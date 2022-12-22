Не обошлось без скандала: Как в 1947 году калининградцы впервые выбирали местных депутатов

На агитпункте одного из калининградских избирательных участков. Декабрь 1947-го. Фото: Архив автора

Говоря строго, самые первые выборы у нас состоялись еще в 1946 году. Только вот к избранным тогда депутатам с чем-то бытовым, личным, мелким, в общем, едва ли был смысл обращаться. Ведь 10 февраля 1946-го народ избирал Верховный Совет СССР.

Напомним, еще не существовало Калининградской области, эта часть Восточной Пруссии была Особым военным округом, а большая часть населения приходилась на немцев. Но и здесь тоже решили провести выборы. Что расценивалось как важный шаг по утверждению новой жизни на этой земле.

В те времена большинство советских людей у нас носили погоны (в выборах участвовали всего 9,5 тысячи гражданских). И 100 процентов избирателей (больше такой явки вроде не бывало) отдали свои голоса за предложенных им кандидатов. Депутатом Балтики в Совете Союза стал командующий округом генерал Кузьма Галицкий, в Совете Национальностей – будущий советский премьер Алексей Косыгин.

На участок – с песней

Спустя год, 9 февраля 1947-го, жители янтарного края избирали депутатов в Верховный Совет РСФСР. То есть тоже народных избранников высокого полета, к которым, скажем, с текущей крышей не пойдешь. В тех выборах приняли участие 99,98 % избирателей, из которых 99,47 % проголосовали «за». И депутатами на республиканском уровне стали Клавдия Кувшинова (от Советского округа), Василий Горбунов (от Калининградского городского округа), Гордей Левченко (от Калининградского сельского округа) и Василий Борисов (от Черняховского округа).

75 лет назад на выборы многие калининградцы шли как на праздник. Фото: Архив автора

И вот – 21 декабря 1947-го. В этот день ровно 75 лет назад в нашей области состоялись первые выборы в местные Советы депутатов. Калининградцы впервые голосовали уже не за тех, кто заседает где-то в столицах, а за тех, кто рядом, – в твоем городе, поселке. К кому всегда можно обратиться с насущной проблемой. Ну а если что – и спросить с них.

В голосовании приняли участие 99,79 % избирателей, 99,02 % поддержали кандидатов блока коммунистов и беспартийных. И, по воспоминаниям, у многих участников первых по-настоящему местных выборов осталось ощущение праздника. Надев все лучшее, с утра пораньше отправлялись на участок всей семьей, всем домом, всей улицей. А если еще и гармонь имелась – так и пели, и плясали.

К слову, оптимизма добавляло то, что накануне тех выборов, 16 декабря 1947-го, в стране наконец отменили карточки, введенные во время Великой Отечественной войны.

Записки на бюллетенях

Сегодня надписи на избирательных бюллетенях тоже бывают, но куда реже, чем когда-то. Видимо, соответствующий пыл электорат теперь растрачивает в интернете. А вот в декабре 1947-го тысячи калининградцев оставили записи на бюллетенях.

О чем же писали? В основном – скорее, о ком. «Голосую за великого Сталина, за мир во всем мире, за счастье человечества, за торжество коммунизма!», «Отдаю голос, а потребуется – и жизнь отдам за любимого Сталина!», «Пусть живет и здравствует наш друг и отец Иосиф Виссарионович Сталин!», «Я счастлив, что живу в одно время со Сталиным!», «Голосуя за нашего кандидата, я голосую за товарища Сталина и обязуюсь выполнить за месяц не менее трех месячных норм». И т. д., и т. п.

Впрочем, встречались и другие надписи. «Не забывайте тех, кто вас выбрал, и служите им». Или даже такая: «Примите все меры к тому, чтобы Калининградская область была цветущей, достойной нашей Родины». Не обошлось 21 декабря 1947-го и без инцидентов. Скажем, одна бывшая партизанка отказалась идти голосовать, сославшись на невыносимо тяжелое материальное положение. Скандал! Но в итоге уговорили, проголосовала.

А на другом участке вместо согласованного в инстанциях кандидата, заведующего гороно, народ взял и выбрал завуча. Да еще беспартийного! Власть неожиданный выбор скрепя сердце оспаривать не стала. Однако те, кто отвечал за участок, получили разнос: «Почему так плохо работаете с избирателями?» Наверное, к следующим выборам исправились.

А еще в связи с теми выборами в Калининграде решили уточнить списки жителей. Но не тут-то было – многие улицы, как выяснилось, существовали лишь на бумаге. Так, даже в милиции не смогли сказать, где находится улица Двинская. Когда же упорный переписчик ее нашел, оказалось, что переписывать там некого. Ввиду отсутствия жилых зданий. При этом в списках значилось немало людей, якобы проживающих на улице Двинской…

55 лет назад:

Прощайте, Евдокия Минаевна….

23 декабря 1967-го ушла из жизни Евдокия Леонова – мать нашего земляка-космонавта № 1 Алексея Леонова.

Она родилась в 1895 году в орловской деревне, с малолетства познав тяжкий крестьянский труд. Потом работала в сибирском колхозе наравне со всеми, хотя дома уже было семеро по лавкам (а всего Евдокия Минаевна вырастила девять детей). И, конечно, лишь сама она знала, каково ей пришлось, когда в 1936-м по ложному доносу на три года посадили мужа Архипа.

В Кемерово, куда семье «врага народа» пришлось перебраться из деревни Листвянки, они ютились в 16-метровой комнате в бараке. И только в Калининграде у них снова появился свой дом (на улице Ремонтной, 1).

19 марта 1965 года. Родители Алексея Леонова только что узнали о благополучном возвращении сына на Землю. Фото: Архив автора

Простая и скромная, такой Евдокия Минаевна осталась и после того, как ее сын первым в мире вышел в открытый космос. На фото родители запечатлены в тот счастливый момент, когда 19 марта 1965-го стало известно о благополучном возвращении на Землю.

Хоронили ее 26 декабря. И казалось, что весь город провожал в последний путь Евдокию Минаевну Леонову.