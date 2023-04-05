Гумцентры «ЕР» оказывают помощь жителям новых регионов

. Фото: предоставлено региональным отделением партии «ЕР»

В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской области и на Херсонщине работает уже 25 гуманитарных центров «Единой России». С начала СВО реготделения ЕР отправили на новые территории свыше 20 000 тонн гумпомощи.

Каждый день фуры с едой, предметами первой необходимости, медикаментами едут в новые регионы Российской Федерации. Так, единороссы Тюмени отправили в Краснодон 20 тонн продовольствия. В Мариуполь прибыли полторы тонны строительных инструментов, собранных жителями юго-западной части Москвы. Кроме этого, москвичи собрали 2 тонны медпрепаратов и расходников для операций, а также отправили аппараты ИВЛ.

Распределять гуманитарку на местах помогают волонтеры «Молодой Гвардии ЕР» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1500 активистов молодежных организаций. В начале апреля на помощь медикам Мариуполя, Донецка и Луганска отправился очередной десант почти из 50 человек, - пишет rostovgazeta.ru.

. Фото: предоставлено региональным отделением партии «ЕР»

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков помогают своим коллегам, в том числе на передовой. Запущен проект «Единая Россия спасает», в его рамках в Омскую область, ХМАО, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжелораненых военнослужащих и гражданских для лечения и реабилитации в региональных медицинских центрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ридовка помогает» открыли пункты обогрева.

Как сообщает сайт ER.RU, единороссы уделяют особое внимание поддержке находящихся на передовой. Для них закупаются автомобили, спецтехника, дополнительные комплекты обмундирования. Свыше 1500 радиостанций, сотни квадрокоптеров тепловизоров, ПНВ и другое необходимое оборудование доставляются непосредственно на линию соприкосновения. Также туда направляется строительная и военная техника. Очень востребованы ударные и разведывательные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

«В нашем регионе на постоянной основе идет сбор гуманитарной помощи, этим занимаются отделения и в городе, и в муниципалитетах, собираем и отправляем в зону СВО грузы. Это и средства личной гигиены, продукты длительного хранения, вещи первой необходимости. Кроме того, волонтеры изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, переносные печи и многое другое. Депутаты всех уровней посещают зону СВО, собирают списки необходимого и закупают тепловизоры, средства связи, электрогенераторы, утепленные палатки с печками, строительные материалы и инструменты. Для госпиталей передаются медикаменты, расходные медицинские материалы, нательное белье, тапочки и одеяла.

Также в ежедневном оперативном режиме рассматриваются все обращения семей мобилизованных по различным вопросам региональной общественной приемной партии и депутатами всех уровней на личных приемах. Стараемся как можно быстрее решить все проблемы, с которыми люди приходят», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Андрей Кропоткин.