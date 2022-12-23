Елена ДЯТЛОВА – об уборке улиц: При залповом снегопаде и обледенении мы в пике не справляемся с нагрузкой

Тротуары будут готовить к тому, чтобы туда могла зайти малая техника. Фото: Александр КАТЕРУША

«Медведь существует»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в пятницу, 23 декабря, провела прямой эфир, в котором отвечала на вопросы горожан. Конечно, горожане интересовались оценкой уборки города от снега. В частности, говорили, что не видели на дорогах снегоуборочную технику.

- Технику «Чистоты» можно увидеть на улицах города и на сайте администрации, потому что вся техника оснащена GPS-датчиками. На сайте можно посмотреть, где находится каждая конкретная машина, за перемещением можно следить в режиме онлайн. Мы этот интерфейс опубличили в тот момент, когда люди так же говорили: «Мы не видим техники, значит ее нет». Это совершенно неправильный постулат. Если вы никогда в жизни не видели медведя, но это не значит, что его не существует, - сказала Елена Дятлова.

«Город поехал»

Спрашивали горожане и о том, какие выводы сделали в мэрии после снежного и ледяного коллапса.

- Возьмем последний гололед. Город поехал, не было всплеска ДТП, не было ДТП со смертельными исходами. Транспорт не сходил с линий. Люди всю ночь делали превентивную обработку дорог. Какие выводы будут сделан дальше? Это дальнейшее техническое перевооружение «Чистоты», - сказала Елена Дятлова.

«Готовимся для мехуборки»

Глава администрации отметила, что Калининград от последствий снегопада может спасти уборка механизированным способом. И важно готовить тротуары к тому, чтобы туда могла зайти малая техника.

- Это значит – перенести хаотично установленные знаки, перенести опоры освещения ближе к краю, обеспечить возможность технике заехать на тротуары. Чем мы и занимаемся сегодня: понижаем бордюры, готовим улицы для мехуборки, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам, только за последнее время «Чистота» получила около 200 млн рублей для покупки новой техники.

«От центра к окраинам»

При этом глава напомнила, что ресурсы в городе ограничены и «всегда выбираются приоритеты».

- Приоритеты – это улично-дорожная сеть, чтобы пошел общественный транспорт, это подходы к школам, детским садам, больницам, местам массового скопления людей. Далее – центральные улицы. От центра мы движемся к окраинам, - пояснила глава администрации. – При залповом снегопаде и обледенении мы в пике не справляемся с нагрузкой, но к концу дня город Калининград приводят в удовлетворительное состояние.