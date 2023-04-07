Адская карусель в замкнутом пространстве

Каждый из трех героев постановки - главный. Фото: Игорь Самарин

В понедельник, 3 апреля крохотный зальчик областного Центре культуры молодежи на Бассейной был набит публикой до отказа. В принципе, для премьер Литературного театра Калининграда это обычное явление, но тут интерес был, думается, особенного свойства. Уж больно всем хотелось оценить, как обойдутся с Жан-Полем не нашим Сартром последователи легендарного режиссера Альберта Михайлова.

То обстоятельство, что интерьер Ада был выдержан вовсе не в традиционных черно-красных, а в нетривиально белых тонах, как раз-таки не удивляло. У классика экзистенциализма так и задумано: никаких «кольев, жаровен и медных воронок» – обычный (на самом деле нет) гостиничный номер. Обращала на себя внимание водруженная посреди предполагаемой сцены (которой у «Литературного» тоже до сих пор нет) замысловатая железная конструкция вроде небольшой карусели.

«Это, видать, вместо диванов «в стиле Второй империи», что в оригинале», - предположил я и тихо загордился, когда догадка вскоре подтвердилась. А заодно лишний раз восхитился креативностью литтеатровцев. Стоит заметить, режиссерская находка оказалась весьма удачной для стесненного пространства, в котором вынужден представлять «Литературный». Вокруг указанного сооружения - точнее, с помощью него – в буквальном смысле вертелось все действо.

Пытаться интерпретировать Сартра по-своему для любого режиссера сколь заманчиво, столь и бесперспективно. И Кирилл Коротков счастливо избежал соблазна, ограничившись самым минимумом новшеств, да и то, если можно так выразиться, сугубо оформительского свойства. Разве что и впрямь жутковатую (у Сартра она, скорее, трагикомическая) финальную сцену при желании можно считать попыткой некого новаторства. Ну да если и так, то попыткой вполне приемлемой. Во всяком случае, лично меня она впечатлила наряду с песенкой Инес и танцем Масок.

Финальная сцена пробирает до дрожи. Фото: Игорь Самарин

Стоит признать, элементы шоу сартровскую пьесу не испортили и даже придали ей динамичности, которой местами не достает.

В заключение об исполнителях. Сюжет, где практически все действующие лица – главные, просто не может не провоцировать нормального актера на то, чтобы хоть немного потянуть одеяло на себя. К счастью, Эдуард Бирюков (Гарсэн), Ксения Новикова (Инес) и Алина Карпова (Эстель) искушение, в общем и целом, выдержали. Во всяком случае, никаких платьев из сверкающей парчи и внезапно выдернутых красных платков, как в известной книге Моэма. Все трое практически в белом, а вокруг - благодарные зрители.