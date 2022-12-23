Свиной грипп и ковид ударили по Калининграду: кто болеет чаще, как теперь лечат и когда наступит пик

Отличить грипп от другого вируса, включая «корону», в домашних условиях вряд ли возможно - нужно сдавать анализы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот раз разгул вирусов начался в Калининградской области значительно раньше обычного - такого не было ни в прошлом, ни в позапрошлом годах.

- Сейчас время циркуляции многих вирусов: коронавируса, гриппа A/H1N1 и ОРВИ, - рассказала во время прямого эфира во «ВКонтакте» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Пока в нашем регионе лабораторно подтвердили уже 389 случаев гриппа, и в 388 из них речь идет о свином гриппе A/H1N1.

Прямо в легкие

Штамм А/H1N1 поражает не только верхние, но и нижние дыхательные пути. Одно из проявлений заболевания - первичная вирусная пневмония, которая может развиться уже на третий день после проникновения вируса в легкие. Это всегда тяжелое состояние, которое требует госпитализации и серьезного лечения.

Преимущественно вирус поражает взрослых, их сейчас 60 процентов от общего числа заболевших. Но если смотреть на динамику, то быстрее всего зараза распространяется среди детей.

- Прирост числа заболевших мы видим в первую очередь в возрастной группе 0-2 года, 3-6 лет и 7-14 лет, - сообщила Елена Бабура. - Во всех этих группах идет превышение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Среди детей эпидпорог превышен на 37,5% (в возрасте от 0 до 2 лет) и 60% (3-6 и 7-14 лет) процентов. В группе риска – особенно маленькие, до 3-летнего возраста. У них, к сожалению, могут быть очень тяжелые осложнения. Первоначально – непосредственно от действия вируса гриппа. А в последующем, при присоединении бактериальной флоры, могут возникнуть отиты, синуситы, миокардиты и ряд других вирусно-бактериальных проявлений, которые у детей протекают достаточно тяжело.

Успеть за 48 часов

Грипп свалился на наш регион в то время, когда мы по-прежнему живем в пандемию коронавируса. Ведь ковид никуда не ушел, новые случаи выявляют ежедневно – только за прошлую неделю их было 469. Кроме того, в Калининградской области есть уже 4 человека, которые заразились сразу и гриппом, и ковидом.

Отличить грипп от другого вируса, включая «корону», в домашних условиях вряд ли возможно. Все очень индивидуально, многое зависит от иммунного статуса заболевшего, а также от того, привит он или нет. Важна именно лабораторная диагностика.

- В первую очередь нужно понять, не коронавирус ли у вас, - объясняет Бабура. - Поэтому уже год все случаи острых респираторных инфекций в обязательном порядке должны тестироваться на эту разновидность с использованием ПЦР-диагностики или экспресс-диагностики. Затем нужно определить, грипп у вас или все-таки нет. Это очень важно, потому что нужно понять специфику лечения. И при коронавирусе, и уж тем более при гриппе эффективность лечения зависит от времени начала этиотропной терапии. Если не начать ее в первые 48 часов, то эффективность, безусловно, будет снижена. Если же у вас одновременно и грипп, и коронавирус, заболевание протекает тяжело, вы не прививались, нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы при необходимости вас госпитализировали в инфекционный стационар и определились с тактикой лечения.

Защищайтесь и защищайте!

Елена Бабура прогнозирует, что на пиковые показатели по гриппу Калининградская область выйдет где-то через пару недель. Сложность в том, что A/H1N1 давно не проявлял себя на территории России, а значит, коллективного иммунитета у населения нет.

Основной мерой защиты от гриппа медики называют вакцинацию. Но важно помнить, что массовая иммунизация в этом случае проводится заблаговременно, стартуя в конце августа - начале сентября.

- Поствакцинальный иммунитет развивается не сразу, а постепенно, - говорит Елена Бабура. - Для того чтобы он достиг своего пика, должно пройти какое-то время. Чаще всего это две недели, а лучше – месяц. То есть, сделав прививку сейчас, когда происходит активная циркуляция гриппа, вы получите иммунитет только спустя указанный срок. И все это время нужно беречь себя, делать все, чтобы не заразиться.

Если вы не привиты, то вам обязательно требуется весь комплекс неспецифической защиты от гриппа: мыть руки холодной или горячей водой, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, соблюдать респираторный этикет – если чихаете, поберегите окружающих. Если нет одноразового платка, чихайте хотя бы в сгиб локтя, чтобы капли не разлетались в разные стороны. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения.

Ну и традиционное: Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках и других многолюдных местах.

ВАЖНО!

- Дистанционно больничные листы сегодня не открывают и не закрывают, как это было в прошлую волну ковида. Обязательно обращайтесь к врачу!

- Во всех поликлиниках региона организована работа кабинетов неотложной помощи, куда можно обращаться с признаками ОРВИ и температурой не выше 38 градусов.

- Лекарства для лечения коронавируса бесплатно не выдаются.

- В настоящий момент получить прививку по полису ОМС можно от коронавируса в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Сезонная вакцинация против гриппа завершена, но в частных медцентрах иммунизироваться можно.