вспоминают о том, какими все мы, «басюки», были 30 лет тому назад. Убедитесь сами.

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Евгений Алешин, учредитель и владелец радиостанции «Балтийский аудиосервис»:

- Первые мои сотрудники - Павел Дулькин, Валерий Петровский, Максим Михайлов, Андрей Писаревский, Эдик Кобзарь. Это был костяк нового радиовещания. Особого контроля с моей стороны не было, я им полностью доверял. И зарплата у них была маленькая, зато энтузиазм зашкаливал. Поэтому программы получались для тогдашнего слушателя необычные, которые могли вызвать у калининградского радиосообщества любовь и даже эйфорию. Моя задача заключалась в одном - держать бизнес на плаву и дать своим парням свободу действий в прямом эфире.

Евгений Алешин. Фото: Личный архив

Кстати, музыка у нас была самая передовая. Все СD-диски получали из Америки, по подписке, с авторским правом для вещания на нашем радио. За это спасибо Павлу Григорьевичу: он вел международный чат, где присутствовало более 1200 радиостанций, об этом до сих пор мало кто знает. Потом Саныч сделал свою программу, набрал за 20 лет большую библиотеку контента музыкантов Калининграда. Игорь Жизневский первый «поднял» ночной эфир. Звонков за ночь у него было море! Всех, кто приезжал из Москвы или Питера, «Радио-БАС» приводило в изумление. Мы ни в чем не уступали столичным радиостанциям. Качество звука, могу заверить, вообще было высочайшее. Сейчас только московский «Серебряный дождь» нас догнал, а все остальные, которые в эфире, до сих пор - не, не тянут. Радио – это актуальный контент, а контент - это люди! Так что сейчас вроде и все есть, а слушать нечего. Грустно…

Игорь Жизневский (Тихонов), диджей, ведущий программы «Ночной связной»:

- На «Радио-БАС» я попал благодаря своему давнему знакомому – Павлу Григорьевичу Дулькину. Я ведь и в моря ходил, и на стройке вкалывал, и лес валил. А еще учился заочно в институте культуры. Вот Паша мне и говорит: давай, мол, попробуем? Ну, я что – через несколько дней взял с собой пару бутылочек портвейна и поехал на Озерную, посмотреть, что там да как. Меня девчонки (а они уже в эфире постоянно, поэтому с самомнением) спрашивают: «А вы кто?» - «Да вот, - отвечаю. – Может, ваш коллега в скором будущем». - «А раньше где работали?» – «На лесоповале». - «Да-а?» – так удивленно и с сомнением, дескать, вряд ли из лесоруба что-то выйдет на радио.

Игорь Жизневский (Тихонов). Фото: личный архив Евгения АЛЕШИНА

Ну ничего, я засел фонотеку изучать. Ночами диски прослушивал. А перед этим сделал себе такую книжечку из цветной бумаги и в нее записывал названия песен, сообразуясь с настроением, которое они передают. Уже гораздо позже вычитал, что еще в 1950-х точно так же корешки виниловых пластинок помечали. А я вот своим умом дошел. Первый год на БАСе мне эта книжечка очень помогла.

Название «Ночной связной» придумал Макс Михайлов. Он же для заставки предложил популярный в то время хит Валерия Сюткина «Мой ночной связной». Ну а я уже заявил идею передачи в эфире и все поставил на поток. Продвигал свою концепцию, когда не диджей рулит, а вбрасывается какая-то тема и слушатели начинают ее обсуждать в эфире. Однажды, например, философствовали о смерти и обо всем, что с ней связано. Так под утро позвонил хирург, который самоубийц откачивал, специализировался на этом. Полезно, говорит, знать, что такая смерть простой обычно не бывает, почаще людям надо это объяснять, чтобы жизнь свою ценили.

В работе на радио привлекала, конечно, новизна ощущений. Свободный музыкальный формат тоже импонировал. Я, пользуясь этим, много чего в эфир перетаскал, иногда даже игнорируя авторские права. Тогда такое хулиганство с рук сходило, если не очень зарываться. Но особенно нравилось, что была возможность живого, непосредственного общения с людьми. Совершенно свободного. Подобное уже никогда и нигде - ни у нас, ни за границей - не повторится. Просто время прошло, теперь все по-другому.

Алена (Елена Боровцова), диджей:

- Многие спрашивают: так Елена или Алена? Изначально почему-то в эфире я назвалась Аленой, и по сегодняшний день меня все под этим именем знают. А на БАС попала, когда играла в Литературном театре, где и Максим Михайлов был. Вот он мне как-то и говорит: в Калининграде открывается первая частная радиостанция, в эфире нужен женский голос, пойдем! Уже много позже мне как-то утром 1 января пришлось отработать не только свою смену, но и смену Макса, который опоздал на электричку из Светлогорска, где Новый год отмечал, – ну и на эфир, соответственно. Можно сказать, отблагодарила за то, что Макс меня в профессию привел. А голос для эфира ставил Валерий Иванович Петровский.

Алена (Елена Боровцова). Фото: Личный архив

Ощущения в студии были еще те! Перед тобой огромный пульт, справа – кассетные магнитофоны и CD-проигрыватели, слева – огромный бобинник, с которого сначала шли реклама и отбивки «Радио-БАС». Фонотека, в которой нужно было хорошо ориентироваться, казалась просто неисчерпаемой (это потом уже – вечно недостаточной). Иногда были моменты – за голову взяться и заплакать. Но ничего, как-то справлялась со всем этим.

Что нравилось на радио? Когда ты молодая, за все с азартом берешься. И ведь мы работали даже не столько за деньги, а душой и сердцем делу отдавались. Конечно, в идеале работа наряду с чувством удовлетворения должна приносить и достойный заработок, но тогда, как мне кажется, о заработке особо и не думали.

Со времен «Радио-БАС» у меня осталась привычка не надевать наушники на оба уха: одним слушаешь эфир, а другим, свободным – указания, которые из соседней комнаты поступают. До сих пор, когда веду свадьбы, корпоративы и прочие торжества, наушниками только таким образом пользуюсь. Хотя никого слушать уже и не требуется…

Сан Саныч (Александр Исаев), диджей, один из ведущих передачи «КалБАС-парад»:

- Зимой 1993 года подошел ко мне Павел Григорьевич Дулькин. Он, как и я, жил в Зеленоградске, а я там вел дискотеки. Говорит: «Я послушал, что ты умеешь, пойдем на радио работать! Мы тут собираемся радио делать».

Валерий Петровский и Сан-Саныч (Александр Исаев). Фото: Личный архив

Очень хорошо помню, как впервые приехал на Озерную. Квартира еще пустая, только на кухне компакт-диски лежат – много. Первым, с кем я там познакомился, был Андрей Писаревский. И целый месяц я ежедневно приезжал и прослушивал кассеты и диски в фонотеке, выучив ее практически наизусть.

Андрей Писаревский. Фото: личный архив Евгения АЛЕШИНА

Я и в эфир первым из всех вышел только потому, что все свободное время сидел, слушал и просто оказался единственным, кто в тот момент был под рукой. Хотя уже и Макс Михайлов тогда работал, и Боря Дзасохов… Сижу за пультом, вдруг звонит Алешин: «Давай запускай эфир, все уже подключено!» Я в каком-то помрачении беру первый попавшийся компакт, ставлю, а там – «Ба-ар-се-ло-она!» Фредди Меркьюри, значит. Алешин по телефону: «Отлично! Все играет, все слышно!» Так и покатило. Потом, уже с голосом, в эфир, кажется, тоже я первый вышел. Или это Валерий Иванович Петровский (это с ним я на фото) был? Нет, не помню точно. Да я ничего особенного и не сказал. Представил: вот, мол, первое негосударственное радио, слушайте нас на частоте 73,16 мегагерц…

Я очень любил музыку, поэтому возможность делиться ею со всеми для меня была огромным удовольствием. Хотя когда мы начинали, вообще было непонятно, кому это на фиг надо. Об охвате аудитории стали потом думать, а сначала упивались просто возможностью рассказывать. Тем более что никаких рамок нам не ставили, твори в свое удовольствие. И столько всего напридумывали! «КалБАС-парад» - это ведь была чистой воды импровизация. Когда письма на радио пошли с просьбами поставить то-то или то-то, рассказать о том-то и том-то, мы с Максом и Эдиком Кобзарем сначала решили просто почитать это в эфире, поржать, потрепаться. А люди подхватили, начали анекдоты, истории разные присылать. Про нас много чего говорили: якобы мы прямо за пультом пиво пьем, а кружки ставим на компакт-диски, которые потом протираем и ставим в эфир. На самом-то деле ничего такого не было, если себе и позволяли, то исключительно после работы. Но народ до того верил… Вот характерный случай. В 1995-м на 1 апреля мы вели очередной парад и выдали «новость»: мол, Дом Советов разбирают на стройматериалы и все желающие могут их бесплатно получить. И люди ломанулись на Центральную площадь!

У нас реально была самая крутая команда! Кроме того, я, пока там работал, познакомился с огромным количеством интересных и умных людей. И много чего у них перенял. Сейчас, уже как руководитель, часто сталкиваюсь с тем, что люди малоинициативны. Хорошие люди, но сидят и ждут, когда им скажут, как и что делать. А я все, что делаю, придумываю и создаю сам, от идеи до ее конечного воплощения. Не знаю, было бы это у меня без «Радио-БАС» или нет…