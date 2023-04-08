Звезда сериала «Ольга» Максим Костромыкин: Калининград – город, где мне что-то открывается

В сериале «Ольга» наш земляк играет ухажера главной героини в исполнении актрисы Яна Трояновой. Фото: пресс-служба ТНТ.

10 апреля на ТНТ стартует комедийный сериал «Ольга» с актером Максимом Костромыкиным в главной роли. Макс – наш земляк, но сегодня живет и работает в Москве.

«Самое ценное всегда – люди»

- В Калининграде вы прожили 6 лет. Не так уж и много, но и немало. Остались здесь друзья, знакомые?

- Сейчас активно снимаюсь в других городах, но при любой возможности стараюсь прилетать. Получается нечасто, но это время бесценно. О любимых местах говорить сложно. С 1997 по 2002 годы был чуть-чуть другой Калининград, совсем другое время, архитектура. Не было нагроможденности, которая есть сейчас. Самое ценное всегда – люди, которые меня окружали в тот момент. Конкретного особо любимого места нет, я люблю весь город! Очень хочу, чтоб позвали на съемки именно в Калининград.

- Почему решили отучиться на актера, будучи экономистом?

- Это вопрос, на который точный ответ я не знаю. Думаю, захотелось чего-то другого в свои 17-20 лет. Настроение было романтическое, наверное, не у одного меня (смеется). После выпуска на экономическом я попробовал поступить во ВГИК, на курс Игоря Ясуловича. Приложил максимум усилий, а Игорь Николаевич в этом мне помог. На бюджет не могли взять, не положено второе высшее бесплатно. Конечно, стоило узнать об этом заранее, но я так хотел попасть именно на бюджет, потому что, так сказать, «право имею», поэтому не рассматривал даже платный. Помню, вернулся с прослушиваний огорченный, что набрал баллов на бюджет, но без шансов по закону. На первый курс мой друг Илья Шихотаров одолжил денег. Мы едем в машине, я рассказываю о своей печали и вдруг он: «Давай я поговорю с родителями». Если бы не Илюха и его семья, не было б и актера Костромыкина. Очень благодарен, конечно, всем за это! За эту веру в меня, в то, что, может, и выйдет чего путного из всей этой затеи! (улыбается).

На счету Максима уже больше 50 ролей. Фото: пресс-служба ТНТ.

- Учиться было тяжело?

- Напротив, потому что очень хотелось постичь новое. А когда чего-то очень сильно желаешь, все трудности на этом пути только в удовольствие. Да, преодоления бывали нелегкими, с ноткой усталости, но сам процесс завораживает. Результат стоит всего вышеперечисленного.

«Мой герой стал нормальным человеком»

- Роль в сериале «Ольга» вы как-то назвали самой знаковой для себя. Сейчас это по-прежнему так?

- Да, эта роль стала поворотной точкой в моей актерской карьере. После нее я перешел на другой уровень, однозначно! И в этом смысле сериал для меня, конечно, самый знаковый, как и для всех участников. Когда проект стал успешным, нам досталась часть его медийности.

- Это же уже пятый сезон «Ольги». Как менялся ваш герой?

- На мой взгляд, значительно. В новом сезоне Григорий стал нормальным человеком (смеется). Из недотепы он превращается в адекватного мужика с пониманием действительности.

- Здесь есть и ваша заслуга или только пожелания режиссера?

- Я предлагал идеи авторам, как и где хотел бы изменить Григория, но это было давно. А в новом сезоне он будет приближен ко мне по характеру. Эти изменения потребовались для развития сериала, сценарной линии, но к счастью, они совпали с моими пожеланиями.

- Не изжил себя ваш персонаж, сериал не стал слабее?

- Не думаю. Его образ из комичного стал более серьезным, обрел драматичность, хотя, конечно, остались и веселые моменты. Я считаю, что это однозначно развитие и намеренный шаг, уход от «ржачного» сериала в более серьезную историю. «Готов ли зритель к изменениям?» – вопрос остается открытым.

- А как менялись вы сами в процессе съемок? По сравнению с первым сезоном хотели бы что-то в актерской игре сделать по-другому?

- За съемочным процессом стоят сильные авторы, и все сделано так, как должно было быть. Чего стоит одна только работа людей, которые создают все шутки, комические и драматические истории! Это не тот проект, где можно что-то делать по рвенью души и импровизировать. В этом его плюс - сериал имел успех с первого сезона. Мои изменения не играют никакой роли, я должен выполнять свою актерскую задачу так, как ее задумали авторы. Так правильно. По крайней мере, в этом конкретном проекте.

- Что вы делаете, чтобы не повторяться в своем образе?

- Думаете, я повторяюсь? Для меня важен процесс, и любую роль я проживаю всегда по-новому. Присмотритесь, в каждой роли - столько интересных деталей и разная фактура историй! Дайте себе возможность отдохнуть и не отвлекайтесь от сюжета при просмотре (смеется), сразу подметите многогранность.

- Не мешает ли образ из «Ольги» другим вашим ролям? Или, наоборот, помогает?

- Никак не мешает. Что происходит в голове у зрителя, который видит меня в других ролях, или у продюсера с режиссером, которые меня зовут на пробы, мне неизвестно. Может, им и мешает, но это издержки любого успешного проекта.

Про «Желтый глаз тигра»

- Вы играли в сериале «Желтый глаз тигра», действие которого происходит в Калининградской области. Наверное, съемки в родных местах были какими-то особенными?

- На съемочной площадке была атмосфера счастья, так еще и партнерами были Паша Прилучный и Рома Курцын. Сами съемки и роль – это все было чистым удовольствием. Знаете, такое редко бывает, но вот оно случилось в самое нужное время. Калининград для меня – это такое место, где я задышал полной грудью, город, где мне что-то открывается. Видимо, роль была очень важна в этот момент. Как раз за время съемок в сериале «Желтый глаз тигра» удалось повидать знакомых, друзей, у меня их много, родных, которые здесь живут.

- Где увидим вас в будущем? В каких проектах сейчас заняты?

- Могу назвать два: «Один шанс на троих» и «Короче, план такой…» Оба по-своему очень интересные и в абсолютно разных жанрах. Первый - детективная драма с погоней финской полиции за главными героями, которые нелегально перевозят ребенка в Россию. Второй - авантюрная комедия о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реальности и знают друг друга только по никам. Остальные подробности, надеюсь, скоро узнаете сами.