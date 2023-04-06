В Калининграде открылся новый медицинский центр «ГАРМОНИЯ»

Возможности центра позволяют проводить даже групповую психотерапию. Фото: архив Натальи Бочаровой

Пожалуй, самая главная особенность нового медицинского центра «Гармония» - это сочетание физиотерапии и психоконсультирования. И первый вопрос, адресованный гостье эфира, - что побудило создать центр с необычным профилем?

- Что вы считаете главными причинами появления в Калининграде именно такого центра?

- В Калининград я приехала из Астрахани, где физиолечение пользуется большим спросом. По образованию я врач-физиотерапевт и консультирующий психолог. Оказавшись в Калининграде, возглавила психологическую службу БФУ имени Канта. Со временем поняла, что в Калининграде именно в сфере физиолечения есть небольшие пробелы. Так и родилась идея – создать центр, где можно совместить физиопроцедуры с психоконсультированием, то есть постараться оказать помощь человеку, которому требуется реабилитация, по нескольким направлениям.

Комплексный подход позволяет оказать помощь пациенту, которому требуется реабилитация, сразу по нескольким направлениям. Фото: архив Натальи Бочаровой

- Как устроен центр?

- Физиотерапия представлена современным оборудованием в магнитотерапии, лазеро- и электролечении. Все аппараты хорошо сочетаются друг с другом. Обязательно ведутся дневники пациентов. Плюс консультации с психологом. Возможна и групповая психотерапия. «Гармония» находится в центре города, у нас удобный график работы.

- Нужно ли направление от лечащего врача?

- Направление на физиолечение требуется в ряде случаев: если речь идет о гинекологических заболеваниях, если человек перенес оперативное вмешательство. В остальных случаях можно обращаться без этого. В нашем центре лечат артриты, артрозы, остеохондрозы, хронические бронхиты, много обращений в связи осложнениями после перенесенного COVID-19.

- И в заключение вопрос к вам как к психологу. Как поддерживать в себе хороший настрой, светлый взгляд на окружающих, события?

- В каждом из нас есть четыре вида гармонии: телесная, духовная, эмоциональная и интеллектуальная. Интеллектуальная гармония – это наше познание мира (книги, спектакли, путешествие). Эмоциональная – это и возможность не сдерживать свои эмоции (если нет доверительных отношений с родными, друзьями, не стыдно обратиться к психологу!). Телесная гармония – массажи, бассейны, посещение спортзала, а также профилактические курсы физиотерапии. Стремитесь к гармонии!

«ГАРМОНИЯ»:

Калининград, ул. Уральская, 20;

+ 7 (921) 102-46-86;

garmoniya39.ru

Возможны услуги физиотерапии с выездом на дом.

Центр работает с 9.00 до 20.00, без выходных.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА