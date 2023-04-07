Программа мероприятий 9 апреля 2023 года в Калининграде: как отметим годовщину штурма Кёнигсберга

Основные события по традиции будут происходить на территории форта №5, где для зрителей приготовили не только реконструкцию боя. Фото: Александр КАТЕРУША

В воскресенье, 9 апреля, калининградцы традиционно отметят важную дату – годовщину штурма Кёнигсберга. Мероприятия будут проходить все выходные.

8 апреля, форт № 5

Калининградцам, которые хотят посмотреть реконструкцию штурма, советуем приезжать пораньше - чтобы занять удобные места для наблюдения. Тем более что и до «боя» происходит, как показывает практика, много интересного. Например, задолго до сражения бойцы обеих армий разбивают лагерь и готовятся. Одни чистят оружие, другие подкрепляются перед атакой, ставят палатки и т. д.

По сценарию реконструкции с 9.00 до 11.00 пройдет сбор военно-исторических клубов, смотр готовности, формирование походной колонны стрелкового подразделения Красной армии. Походная колонна реконструкторов РККА пройдет к подножию воинского мемориала, где состоится митинг и возложение венков к памятнику советским воинам.

Около полудня состоится перемещение колонны к месту проведения реконструкции боя. Солдаты займут позиции. Сама реконструкция штурма форта № 5 начнется в 13 часов и продлится, ориентировочно до 15 часов. Зрители увидят, как подразделение Красной армии овладевает опорным пунктом противника.

По завершении состоится торжественное построение и награждение участников реконструкции.

У стен форта с 11.00 до 15.00 будут работать интерактивные площадки, пройдет встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции.

9 апреля, мемориал 1200 воинам-гвардейцам и парк Победы

В 10.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде с участием губернатора Антона Алиханова. Собравшиеся почтут память погибших героев минутой молчания перед Вечным огнем. Сбор участников и построение колонны на Гвардейском проспекте (ориентир – Астрономический бастион) – с 09.30.

В 11.00 в парке Победы начнется митинг и торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Воинам-разведчикам». Планируется участие ветеранов, военнослужащих, представителей молодежи и общественных организаций.

9 апреля, музей «Бункер»

В воскресенье возле музея «Бункер» (он же – бункер Ляша) в Калининграде с 11 до 15 часов пройдет мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Там же состоится военно-историческая реконструкция «Пленение советскими парламентерами командования немецкого гарнизона города-крепости Кёнигсберг». Она продлится не очень долго – с 13.00 до 13.20, так что не опаздывайте.

В памятный день на территории музея «Бункер» будет работать выставка «Военный летописец». Как рассказали «Комсомолке» в музее, впервые посетители увидят 20 снимков, которые были сделаны на территории бывшей Восточной Пруссии во время Восточно-Прусской операции и штурма Кёнигсберга.