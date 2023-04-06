На месте падения Ил-2 под Калининградом нашли останки летчиков и орден Красной Звезды

Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Фото: Руслан Хисамов

Обломки самолета Ил-2 и останки двух членов экипажа поисковики организации «Совесть» обнаружили в окрестностях Ладушкина в конце марта. На сегодняшний день уже удалось установить обстоятельства гибели летчиков.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель поисковиков Руслан Хисамов, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и стал падать в лес в северо-восточном направлении, в сторону недалекого Кёнигсберга. Штурмовик рухнул на вражеские позиции, при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах. Такой вывод эксперты сделали, изучив обломки и пробоины на элементах обшивки самолета.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ С НОМЕРОМ

Восстановив картину из страшного прошлого, сегодня можно с большой долей уверенности рассказать о том, что произошло в 1945 году.

- Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Раздробленные останки двух летчиков находились на значительном расстоянии друг от друга. Пилота взрывом отбросило на десятки метров, а стрелок-радист был возле воронки, образовавшейся от падения Ил-2, - говорит Руслан Хисамов.

Вместе с останками пилота поисковики нашли орден Красной Звезды. По его заводскому номеру был установлен экипаж.

Благодаря номеру на ордене удалось установить личности погибшего экипажа. Фото: Руслан Хисамов

За штурвалом самолета находился летчик 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии лейтенант Петр Ермолаевич Неумоин 1923 года рождения (уроженец станицы Наурской бывшего Орджоникидзевского края, которая сейчас находится в составе Чеченской Республики). Воздушный стрелок-радист из того же полка и дивизии - старший сержант Сумбат Амбарцумович Качканьян 1922 года рождения (уроженец Гагрского района Абхазии).

Старший сержант Сумбат Качканьян (Кочконян). Фото: архив

Установлено, что 29 января 1945 года группа из 16 самолетов Ил-2 вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые накануне подступили к Кёнигсбергу и уже завершали его окружение.

Перед летчиками стояла задача нанести бомбоштурмовые удары по скоплениям вражеской техники и живой силе в юго-западной и центральной частях города. Однако на подходе к нему самолеты попали в сильный снегопад, отдельные экипажи бомбили вне района Кёнигсберга другие цели. Два экипажа сбились с курса и были вынуждены посадить свои самолеты на аэродромы других авиачастей.

- Экипаж в составе лейтенанта Неумоина и воздушного стрелка старшего сержанта Качканьяна не вернулся и до настоящего времени числится пропавшим без вести, - отметил Руслан Хисамов.

ГЕРОЯ ПОХОРОНИЛИ НА РОДИНЕ

Обнаруженные фрагменты самолета поисковики передали для экспозиции городского музея Ладушкина.

А вот непростым делом - поиском родственников погибших - занимается давний соратник организации «Совесть» Геннадий Полубедов из Пятигорска.

На сегодняшний день в Сочи и в Абхазии ему удалось связаться с племянниками старшего сержанта Качканьяна, действительная фамилия которого от рождения была Кочконян. Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями.

Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями. Фото: архив

Поиск родных лейтенанта Неумоина из станицы Наурской продолжается.

- Примечательно, что в преддверии 78-й годовщины взятия советскими войсками города-крепости Кёнигсберга еще два летчика наконец-то вернулись из своего последнего боевого вылета, - отмечает Руслан Хисамов.

По результатам поисковых работ информация о погибших летчиках внесена в электронную книгу памяти Калининградской области коллегами из КРОО «Наказ» под руководством Дмитрия Вострикова.

Отметим, что поисковые работы велись в рамках проекта «Историческая память» при участии и поддержке администрации Ладушкинского городского округа и прокуратуры Багратионовского района.