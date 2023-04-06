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Общество6 апреля 2023 15:17

На месте падения Ил-2 под Калининградом нашли останки летчиков и орден Красной Звезды

Советский штурмовик потерпел крушение в январе 1945 года, когда его подбила немецкая зенитка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров.

Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров.

Фото: Руслан Хисамов

Обломки самолета Ил-2 и останки двух членов экипажа поисковики организации «Совесть» обнаружили в окрестностях Ладушкина в конце марта. На сегодняшний день уже удалось установить обстоятельства гибели летчиков.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель поисковиков Руслан Хисамов, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и стал падать в лес в северо-восточном направлении, в сторону недалекого Кёнигсберга. Штурмовик рухнул на вражеские позиции, при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах. Такой вывод эксперты сделали, изучив обломки и пробоины на элементах обшивки самолета.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ С НОМЕРОМ

Восстановив картину из страшного прошлого, сегодня можно с большой долей уверенности рассказать о том, что произошло в 1945 году.

- Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Раздробленные останки двух летчиков находились на значительном расстоянии друг от друга. Пилота взрывом отбросило на десятки метров, а стрелок-радист был возле воронки, образовавшейся от падения Ил-2, - говорит Руслан Хисамов.

Вместе с останками пилота поисковики нашли орден Красной Звезды. По его заводскому номеру был установлен экипаж.

Благодаря номеру на ордене удалось установить личности погибшего экипажа.

Благодаря номеру на ордене удалось установить личности погибшего экипажа.

Фото: Руслан Хисамов

За штурвалом самолета находился летчик 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии лейтенант Петр Ермолаевич Неумоин 1923 года рождения (уроженец станицы Наурской бывшего Орджоникидзевского края, которая сейчас находится в составе Чеченской Республики). Воздушный стрелок-радист из того же полка и дивизии - старший сержант Сумбат Амбарцумович Качканьян 1922 года рождения (уроженец Гагрского района Абхазии).

Старший сержант Сумбат Качканьян (Кочконян).

Старший сержант Сумбат Качканьян (Кочконян).

Фото: архив

Установлено, что 29 января 1945 года группа из 16 самолетов Ил-2 вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые накануне подступили к Кёнигсбергу и уже завершали его окружение.

Перед летчиками стояла задача нанести бомбоштурмовые удары по скоплениям вражеской техники и живой силе в юго-западной и центральной частях города. Однако на подходе к нему самолеты попали в сильный снегопад, отдельные экипажи бомбили вне района Кёнигсберга другие цели. Два экипажа сбились с курса и были вынуждены посадить свои самолеты на аэродромы других авиачастей.

- Экипаж в составе лейтенанта Неумоина и воздушного стрелка старшего сержанта Качканьяна не вернулся и до настоящего времени числится пропавшим без вести, - отметил Руслан Хисамов.

ГЕРОЯ ПОХОРОНИЛИ НА РОДИНЕ

Обнаруженные фрагменты самолета поисковики передали для экспозиции городского музея Ладушкина.

А вот непростым делом - поиском родственников погибших - занимается давний соратник организации «Совесть» Геннадий Полубедов из Пятигорска.

На сегодняшний день в Сочи и в Абхазии ему удалось связаться с племянниками старшего сержанта Качканьяна, действительная фамилия которого от рождения была Кочконян. Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями.

Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями.

Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями.

Фото: архив

Поиск родных лейтенанта Неумоина из станицы Наурской продолжается.

- Примечательно, что в преддверии 78-й годовщины взятия советскими войсками города-крепости Кёнигсберга еще два летчика наконец-то вернулись из своего последнего боевого вылета, - отмечает Руслан Хисамов.

По результатам поисковых работ информация о погибших летчиках внесена в электронную книгу памяти Калининградской области коллегами из КРОО «Наказ» под руководством Дмитрия Вострикова.

Отметим, что поисковые работы велись в рамках проекта «Историческая память» при участии и поддержке администрации Ладушкинского городского округа и прокуратуры Багратионовского района.

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