Селедка, янтарь и миллион призовых: повар из Калининграда победил в шоу «Адский шеф»

Наградой нашему земляку стала внушительная сумма денег. Фото: телеканал «Пятница»

Кулинарное реалити-шоу «Адский шеф» телеканала «Пятница!», где популярный шеф Константин Ивлев выбирал лучшего повара страны, подошло к концу. Победителем проекта стал 28-летний Вячеслав Вьюник из Калининграда. Конкуренцию нашему земляку в решающей схватке составил 32-летний Михаил Богачев из Москвы.

Сильнейшего определил финальный ужин.

- Я заряжен на все 300 процентов! – заявил перед началом испытания калининградец.

Соперники пожали друг другу руки и понеслась!

1:0 в пользу соперника

На кухне ребята работали по четкой схеме – одни жарили, другие делали соусы, кто-то стоял на раздаче… Поварам помогали слаженные команды, в которые вошли стажеры из Сочи, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Краснодара и даже Милана.

Шеф Ивлев находился в зале, который был оформлен как ресторанный холл со столиками, и оценивал блюда финалистов вместе с су-шефами и другими шеф-поварами. На ужине присутствовали и родственники финалистов, но они дегустировали только блюда соперников.

В качестве холодной закуски команда Вячеслава предложила селедочку с шубой (не путать «под шубой»)

И пока наши ребята укладывали красоту на тарелки, в команде Михаила произошла заминка. Желе, приготовленное из огурца, начало таять – кто-то поставил его возле раскаленной плиты. Пришлось все переделывать, а это означало потерю времени.

Гостям в итоге блюдо Миши из скумбрии понравилось больше, чем блюдо Славы из селедки.

- Скумбрию ешь, и она ничем не хуже селедки. Настолько правильно сработали продукты: и картофельный гратен теплый и хрустящий, и скумбрия, и черная икра и даже желе. А от селедки у меня до сих пор стоит вкус селедки во рту! И еще перебито чесноком, потому что чеснока он, конечно, туда набульпенил! – эмоционально высказался шеф Ивлев.

Коллеги отметили еще одну ошибку – использование в блюде сырой свеклы.

Когда один столик заказал сразу пять порций скумбрии, и команда Михаила не скрывала радости.

- Все в полном восторге от моего меню. Я уже чувствую, что перевес на моей стороне, - признался калининградец. – Я прям уверен на 100 процентов, что победа наша.

Кулинарный поединок продолжился - гостям приносили новые и новые, только что приготовленные блюда.

И тут случилось страшное – шефу-судье команда Михаила Богачева подала некачественно приготовленное мясо. Вместо нежнейшего кусочка он получил сухую жилу, которую невозможно было разрезать. Может быть, это стало переломным моментом.

Вкус победы

К десертам тоже были вопросы. У одной команды они выглядели интересно, но были не столь вкусны. Команда калининградца наоборот сделала что-то сомнительное по подаче, но очень вкусное.

В конце ужина Вячеслав подарил всем гостям презенты из Калининграда – янтарь и марципаны. Все, конечно, стали разворачивать подарки, изучать их и тут же пробовать.

- Я вижу эти улыбки как у маленького ребенка: они начинают расковыривать, искать, смотреть и удивляться. Им это нравится! Это знак внимания, который должен уделяться каждому гостю! – отметил Слава.

Победителя определяли гости, которые оценивали блюда поваров по 5-бальной шкале. Но последнее слово было, конечно, за Константином Ивлевым.

- Это был фееричный, феноменальный и один из самых лучших финальных ужинов за всю историю «Адской кухни» и первого сезона академии «Адского шефа», - сказал он.

Победителем был назвал Вячеслав Вьюник.

- Слава – яркий и мощный парень. Он каждое блюдо хотел выверить до идеала. Я знал Славу до реалити «Адский шеф», потому что он приходил на проект «Молодые ножи» на «Пятнице!» и победил, - прокомментировал Константин Ивлев. Он поздравил калининградца с победой и вручил ему сертификат на один миллион рублей, а также назвал лучшим поваром.

Слава вырвал победу буквально на финише. Фото: телеканал «Пятница»

Сам Вячеслав вспомнил классиков:

- Пришел, увидел, победил! Закончилось длительное приключение, которое было невероятно познавательным, интересным и эмоциональным. Оно того стоило!

Кажется, с самого начала Вячеслав Вьюник был уверен в своей победе. Вместе с другими участниками он готовил в лесу, горах, метрополитене, театре, картинг-клубе и других неожиданных местах. Уже с первого дня на «Адском шефе» он неплохо справлялся как в командных, так и в индивидуальных испытаниях.

Слава родился в Казахстане, где и начал кулинарную карьеру. В 19 лет стал шеф-поваром маленького казахстанского ресторана. Сейчас работает бренд-шефом в ресторане в Калининграде вместе со своей супругой.