В Калининграде открылся новый медицинский центр «ГАРМОНИЯ»

Возможности центра позволяют проводить даже групповую психотерапию.
Фото: архив Натальи Бочаровой
Пожалуй, самая главная особенность нового медицинского центра «Гармония» - это сочетание физиотерапии и психоконсультирования. И первый вопрос, адресованный гостье эфира, - что побудило создать центр с необычным профилем?
- Что вы считаете главными причинами появления в Калининграде именно такого центра?
- В Калининград я приехала из Астрахани, где физиолечение пользуется большим спросом. По образованию я врач-физиотерапевт и консультирующий психолог. Оказавшись в Калининграде, возглавила психологическую службу БФУ имени Канта. Со временем поняла, что в Калининграде именно в сфере физиолечения есть небольшие пробелы. Так и родилась идея – создать центр, где можно совместить физиопроцедуры с психоконсультированием, то есть постараться оказать помощь человеку, которому требуется реабилитация, по нескольким направлениям.
Комплексный подход позволяет оказать помощь пациенту, которому требуется реабилитация, сразу по нескольким направлениям.
Фото: архив Натальи Бочаровой
- Как устроен центр?
- Физиотерапия представлена современным оборудованием в магнитотерапии, лазеро- и электролечении. Все аппараты хорошо сочетаются друг с другом. Обязательно ведутся дневники пациентов. Плюс консультации с психологом. Возможна и групповая психотерапия. «Гармония» находится в центре города, у нас удобный график работы.
- Нужно ли направление от лечащего врача?
- Направление на физиолечение требуется в ряде случаев: если речь идет о гинекологических заболеваниях, если человек перенес оперативное вмешательство. В остальных случаях можно обращаться без этого. В нашем центре лечат артриты, артрозы, остеохондрозы, хронические бронхиты, много обращений в связи осложнениями после перенесенного COVID-19.
- И в заключение вопрос к вам как к психологу. Как поддерживать в себе хороший настрой, светлый взгляд на окружающих, события?
- В каждом из нас есть четыре вида гармонии: телесная, духовная, эмоциональная и интеллектуальная. Интеллектуальная гармония – это наше познание мира (книги, спектакли, путешествие). Эмоциональная – это и возможность не сдерживать свои эмоции (если нет доверительных отношений с родными, друзьями, не стыдно обратиться к психологу!). Телесная гармония – массажи, бассейны, посещение спортзала, а также профилактические курсы физиотерапии. Стремитесь к гармонии!
«ГАРМОНИЯ»:
Калининград, ул. Уральская, 20;
+ 7 (921) 102-46-86;
Возможны услуги физиотерапии с выездом на дом.
Центр работает с 9.00 до 20.00, без выходных.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА