«На три-четыре шага впереди»: Как идет реконструкция стадиона «Спартак»

Во время работ строители уже использовали 11,5 тысячи кубометров бетона и 1200 тонн металлоконструкций. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Несколько месяцев в Калининграде продолжается реконструкция теннисного стадиона «Спартак». И сегодня спортивную арену не узнать: там, где еще недавно стояли заборы, бежали разбитые асфальтовые дорожки и возвышались несуразные строения, сегодня кипит стройка. И уже видна основа будущего комплекса. В этом смогли убедиться участники общественного наблюдательного совета, созданного в свое время для общественного контроля над ходом строительства и решения всех возникающих спорных вопросов. Седьмое по счету заседание совета прошло на открытом воздухе - на строительной площадке.

Уровень «выше нуля»

Началось заседание в штабе строительных работ, где, по словам генерального директора «Спартака» Руслана Носова, совещания проходят в ежедневном режиме, а то и чаще. О том, что сейчас происходит на стройплощадке, какой объем работ уже удалось выполнить и какие задачи еще предстоит решить, рассказал Андрей Озолин, директор филиала службы техзаказчика «Верин Вэл».

- На текущий момент мы заканчиваем второй этап строительства, - сказал Андрей Озолин. - В рамках первого этапа были выполнены подготовительные работы, инженерные изыскания. На втором этапе задача заключалась в том, чтобы построить нулевые конструкции трех корпусов, полностью сделать подземный паркинг на 208 машино-мест и перейти к уровню «выше нуля». В настоящее время нулевые циклы административно-деловых корпусов бизнес-парка, семи- и восьмиэтажных, полностью готовы. На третьем корпусе у нас были небольшие уточнения с партнерами-операторами фитнес-клуба, по этой причине есть незначительные задержки, но до конца апреля планируем и здесь нулевой цикл довести до ума.

- Какого рода задержки? - задали уточняющий вопрос.

- Дело в том, что мы нашли федерального оператора для фитнеса. И он внес некоторые изменения по глубине бассейна. Но это задержки незначительные, в ближайшее время мы все нагоним, - ответил Руслан Носов.

Участники общественного наблюдательного совета продолжают контролировать ход строительства. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

Сейчас компания-заказчик готовится к тендеру очередного этапа, в котором будут выбирать следующего генподрядчика.

- Возможно, останется действующий генподрядчик - компания «ТСК Запад». У нас к ней нареканий нет, эта компания на всех общих основаниях участвует в конкурсе, и по итогам конкурса мы определим и сроки, и стоимость, и движение дальше, - пояснил Андрей Озолин.

«В график вписываемся»

Что же собой представляет третий этап реконструкции? По словам Андрея Озолина, планируется возведение всех основных сооружений стадиона «под кровлю».

- Сделать это мы намерены до конца текущего года, максимум - до начала следующего, - отметил директор. - Параллельно с этим будем переходить к внутренней отделке, к заполнению внутренних дверных проемов, сделаем все наружные инженерные сети. Кстати, уже сейчас на склад временного хранения мы начали поставлять облицовочный клинкерный кирпич, он на 95 процентов поставлен, осталось два последних вагона. Поскольку есть определенные проблемы с логистикой, то поставку материалов делаем заранее. В целом все рабочие моменты по проектированию в ходе строительства уточняем, дорабатываем, все движется активно.

- В график вписываемся? - поинтересовался один из участников совета.

- Да, вполне. Идем по графику, несмотря на все сложности и трудности, преодолеваем. Проблемы есть, в первую очередь с доставкой. Но все решаем и надеемся, что и впредь так будет. Я рассчитываю, что мы должны полностью завершить реконструкцию к концу 2024 года и весной 2025 года здесь примем спортсменов и проведем первые соревнования, - прокомментировал Руслан Носов.

Корты и деревья

Отдельный вопрос - строительство кортов. Этим будут заниматься на последних этапах, параллельно с работами по благоустройству территории.

- Сейчас самое главное - построить три высоких монолитных корпуса. Как только мы это сделаем, снимем башенные краны, территория освободится. И параллельно с этим начнем уже делать корпус закрытых теннисных кортов. Что касается открытых кортов, то основания под них уже готовы, а само покрытие, так называемый пирог, приготовим в рамках работ по благоустройству. Очень важно не испортить покрытие во время строительных работ, - подчеркнул Руслан Носов.

- Это самый последний штрих?

- Да, если сравнивать с ремонтом квартиры, то это поклейка обоев.

Во время экскурсии по стройплощадке участникам общественного наблюдательного совета показали место, где будут находиться открытые грунтовые корты - прямо над подземным паркингом. Каркас для кортов уже готов. На это в первую очередь обратил внимание известный калининградский тренер, мастер спорта СССР по теннису Артур Новиков. Несколько десятилетий назад он начинал заниматься спортом как раз на «Спартаке» - вместе с легендарным калининградским теннисистом Александром Волковым.

- Вы знаете, это грандиозно, Саша Волков был бы очень рад, - поделился впечатлениями Артур Новиков. - Мы очень волновались, что будет стройка и не будет кортов. Пришел, посмотрел, теперь я спокоен. Корты есть, под них уже готова основа. Можно сказать, я счастлив.

Кстати, о Волкове. Когда-то, в начале нулевых, знаменитый теннисист уже пытался возродить «Спартак» и даже начал работы по его реконструкции. Однако в силу обстоятельств не получилось. Но на территории арены осталась память об Александре - ели, которые он высаживал лично. Сейчас деревья находятся за специальным ограждением, чтобы их ни в коем случае не повредила строительная техника.

- Все деревья, которые по проекту должны были сохраниться, сохранены, - сказал Руслан Носов. - Видите, сделаны специальные ограждения, чтобы техника вдруг их не задела. Потом будем еще высаживать. У нас очень большой объем озеленения.

Новая точка притяжения

По итогам заседания общественного наблюдательного совета его участники выразили высокую оценку и ходу строительных работ, и их качеству. Отметили необычную чистоту на стройплощадке, и это при том, что погода в день заседания была крайне скверная - мокрый снег и слякоть.

- Невооруженным глазом видно, что работают профессионалы, - сказал депутат городского Совета Калининграда Олег Ермин. - Люди идут на три, на четыре шага впереди. Отменный порядок на строительной площадке. И многим калининградским строителям стоит поучиться так строить. И стоит поучиться также выстраиванию диалога с общественностью. Мне как депутату никаких жалоб не поступало. Мы работаем в тесном контакте с жильцами, никаких вопросов к застройщику нет. А это, согласитесь, дорогого стоит.

В свою очередь посол ГТО в Калининградской области, призер Олимпийских игр по гребле Дмитрий Розинкевич особо отметил, что застройщику удалось наладить конструктивный диалог с общественностью.

- Реконструкция «Спартака» - это важный проект для города. Строительство такого крупного спортивного объекта нашло поддержку у региональных властей и общественности. Было опасение местных жителей, что застроят территорию какой-то жилой и коммерческой недвижимостью, объект изменит свое функциональное назначение. Но уже на уровне проектирования, обсуждения проекта максимально были сняты эти вопросы, - сказал Дмитрий Розинкевич. - От жителей никто не скрывался, застройщик объяснял все популярно, и на данный момент никаких серьезных сложностей с жильцами нет. Конечно, любой ремонт - это неудобство, но конфликта нет. И, я уверен, люди, которые проживают рядом со стадионом, к концу строительства не просто вздохнут с облегчением, а будут очень рады, потому что по соседству появится такой красивый и серьезный объект, который станет точкой, откуда красоту можно распространять по всему району.