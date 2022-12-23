Как пройдет католическое Рождество в Калининграде

В Калининграде в главном католическом храме - костеле Святого Адальберта на улице Александра Невского - запланированы несколько праздничных служб. Фото: Александр Подгорчук

В предстоящее воскресенье, 25 декабря, католики по всему миру будут отмечать Рождество. В Калининграде в главном католическом храме - костеле Святого Адальберта на улице Александра Невского - запланированы несколько праздничных служб.

В 20:00 субботы, 24 декабря - в сочельник - состоится месса на русском языке. Русскоязычные службы считаются главными, на них всегда много прихожан. В 22:00 мессу отслужат и по-польски. На следующий день, в воскресенье, 25 декабря, верующим предстоит отмечать уже само Рождество Христово. В 10:30 служба пройдет на польском языке, в 12:00 и в 18:00 – на русском.

Ну а пока костел и территорию вокруг него всячески украшают к празднику. Традиционные символы Рождества – венки, свечи и ели, вечнозеленые деревья жизни и надежды. А главный и самый торжественный атрибут – это вертеп, то есть, изображение пещеры, в которой, согласно Священному Писанию, появился на свет Спаситель. Рождественский вертеп оборудуют непосредственно перед храмом. Внутри планируют установить второй вертеп, размерами поменьше.

- Мы хотим, чтобы народ мог приходить и смотреть, как родился Иисус: на сене, рядом с животными, - рассказал «Комсомолке» настоятель римско-католического прихода Святого Адальберта в Калининграде Марек Колодейский. - Вертеп будет стоять вплоть до 7 января, когда настанет черед отмечать Рождество нашим православным братьям. Мы будем рады гостям все эти дни.

Отец Марек признается, что счастлив жить и служить на калининградской земле.

- Иисус Христос приходит как царь мира, он приносит мир. Я желаю и прихожанам, и всем жителям Калининграда и области мира в сердцах. Иисус приходит ко всем, он никого не отвергает и говорит: «Мир вам!» И важно, чтобы мы так же приходили друг к другу и говорили эти слова каждому человеку, которого встречаем на пути своей жизни. Благополучия, радости, счастья! Мы молимся за то, чтобы каждая семья в Калининграде могла прожить это Рождество в согласии, мире и любви.

- В Новом 2023 году я еще хотел бы пожелать всем калининградцам здоровья и взаимопонимания. Каждый человек хочет счастья дома, на работе. Всем я желаю благ божьих. Бог сам знает, что нам надо. Бывает, мы идем против воли божьей и что-то делаем не так. Но если идти по воле божьей, то все будут счастливы, - сказал отец Марек.