Как советский «танковый спецназ» брал Данциг

От-34 - самый массовый огнеметный танк РККА. Фото: архив Минобороны РФ.

Штурмовая элита

После того как советскому командованию удалось перехватить стратегическую инициативу в Великой Отечественной, Красной армии потребовались совершенно особые воинские части. Следовавшие одна за другой наступательные операции подразумевали умение взламывать хорошо оборудованные, оснащенные минными заграждениями позиции и укрепленные районы противника, штурмовать как отдельные фортификационные сооружения, так и превращенные в крепости населенные пункты.

Создавать новые оперативно-тактические подразделения решили на основе инженерно-саперных частей, личный состав которых был обучен намного лучше солдат обычных стрелковых полков. И в мае 1943 года вышла директива о формировании 15 штурмовых инженерно-саперных бригад резерва Верховного Главнокомандования (впоследствии их число довели до 20) для использования на наиболее важных оперативных направлениях. Одной из них стала 1-я комсомольская шисбр, основной ударной силой которой, в свою очередь, стал 510-й отдельный огнеметный танковый полк, сформированный в начале 1944 года. Комплектовали его бойцами, уже имевшими значительный опыт как оборонительных, так и наступательных боев. Например, было много ветеранов Сталинградской битвы.

На Мертвой Висле

На вооружении 510-го полка находились танки ОТ-34, разработанные на базе знаменитой «тридцатьчетверки». В этих машинах на месте лобового пулемета устанавливался пороховой поршневой автоматический огнемет АТО-41 (позже – усовершенствованный АТО-42), стрелявший одиночными зарядами или очередями по три-четыре выстрела за 10 секунд. Дальность метания смеси мазута и керосина составляла 60-65 метров, вязкой спецсмеси - 90-100 метров. Огонь из огнемета вел механик-водитель. При этом основное вооружение танка сохранялось, разве что боекомплект пулеметов несколько сокращался.

Стоит также добавить, что вся техника приобреталась на средства, собранные трудящимися предприятий города Краматорск. В последний день мая полк в составе бригады был придан 3-й армии 1-го Белорусского фронта и с боями прошел от белорусского Рогачева до Восточной Пруссии.

В середине марта 1945 года 510-й оотп был придан 108-й стрелковой дивизии и получил задачу взять город Данциг (нынешний польский Гданьск) в составе штурмовых групп 407-го и 44-го стрелковых полков. Состояли эти группы из представителей почти всех родов войск: стрелковой роты в 30-40 человек со станковыми пулеметами и расчетами противотанковых ружей, десятка саперов, отделения ранцевых огнеметов, шестерых гранатометчиков, трех-четырех линейных танков, пары самоходок Су-122, двух огнеметных ТО-34, четырех орудий полковой и дивизионной артиллерии для стрельбы прямой наводкой. Штурмовикам предстояло блокировать и уничтожать «фрицев», особенно укрепившихся в угловых домах, уничтожать огневые точки противника, захватывать и удерживать сильно укрепленные объекты. Кроме того, бойцы должны были вести разведку инженерных заграждений и при необходимости преодолевать их, захватывать и разминировать мосты через многочисленные каналы и протекавший через город рукав Вислы – т. н. Мертвую Вислу, а в случае разрушения мостов обеспечивать форсирование водных преград войсками. В общем, обязанностей хватало.

Бой за Циганкенберг

К часу ночи 27 марта огнеметные танки вышли на исходные позиции, влившись в состав штурмовых групп. Ровно в 10:00 началась артподготовка, после которой ТЩ-34 с десантниками на броне ринулись на Циганкенберг – гору на подходе к южным пригородам Данцига. Первыми в немецкое расположение ворвались танки лейтенантов Бориса Шелуханова и Алексея Кудюхина.

Первыми в немецкое расположение ворвались танки лейтенантов Бориса Шелуханова (на фото) и Алексея Кудюхина. Фото: архив Минобороны РФ.

Шелухановский механик-водитель Степан Таможников, действуя четко по уставу, развернулся на 90 градусов и одну за другой выпустил вдоль передовой вражеской траншеи три огненные струи. Те из гитлеровцев, кто не сгорел на месте, повыскакивали наверх и устремились к окружающим домам, чтобы укрыться в них.

Неожиданно из окна ближайшего здания застрочил немецкий пулемет. Почти сразу к первому MG присоединился второй, бивший из строения чуть поодаль. Так как огнеметом до них было не достать, Шелуханов приказал развернуть пушку. После двух выстрелов стена дома обрушилась, погребя под собой пулеметчиков. С другими точно так же расправился экипаж Кудюхина.

Между прочим, за тот бой на улицах Данцига мехвод Таможников получил орден Красной Звезды. Как указывалось в наградном листе, за то, что «лично огнем из огнемета сжег 11 домов с засевшими в них гитлеровцами, раздавил гусеницами танка 15 солдат, пытавшихся спастись бегством, раздавил пушку с расчетом, тем самым способствуя успешном продвижению пехоты вперед». В общей сложности на счету экипажа Шелуханова за этот день, кроме противотанкового орудия, оказалось свыше 40 гитлеровцев, два пулеметных гнезда и четыре автомобиля.

Преследуя врага

Однако когда штурмующие углубились в предместья, танкам пришлось замедлить ход, чтобы не напороться на затаившихся фаустников. Теперь вперед пошли пехотинцы, быстро очищавшие дом за домом. Танкисты двигались вплотную за стрелковыми подразделениями, оказывая им поддержку огнем и маневром. Отличился командир 2-й танковой роты гвардии капитан Ншан Томосян. Его механик-водитель Виталий Тарасов демонстрировал виртуозное мастерство в преодолении разных препятствий. Выскочив на перекресток, ТО-34 подмял под гусеницы «Panzerabwehrkanone» и принялся гасить в окнах вражеские огневые точки.

На следующий день танк Томосяна прорвется к Мертвой Висле как раз в тот момент, когда от берега будет отваливать баржа, под завязку набитая спасающимися «фрицами». Командир немедленно прикажет открыть огонь и несколькими меткими выстрелами отправит посудину на дно вместе со всем содержимым. Данциг же будет окончательно очищен от немцев 30 марта, в результате двухдневного штурма. По ходу него танкисты 510-го полка, сами не имея потерь, уничтожили около 200 вражеских солдат и офицеров, 10 фаустников, восемь пулеметных точек, шесть расчетов противотанковых ружей, три противотанковые пушки, 20 автомашин с военными грузами.

В дальнейшем практически все из перечисленных здесь бойцов отличатся в не менее жарких боях за города Грауденц (ныне Грудзенз в Польше) и Вольдегк. Неустанно преследуя отступающих гитлеровцев, они не давали врагу закрепиться на промежуточных рубежах, искусно обходили заслоны и укрепления, вырываясь далеко вперед частей 136-й стрелковой дивизии, с которой взаимодействовали. Ворвавшись в Вольдегк, танк старшего лейтенанта Евгения Хлебникова почти лоб в лоб столкнется с немецкой самоходкой, но успеет выстрелить первым.

Там же вновь отличится взвод Шелуханова. Внезапно появившись на южной окраине Вольдегка, танкисты огнем из пушек и пулеметов рассеют пехотную роту противника, проскочат через весь город на его северо-западную окраину и оседлают стратегически важное шоссе, после чего посыплется вся немецкая оборона на данном участке. Гитлеровцы обратятся в паническое бегство, бросая технику и оружие – только в Вольдегке они оставят семь совершенно исправных «штугов». К исходу 2 мая 510-й отдельный огнеметно-танковый Белостокский Краснознаменный полк вместе с 126-й дивизией выйдет на побережье Балтийского моря в районе Ростока, закрепившись на занятых позициях.

СПРАВКА «КП»

К началу Великой Отечественной войны в РККА считали, что огнеметы не решают самостоятельных боевых задач, а потому должны использоваться только в тесном взаимодействии с пехотой, танками, артиллерией и саперами. Задача огнеметчиков в наступлении заключалась в выжигании обороняющегося противника из укрытий. Практика применения их в боях показала, что переживший огненный шквал враг, как правило, покидал укрытия и попадал под огонь стрелкового оружия и пушек с минометами.

В 1940 году химические (т. е. огнеметные) танковые бригады были расформированы, а их материальная часть передана в танковые дивизии создаваемых механизированных корпусов. Однако с началом войны огнеметные танки были изъяты из танковых полков и за их счет летом 1942 года были сформированы пять отдельных огнеметно-танковых батальонов и одна отдельная огнеметно-танковая бригада РВГК. Ну а в 1944-м огнеметно-танковые полки появились в составе штурмовых инженерно-саперных бригад.