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Общество23 декабря 2022 17:32

В Калининграде ввели понятие «Историческое здание» и запретили высокие заборы

А рекламные вывески на старых домах теперь нужно будет согласовывать
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Под новый статус попадают все здания до 1945 года постройки.

Под новый статус попадают все здания до 1945 года постройки.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде появились дома, которые будут защищать особым образом. Изменения в правила благоустройства утвердил Горсовет. С инициативой ранее выступал региональный Фонд капремонта, много говорили об этом и историки, и краеведы.

Как рассказали в Фонде, появилось понятие «Исторического здания» - это все здания до 1945 года постройки. За их содержанием теперь будут пристальнее следить (не путать с объектами культурного наследия, к которым и без того особое внимание и контроль).

Составлены требования по использованию материалов, которые не изменяют исторический облик. Внешний вид таких домов в Калининграде не должен меняться.

- Проектные решения должны обеспечить поддержание исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, стилевого единства конструкций, в том числе рекламы и вывесок на поверхностях зданий, - сообщают в Фонде капремонта.

Отмечается, что рекламой на исторических домах будут заниматься отдельно.

- Нужен жесткий контроль-надзор рекламных вывесок. На новых объектах рекламу нужно внимательно согласовывать при участии комитета по архитектуре. На уже реализованных объектах или тех, что в процессе реализации, необходима коммуникация с собственниками, влияние через формирование общественного мнения, - рассказал «Комсомолке» руководитель Фонда капремонта региона Олег Туркин. - Есть хороший пример – город Рыбинск и его уникальный подход, когда вывески выполнены в историческом стиле. При этом начиналось-то там все с общественной инициативы. И у нас важно влияние общественности на этот процесс. Если вывеска плохая, давайте говорить об этом.

В качестве примера Олег Туркин привел отремонтированный недавно дом-объект культурного наследия на проспекте Мира, 57-59:

- Там есть удачные вывески, а есть очень неудачные. Юридически не всегда можно понудить собственника заменить вывеску, а через общественное мнение можно было бы это сделать. Или дом на Черняховского, 1-5 – там сделали хорошие и красивые вывески в тему. На других локациях после ремонта вешают старые вывески или новые, но они совсем не подходят. Реклама должна смотреться гармонично, не портить общий вид, не брать много на себя. А уж контролем и надзором в полной мере может заниматься городская администрация. Ресурсы для этого есть: отдел мэрии, который занимается рекламой и комитет муниципального контроля.

Будет урегулирован и порядок архитектурной подсветки зданий. А еще запретят бесхозяйственные провода.

- Не допускается использовать в качестве крепления проводов элементы фасадов, крыш и стен зданий. Операторы связи должны обеспечить наличие бирок на всех местах крепления кабеля связи. Подвесной кабель связи и воздушно-кабельный переход с нечитаемой информацией о собственнике признаются бесхозяйными. Выявление и ликвидация бесхозяйного инженерно-технического оборудования, бесхозяйных подвесных кабелей будет заниматься городская комиссия, - пояснили в Фонде капремонта.

Отдельный пункт в правилах благоустройства города касается заборов. Теперь они в Калининграде не должны быть глухими и выше 1,6 метра.

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