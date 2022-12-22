Капитальный ремонт домов в Калининградской области: итоги 2022

Губернатор Антон Алиханов, руководитель Фонда капремонта Олег Туркин и глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Основные цифры

Всего в программу капремонта внесено 15 000 многоквартирных домов, в них проживает более 800 000 человек. Получается, что восемь жителей из десяти касается это направление.

Калининград, ул. Октябрьская, 3, жилой дом - объект культурного наследия после капремонта.

Фонд капитального ремонта Калининградской области работает с 2015 года. Различные конструктивы по программе уже отремонтированы в 5000 многоквартирных домов. Это новые крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети и лифты по всему региону. Несмотря на непростой период в строительной отрасли в целом, темпы работ не снижаются.

В 2022 году ремонт прошел в 494 многоквартирных домах, таким образом, более 40 000 человек улучшили условия проживания.

Социальная программа

Глава региона Антон Алиханов расценивает программу капитального ремонта как одну из самых социальных. Такая позиция подкреплена конкретными действиями: дополнительные средства из регионального бюджета на 2022 год превысили собранные взносы на капремонт за год.

Советск, ул. Ломоносова, капитальный ремонт советского и исторического домов.

Если в цифрах: ежегодно на счете регионального оператора аккумулируется порядка 900-950 млн рублей, утвержденная субсидия на текущий год превышает 1 млрд рублей. Таким образом правительство Калининградской области помогает своей системе капремонта. Вместе с тем законодательством Российской Федерации не предусмотрено субсидирование регионального оператора сверх собранных взносов. Другими словами, такой подход к важной для жителей теме - это инициатива региональных властей. Именно эта поддержка дает возможность ремонтировать дома в запланированном объеме - увеличение стоимости стройматериалов в последние несколько лет могли перенести капремонт большой части домов на более поздние периоды.

Взнос на капремонт

Взнос на капремонт устанавливается каждым субъектом самостоятельно, он отличается друг от друга в разных областях страны. В Калининградской области самый низкий взнос в Северо-Западе и один из самых низких в России. Сейчас он составляет 6,9 рубля с метра квадратного.

.

Несколько последних лет взнос на капремонт «заморозил» глава региона Антон Алиханов. В мае нынешнего года фонду было дано такое же поручение - взнос на капремонт не повышать и в 2023 году, в непростое для людей время.

Что входит в тариф и куда идут деньги

Деньги целевые и могут расходоваться только на ремонт домов. Это закреплено в федеральном законодательстве. В этом смысле деньги защищены от включения в тариф зарплат и других расходов на содержание штата, вплоть до ручек и карандашей, как, например, в управляющих компаниях.

Черняховск, улица Калинина после капремонта.

Фонд капремонта содержит областная казна, как и других бюджетников - учителей, врачей, работников культуры. По сути, это обычная бюджетная организация, учредителем которого является правительство региона. Оно также является и гарантом перед жителями: Фонд капремонта нельзя обанкротить. Такая мера защиты накоплений собственников также предусмотрена на законодательном уровне.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Страхование

Фонд ввел обязательное страхование при капремонте. Это обязательный пункт договора с подрядной организацией. И если собственникам принесен ущерб, после независимой оценки страховая компания его возмещает. На сегодняшний день выплачено более 3 млн рублей. Также страховка распространяется на срок пятилетней гарантии, даже в случае признания подрядчика банкротом - страховая компания покроет расходы по устранению выявленных замечаний.

Бережное отношение к наследию

Фонд капремонта c 2020 года повсеместно реставрирует исторические двери при работах по фасаду. При этом явно обозначился дефицит квалифицированных специалистов в области реставрации.

Министр строительства и ЖКХ КО Сергей Черномаз проверяет ход реставрации исторических дверей.

Чтобы решить проблему, был организован учебный модуль, он проходит на постоянной основе. Учебная программа уже выпустила три потока специалистов, которые восстанавливают исторические полотна. Несколько учеников открыли свои мастерские и перевели хобби в основной вид деятельности.

Восстановленная дверь на Калинина, 18, в Черняховске.

Если же двери утрачены, то во всех домах до 1945 года постройки их воссоздают по историческим снимкам и эскизам. Это уникальная практика для России, которую хотят перенять и другие регионы.

Архитектурно художественная подсветка

Также впервые в России в рамках капремонта уделили внимание и данному аспекту. На домах центральных улиц стали монтировать подсветку. Вечерние города стали привлекательными для горожан и гостей региона, а эстетический аспект формирует у прохожих дополнительное внимание к архитектуре.

В 2023 году уже «подсветили» 16 домов на улицах Гагарина, Черняховского, Ленинском проспекте и проспекте Мира, а также в Железнодорожном на улице Красноармейской. В 2023 году работы будут продолжены.

Ремонт подъездов

По Жилищному кодексу ремонт подъездов относится к текущему, и проводить такие работы за счет взносов граждан запрещено законом.

Вместе с тем к губернатору часто поступают обращения по поводу подъездов. С этого года Фонд капремонта в тестовом режиме ведет работы в подъездах Калининграда и поселка Железнодорожный. Работы проходят за счет средств областной казны, взносы жителей не используются.

Поселок Железнодорожный после капремонта.

Лифты

Серьезным вызовом этого года стала сильная изношенность лифтового оборудования в многоэтажках. Срок эксплуатации почти 300 лифтов заканчивался до 2025 года. Основная проблема заключалась в домах, где жители накапливают средства на капремонт отдельно от фонда, на специальных счетах. Это означает, что такие дома должны самостоятельно обновить лифтовое хозяйство в доме, но накопленных денег на это не хватало. Областное правительство предусмотрело дополнительные средства для помощи в сложившейся ситуации: порядка 300 млн рублей направлено на решение проблемы, которая напрямую связана с безопасностью проживания в доме. Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области дало поручение Фонду капремонта завершить работы максимально быстро, не дожидаясь конечной даты. Фонд капремонта запланировал 200 лифтов заменить в 2022 году, еще 100 - в 2023-м. Работы идут в данном графике, большую часть лифтового оборудования уже ввели в эксплуатацию.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единый многоканальный телефон: 8-800-797-62-62

Телеграмм канал t.me/fkr_39

Группа ВКонтакте vk.com/fkr_39

Группа в ОК ok.ru/fondkld39

Сайт fkr39.ru