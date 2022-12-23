В Калининграде ввели понятие «Историческое здание» и запретили высокие заборы

Под новый статус попадают все здания до 1945 года постройки. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде появились дома, которые будут защищать особым образом. Изменения в правила благоустройства утвердил Горсовет. С инициативой ранее выступал региональный Фонд капремонта, много говорили об этом и историки, и краеведы.

Как рассказали в Фонде, появилось понятие «Исторического здания» - это все здания до 1945 года постройки. За их содержанием теперь будут пристальнее следить (не путать с объектами культурного наследия, к которым и без того особое внимание и контроль).

Составлены требования по использованию материалов, которые не изменяют исторический облик. Внешний вид таких домов в Калининграде не должен меняться.

- Проектные решения должны обеспечить поддержание исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, стилевого единства конструкций, в том числе рекламы и вывесок на поверхностях зданий, - сообщают в Фонде капремонта.

Отмечается, что рекламой на исторических домах будут заниматься отдельно.

- Нужен жесткий контроль-надзор рекламных вывесок. На новых объектах рекламу нужно внимательно согласовывать при участии комитета по архитектуре. На уже реализованных объектах или тех, что в процессе реализации, необходима коммуникация с собственниками, влияние через формирование общественного мнения, - рассказал «Комсомолке» руководитель Фонда капремонта региона Олег Туркин. - Есть хороший пример – город Рыбинск и его уникальный подход, когда вывески выполнены в историческом стиле. При этом начиналось-то там все с общественной инициативы. И у нас важно влияние общественности на этот процесс. Если вывеска плохая, давайте говорить об этом.

В качестве примера Олег Туркин привел отремонтированный недавно дом-объект культурного наследия на проспекте Мира, 57-59:

- Там есть удачные вывески, а есть очень неудачные. Юридически не всегда можно понудить собственника заменить вывеску, а через общественное мнение можно было бы это сделать. Или дом на Черняховского, 1-5 – там сделали хорошие и красивые вывески в тему. На других локациях после ремонта вешают старые вывески или новые, но они совсем не подходят. Реклама должна смотреться гармонично, не портить общий вид, не брать много на себя. А уж контролем и надзором в полной мере может заниматься городская администрация. Ресурсы для этого есть: отдел мэрии, который занимается рекламой и комитет муниципального контроля.

Будет урегулирован и порядок архитектурной подсветки зданий. А еще запретят бесхозяйственные провода.

- Не допускается использовать в качестве крепления проводов элементы фасадов, крыш и стен зданий. Операторы связи должны обеспечить наличие бирок на всех местах крепления кабеля связи. Подвесной кабель связи и воздушно-кабельный переход с нечитаемой информацией о собственнике признаются бесхозяйными. Выявление и ликвидация бесхозяйного инженерно-технического оборудования, бесхозяйных подвесных кабелей будет заниматься городская комиссия, - пояснили в Фонде капремонта.

Отдельный пункт в правилах благоустройства города касается заборов. Теперь они в Калининграде не должны быть глухими и выше 1,6 метра.