«Открытие Авто»: половина российских автовладельцев готовы приобрести автомобиль за границей

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*, каждый второй автовладелец не против купить автомобиль за пределами России. Но подавляющее большинство готовы к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника. При этом количество желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, когда возможность приобретения машины за границей рассматривал всего лишь каждый пятый опрошенный.

9% россиян определенно согласны купить машину за границей. На Дальнем Востоке такой ответ дали 24% опрошенных, тогда как на Северном Кавказе - только 3%. Мужчины вдвое чаще выражали такую готовность, чем женщины (12% против 6%). Среди возрастных групп наиболее положительно по отношению к такому варианту оказались настроены молодые люди от 18 до 25 лет (среди них 22% хотят купить авто за границей), а наиболее консервативны - представители старшей возрастной группы 56+ (лишь 6%).

Ещё 41% российских автолюбителей рассмотрят возможность приобретения авто за границей, если цена на приглянувшийся им автомобиль в другой стране будет намного ниже, чем в России. Такой ответ чаще других выбирали жители Северо-Западного федерального округа и опять же молодые люди в возрасте 18-25 лет (по 49%). Среди возрастной категории старше 55 лет так ответили только 27%.

36% автомобилистов не будут покупать авто за пределами России ни при каких условиях. В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе таких 45%-46%, а на Дальнем Востоке только 20%. При этом, если в старших возрастных группах твердо намерены не покупать автомобиль за рубежом от 39% до 44% опрошенных, то среди 18-25-летних лишь 15%.

И наконец, каждый седьмой опрошенный (14%) затруднился ответить на вопрос

Интересно, что в 2021 году всего лишь 19% россиян были готовы к покупке авто за границей: 8% были определенно согласны купить машину за границей, а 11% рассматривали эту возможность. При этом большинство (81%) и вовсе не планировали такой способ покупки.

Наиболее популярные у россиян форматы приобретения автомобиля в другой стране (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) – под заказ у компании-посредника (58%), самостоятельная покупка с рук (32%), под заказ у посредника-частного лица (30%) и покупка на аукционе (27%).

Чаще всего к услугам компании-посредника готовы прибегать автовладельцы из Южного Федерального Округа (70% опрошенных), к самостоятельной покупке с рук - в Северо-Западном Федеральном округе (43%). К привозу авто из-за границы с помощью посредника-частного лица в большей степени привычны в Московском регионе (39%), а к покупке на аукционе – на Дальнем Востоке (70%). При этом россияне старше 40 лет (категории 41-55, 56+) чаще расположены к покупке автомобиля через компанию посредника (так ответили по 63% опрошенных в каждой группе), тогда как молодые водители (18-25 лет) – к самостоятельной покупке с рук (59%) и заказу у частного лица (41%).

Основными преимуществами покупки машин за границей (открытый вопрос) автолюбители назвали более качественную сборку (46%), более низкую цену (35%), наличие брендов, не представленных на российском рынке (26%) и комплектации, недоступные для отечественного рынка (25%).

Среди основных недостатков приобретения авто за рубежом (открытый вопрос) опрошенные выделили риск стать жертвой мошенников (54%), проблемы при оформлении на таможне (50%), а также длительность поставки и отсутствие гарантии (по 27%). При этом лишь 6% полагают, что такую машину труднее продать.

*Опрос проводился 11-13 декабря среди 1520 автовладельцев или планирующих приобрести авто в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.