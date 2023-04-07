День обещает быть спокойным

Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный. Большинство рынков не работает по причине католической страстной пятницы. Соответственно, внешние ориентиры ограничены китайским и японским рынками, где преобладают покупки. Торги нефтью не проводятся. Вечером в США выйдут данные по рынку труда, но, похоже, на них отреагируют только российские активы. Соответственно, ждем консолидации от российского рынка. В отношении рубля прогнозы остаются негативными из-за отсутствия официальной реакции на 17% ослабление с начала года и на его ускорение в последние дни.

Слабый рубль не спас рынок от попыток перейти в коррекцию

Новые годовые минимумы рубля не смогли спасти рынок от снижения, хотя большую часть дня индекс МосБиржи провел в плюсе благодаря экспортерам. Отчетность OZON инвесторов не впечатлила. Результаты Positive также не помогли акциям удержаться в плюсе, хотя отчетность была вполне сильной. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,371 млрд руб.

По итогам торгов 6 апреля Индекс МосБиржи - 2498,3 п. (-0,1%), а Индекс РТС -967,11 п. (-2,07%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ЭН+ГРУП ао 472 5,83%

Транснф ап 126 250 5,83%

РУСАЛ ао 41,09 1,92%

Сургнфгз-п 34,84 1,87%

Татнфт 3ап 386,1 1,5%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

OZON-адр 1 752,5 -4,16%

GLTR-гдр 452 -1,64%

НЛМК ао 130,98 -1,53%

Полюс 9 590 -1,12%

РусГидро 0,85 -1,07%

Индекс МосБиржи поднимался в течение дня до 2521,8 п., но не смог удержать даже уровень 2500 пунктов. 3 отраслевых индекса рынка закрыли день в минусе, а 7 в плюсе. Самое заметное снижение было в секторе информационных технологий (-0,73%). Самый сильный рост состоялся в химии и нефтехимии (+0,91%).

Бумаги OZON Holdings оказались среди аутсайдеров дня. Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 86% год к году до 832,2 млрд рублей. Количество активных покупателей достигло 35,2 млн. Число заказов на одного клиента выросло на 52% до 13,2 в год. Примечательно, что уже третий квартал подряд скорректированный показатель EBITDA остается положительным, составив 3,9 млрд рублей в IV квартале. Тем не менее, убыток за 4 квартал снизился году к году на 46% и составил 11,2 млрд рублей. Убыток за полный 2022 год составил 58,2 млрд рублей, из которых почти пятая часть – 10,2 млрд – разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром в августе 2022 года. Убыток объясняется, в первую очередь, продолжающимися инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и продукты для продавцов и покупателей. «Солидные результаты по ключевым метрикам GMV, выручка и EBITDA, хотя и немного ниже наших ожиданий, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции". - Ранее Ozon давал ориентир 80-90% роста GMV в 2022 году и таким образом реализованная динамика +86% укладывается ожидания рынка. Ozon продолжает последовательно улучшать экономику бизнеса – увеличивая долю продаж на маркетплейсе (78,4% против 67,7% годом ранее), снижая расходы на фулфилмент-операции и доставку благодаря реализации эффекта масштаба, а также так же увеличивая отдачу маркетинговых вложений. Мы полагаем, что выход Ozon на генерацию операционной прибыли и положительного денежного потока, а также увеличения доли более маржинальных услуг по-прежнему недооценивается рынком (текущая оценка Ozon за 0,5x GMV 2022 – вблизи исторических минимумов). К тому же, потенциал рост бизнеса Ozon явно не исчерпан - проникновение электронной коммерции составило 12% от общего оборота розничной торговли в 2022 году, что кратно меньше уровня развитых стран. Мы по-прежнему считает бумаги Ozon недооцененными, целевую цену планируем обновить по мере поступления новой информации от компании (в т.ч. прогнозы менеджмента)». На текущий момент целевая цена составляет 2500 руб за бумагу.

Акции Positive Technologies не смогли завершить день в плюсе, хотя днем имели на это шансы.

Объем отгрузок Positive Technologies по итогам 2022 года увеличился почти вдвое, с 7,7 до 14,5 млрд рублей. Рост показателя на 88% соответствует ранее озвученному прогнозу менеджмента компании и обусловлен, во многом, увеличением объема новых отгрузок на 5,1 млрд рублей или на 152%. Доля новых отгрузок увеличилась с 43% до 58% за счет увеличения количества клиентов и установки новых продуктов действующим клиентам. Существенный вклад в рост объема отгрузок вносит и продление действующих лицензий (рост на 1,1 млрд рублей или на 36%, доля в итоговом объеме отгрузок – 28%). Предоставляемые Positive Technologies услуги в области ИБ и расширенной технической поддержки сформировали 14% от общего объема отгрузок.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2023 года достигло 24,5 млн, ими открыто 41,4 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 79,7% (81,1% в феврале), в объеме торгов облигациями — 32,8% (28,2% в феврале), на спот-рынке валюты — 19,3% (20,8% в феврале), на срочном рынке — 63,8% (65,5% в феврале). В марте 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обычка и префы Сбербанка (31,9% и 8,5%), акции «Газпрома» (20,6%), «Лукойла» (9,5%), «Норникеля» (8,0%), «Роснефти» (4,9%), префы «Сургутнефтегаза» (4,8%), акции «Новатэка» (4,2%), «Яндекса» (4,1%) и «Северстали» (3,5%).

Рубль продолжил слабеть и может достигнуть 90 за евро просто по той причине, что отметка круглая, а каких-либо ориентиров нетерпимости со стороны регулятора нет. Мы наблюдаем довольно длительную и упорную полосу ослабления российской валюты при минимальных откатах. Осенью и зимой глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркивала необходимость не ослаблять искусственно рубль, так как об этом даже просят торговые партнеры РФ. Видимо, если текущее ослабление не вызывает беспокойство ЦБ РФ, то оно является вполне естественным. На рынке даже придумана история о том, что это подготовка к моменту, когда Shell и Volkswagen будут выводить средства от продажи своих бизнесов в РФ. Возможно, что это так. Однако нас заботит иной момент. Рубль завершил 2022 год ниже 70 за доллар и его ослабление уже более чем на 15% угрожает разгоном инфляции на 5%-9% в ближайшее время, что нарушит планы регулятора по достижению целевой инфляции, которая, к слову, уже снижалась до 4% к 27 марта, а к 3 апреля упала до 3,29%. Впрочем, если это реакция на испуг перед дефляцией, тогда ослабление рубля может выглядеть логично. Тем не менее, отсутствие какой-либо реакции на длительное ослабление может поставить крест на усилиях по девалютизации экономики. Пусть валютные возможности граждан сегодня ограничены, но ситуация способствует формированию недоверия к рублю со всеми вытекающими последствиями. В плане торговли мы пока не советуем заниматься ловлей ножей через открытие коротких позиций по доллару. Красных линий от регулятора нет, а поэтому нет каких-либо ориентиров. Курс может достигнуть 85 за доллар без особых затруднений.

Доллар на Forex торговался стабильно. Динамика изменений доходностей по государственным облигациям также была вялой. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность снижалась на 1 Б.П. до 3,30%. То есть рынки успокоились перед пасхальными праздниками.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 101,578 (+0,03%),

EUR/USD - $1,0923 (+0,16%),

GBP-USD - $1,2443 (-0,15%),

USD/JPY - 131,8 (+0,35%),

USD/RUB – 81,375 (+1,93%),

EUR/RUB – 89,15 (+2,13%),

CNY/RUB – 11,800 (+1,92%).

Представители ФРС начинают говорить о достаточности текущей жесткой денежной политики

Американский рынок смог показать рост перед пасхальными праздниками. В начале сессии индексы демонстрировали неуверенность из-за слабой статистики. Кроме того, интервью главы JPMorgan Джеми Димона на CNN также принесло немного негатива, так как он указал на повышение вероятности рецессии из-за банковского кризиса. Впрочем, он подчеркнул, что банковская система остается устойчивой.

Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 228 тыс. при ожиданиях 200 тыс. Примечательно, что данные за предыдущую неделю пересмотрены в сторону увеличения до 246 тыс. с 198 тыс. на фоне ревизии данных. Число увольнений в марте увеличилось на 89,7 тыс. по сравнению с февральскими 77,8 тыс.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что ставки сегодня находятся у нижней границе диапазона сдерживания. ФРС требуется оставаться на данном уровне, дабы замедлить инфляцию обратно до 2%. При этом он не считает, что повышенная ставка приведет к существенному падению кредитования. Относительно рынка жилья он считает, что условия там все еще инфляционные из-за дефицита предложения. Инфляция стабилизируется, но Буллард предпочел бы наблюдать устойчивый тренд на ее снижение, предостерегая ФРС от слишком ранней декларации победы.

Boeing (BA) планирует увеличить ежемесячное производство B737 Max на 23% до 38 штук к середине года. Производитель напитков Constellation Brands (STZ) не только отчитался лучше ожиданий, но и повышает дивидендные выплаты на 11%, как и ожидания по прибыли на год вперед.

Динамика по секторам: Communication +1,71%, Utilities +0,74%, Technology +0,68%, Real Estate +0,68%, Financials +0,31%, Health Care +0,22%, Consumer Staples +0,08%, Consumer Discretionary +0,05%, Industrials -0,03%, Materials -0,21%, Energy -1,47%.

По итогам торгов:

DJIA - 33485,29 п. (+0,01%),

S&P 500 - 4105,02 п. (+0,36%),

NASDAQ - 12087,96 п. (+0,76%).

Приток средств нерезидентов в китайские акции усилился в марте

Работающие азиатские рынки повышались. Данные Международного Института Финансов показали, что в марте китайский рынок привлекал деньги международных инвесторов. Объемы инвестиций увеличились вдвое по сравнению с февралем до $7,2 млрд. С начала года объем инвестиций составил уже $30 млрд. Таким образом, после резкого падения в феврале приток инвестиций вновь начал восстанавливаться. Повышались акции, связанные с развитием искусственного интеллекта, недвижимостью и здравоохранением.

Японский рынок также пытался расти. Наиболее сильный рост был в банковском секторе, который прибавлял почти 1,5%. Стабилизация иены принесла немного позитива в акции экспортеров. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron дорожали на 2%, Toyota Motor на 0,15%, Honda Motor на 1,1%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 27503,08 п. (+0,11%),

Shanghai Composite - 3324,53 п. (+0,36%).

Решение ОПЕК+ обеспечило прирост цены нефти за неделю

Торги нефтью в пятницу не проводятся, даже в электронном режиме. Поэтому зафиксируем результаты четверга. Brent завершила неделю на отметке $85,12 за баррель, а WTI на уровне $80,70. Главной идеей недели стало дополнительное сокращение добычи в ОПЕК+ на 1,16 млн баррелей в сутки. Большинство банков поспешили повысить прогнозы цены нефти в II полугодии, но в Morgan Stanley отметили вынужденный характер данной меры. Аналитики MS полагают, что сокращение это не повод для повышения, а защита от падения.

Данные Baker Hughes показали, что за прошедшую неделю нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 2 штуки до 590 единиц. Сокращение происходит уже две недели подряд.