Ломал плитку в подвале: Что известно о художнике, который создал мозаику с кораблями на Киевской

Панно стало одной из достопримечательностей Балтрайона. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде несколько прояснилась история с появлением на улице Киевской мозаики с кораблями. Увы, автора найти не удалось, но кое-что о нем стало известно.

Как рассказала «Комсомолке» научный сотрудник Музея Мирового океана, хранитель художественной коллекции Галина Акимова, автор приезжал в Калининград в самом начале 90-х годов.

- Это были веселые 1990-е годы. Художник, как и многие тогда в Калининграде, пытался найти хоть какую-то работу. И вот он урвал заказ – создать мозаику на фасаде дома на улице Кивеской, - рассказывает Галина Акимова.

По ее словам, одной из проблем было отыскать материалы для работы. В городе почти ничего не было, а магазины не изобиловали плиткой.

- Художник ездил по городу, встречался с людьми, как мог, собирал плитку, старый кафель. Все художники в городе тогда обсуждали этот заказ. Мне рассказали, как он сидел в подвале и ломал эту плитку, готовился. Интересно, что калининградские художники этого автора в лицо помнят, но имя не могу назвать – слишком много времени и прошло, - говорит Галина Акимова.

По одной из версий, и мы, кажется, этого уже не узнаем, автору за работу… не заплатили. Именно поэтому он так быстро после завершения мозаичного панно уехал из Калининграда и больше не вернулся.

Напомним, ранее мы писали о том, что обнаружено произведение, по мотивам которого была создана мозаика с кораблями на улице Киевской. Выяснилось, что еще в советские годы, в 1982, работу (почти один в один) выполнили в интерьерах ПТУ № 22 которое готовило рабочих порта (Украина, город Ильичевск) Заслуженные художники РФ, члены-корреспонденты РАХ Олег Осин и Людмила Волова. В 1990-е наш оформитель в Калининграде лишь взял за основу хорошо отработанный мотив и изобразил его на фасаде здания.