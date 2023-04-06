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Новости компаний6 апреля 2023 8:55

В Калининграде открылся новый медицинский центр «ГАРМОНИЯ»

О принципах работы центра в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказала его директор Наталья БОЧАРОВА
Вера Гринвич
Возможности центра позволяют проводить даже групповую психотерапию.

Возможности центра позволяют проводить даже групповую психотерапию.

Фото: архив Натальи Бочаровой

Пожалуй, самая главная особенность нового медицинского центра «Гармония» - это сочетание физиотерапии и психоконсультирования. И первый вопрос, адресованный гостье эфира, - что побудило создать центр с необычным профилем?

- Что вы считаете главными причинами появления в Калининграде именно такого центра?

- В Калининград я приехала из Астрахани, где физиолечение пользуется большим спросом. По образованию я врач-физиотерапевт и консультирующий психолог. Оказавшись в Калининграде, возглавила психологическую службу БФУ имени Канта. Со временем поняла, что в Калининграде именно в сфере физиолечения есть небольшие пробелы. Так и родилась идея – создать центр, где можно совместить физиопроцедуры с психоконсультированием, то есть постараться оказать помощь человеку, которому требуется реабилитация, по нескольким направлениям.

Комплексный подход позволяет оказать помощь пациенту, которому требуется реабилитация, сразу по нескольким направлениям.

Комплексный подход позволяет оказать помощь пациенту, которому требуется реабилитация, сразу по нескольким направлениям.

Фото: архив Натальи Бочаровой

- Как устроен центр?

- Физиотерапия представлена современным оборудованием в магнитотерапии, лазеро- и электролечении. Все аппараты хорошо сочетаются друг с другом. Обязательно ведутся дневники пациентов. Плюс консультации с психологом. Возможна и групповая психотерапия. «Гармония» находится в центре города, у нас удобный график работы.

- Нужно ли направление от лечащего врача?

- Направление на физиолечение требуется в ряде случаев: если речь идет о гинекологических заболеваниях, если человек перенес оперативное вмешательство. В остальных случаях можно обращаться без этого. В нашем центре лечат артриты, артрозы, остеохондрозы, хронические бронхиты, много обращений в связи осложнениями после перенесенного COVID-19.

- И в заключение вопрос к вам как к психологу. Как поддерживать в себе хороший настрой, светлый взгляд на окружающих, события?

- В каждом из нас есть четыре вида гармонии: телесная, духовная, эмоциональная и интеллектуальная. Интеллектуальная гармония – это наше познание мира (книги, спектакли, путешествие). Эмоциональная – это и возможность не сдерживать свои эмоции (если нет доверительных отношений с родными, друзьями, не стыдно обратиться к психологу!). Телесная гармония – массажи, бассейны, посещение спортзала, а также профилактические курсы физиотерапии. Стремитесь к гармонии!

«ГАРМОНИЯ»:

Калининград, ул. Уральская, 20;

+ 7 (921) 102-46-86;

garmoniya39.ru

Возможны услуги физиотерапии с выездом на дом.

Центр работает с 9.00 до 20.00, без выходных.

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Экономика: Бизнес