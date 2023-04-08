Сокровища калининградских музеев. Форт №5: Каски в казематах, письмо из прошлого и знамя Победы на ветру

За последнее время территория старинной крепости заметно преобразилась. Фото: Платон ЕГОРОВ

По случаю важной и священной для каждого калининградца даты – 9 апреля, дня взятия Кенигсберга, - мы решили совершить прогулку по коридорам и казематам пятого форта. При штурме этой небольшой крепости на северной окраине города бойцы Красной армии проявили чудеса мужества и героизма. Пятнадцать человек за взятие форта были удостоены золотой звезды Героя Советского Союза. И, конечно, экспозиция в музее, расположенном за толстыми крепостными стенами, посвящена героическим страницам штурма Кенигсберга, Восточно-Прусской наступательной операции. Хотя и не только.

ПРИЗЕМИСТАЯ КРЕПОСТЬ

Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» был построен в конце XIX века и вошел в систему оборонительных сооружений Кенигсберга, в так называемый «внешний пояс укреплений». Всего по окружности города было возведено 15 фортов – 12 основных и три промежуточных, меньшего размера и менее укрепленных. Пятый не был самым крупным и вообще не сильно отличался от других, но его история получилась наиболее яркой.

Надо сказать, что форты Кенигсберга вообще имели очень похожую архитектуру и планировку. Это были приземистые, похожие на гигантских черепах, крепости. Они строились из многократно обожженного кирпича, толщина внешних стен – около двух метров. Сверху форты напоминали многоугольник, окруженный рвом, который мог быть сухим, либо заполненным водой. Вокруг пятого форта - ров с водой, причем глубина его, согласно отчету 245-го дивизиона доходила «до 10 метров, в котором 3-4 метра воды».

Центральная галерея (потерна) форта – своего рода «аллея», в стороны от которой расходились «улочки» поменьше. Имелись два внутренних дворика, а внутри – самые разнообразные помещения – от казарм до складов. Перед штурмом Кенигсберга форт был дополнительно укреплен по флангам противотанковыми рвами, траншеями и артиллерийскими позициями, были установлены надолбы, прилегающее пространство опутано колючей проволокой и заминировано. Неприступная крепость! Однако в начале апреля 1945 года форт был взят бойцами Красной армии.

ГЕРОИ ШТУРМА

Штурм пятого форта начался с массированного артиллерийского обстрела, продолжавшегося несколько дней. Пробить толстые стены пытались из орудий разных калибров, однако форт выдержал эти мощные удары. Тогда к делу подключились советские саперы и бойцы штурмовых отрядов. Решающим стал штурм в ночь на 8 апреля 1945 года. С наступлением темноты группа саперов, которую возглавил лейтенант И. П. Сидоров, произвела два направленных взрыва, чтобы обеспечить спуск к водному рву подручных переправочных средств, а затем, форсировав ров, организовала подрыв напольного капонира форта.

Это стало переломным моментом. После того, как в напольном капонире образовалась брешь, в нее устремились бойцы штурмовых отрядов, форсировавших ров. Ожесточенный бой внутри форта продолжался всю ночь. Утром 8 апреля 1945 года остатки немецкого гарнизона капитулировали. 193 немецких солдат были убиты, в том числе и комендант форта, а 98 сдались в плен. Вечером следующего дня город-крепость Кенигсберг пал…

ЗА ТОЛСТЫМИ СТЕНАМИ

После войны в форту размещался автомобильный батальон, затем контора «Вторсырье», а в 1970-е годы здесь решено было сделать музейный комплекс. И 9 мая 1973 года форт стал филиалом Калининградского областного историко-художественного музея. Часть помещений форта расчистили, на берегу крепостного рва организовали постоянную экспозицию военной техники, был воздвигнут мемориал, посвященный подвигу советских воинов в апреле 1945-го.

А несколько лет назад в Пятом форту началась новая жизнь. В 2018 году был дан старт масштабным работам по благоустройству, которые продолжаются до сих пор. Впрочем, несмотря на это, туристы и просто любители истории могут посетить форт с экскурсией.

Можно побродить по берегу крепостного рва и познакомиться с выставкой военной техники и боеприпасов времен войны: здесь стоят корабельные пушки и пулеметы, мощные гаубицы, противотанковые орудия… Внутри форта все расчищено и также готово для показа. У входа в каждое помещение с тяжелыми сводчатыми потолками – табличка с указанием, что здесь находилось до и во время войны. Тут, например, был пороховой склад, здесь размещалась офицерская казарма, а в этом месте – караульное помещение. По узкой винтовой лестнице можно подняться на крышу форта, посмотреть сверху, как все устроено, послушать, как бьется на ветру боевое красное знамя – оно установлено прямо над входом.

При желании можно подняться на крышу форта и послушать, как бьется на ветру боевое красное знамя. Фото: Платон ЕГОРОВ

В некоторых залах форта – большие красочные стенды. В центральной потерне, например, представлены плакаты времен Великой Отечественной войны. А рядом – экспозиция, посвященная нашим дням: фотографии и рассказы о героях специальной военной операции.

Отходим в сторону от центральной потерны. В одном из помещений можно познакомиться с историей фортификации Кенигсберга и Восточной Пруссии: увидеть, как выглядели укрепленные городища древних пруссов, орденские замки, изучить Пятый форт и другие форты, что называется «в разрезе». На стенах другого зала - выразительные фотографии и карты времен Великой Отечественной. Кенигсберг, Сталинград… У входа в одну из угловых комнат – табличка: «Сборочная лаборатория артиллерийских снарядов». За решетчатой дверью можно увидеть множество старых предметов – старые каски, солдатские фляги, гильзы от снарядов… Все это было найдено при расчистке форта.

Многие экспонаты были найдены при расчистке форта. Фото: Платон ЕГОРОВ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАРК

К слову о расчистке. На прошлой неделе Пятый форт посетила делегация областного правительства, чтобы ознакомиться с ходом работ по благоустройству, и министру по культуре и туризму региона Андрею Ермаку продемонстрировали очень интересную находку.

- Вот, взгляните, обнаружили в крепостном рву при очистке. Бутылка из-под шампанского, а в ней – послание потомкам, - говорит заведующий музеем «Пятый форт» Александр Царенко.

Он достает из позеленевшего стеклянного сосуда длинный листок бумаги. На нем текст: «11 мая 1979 года состоялось торжественное бракосочетание Сережи Сауткина и Люды Амосовой. Желаем счастья на долгие-долгие годы. Мир вашему дому, вечной молодости и любви!..»

- Очень интересно, должно стать частью экспозиции, - улыбается Андрей Ермак.

В крепостном рву нашли бутылку из-под шампанского, а в ней – послание потомкам. Фото: Платон ЕГОРОВ

Министр оценил качество работ по благоустройству территории форта, но отметил, что многое еще предстоит сделать:

- В этом году закончили этап работ, связанный с благоустройством территории перед фортом. Подрядчик, к счастью, не подвел - все сделано качественно. Следующий этап – работы за фортом. Много задумок, возможно, сделаем полосу препятствий, детские площадки… Задача – к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне сделать здесь комфортный и безопасный парк.

По словам директора Калининградского областного историко-художественного музея Екатерины Манюк, на работы по благоустройству в прошлом году из регионального бюджета было выделено чуть более 14 миллионов рублей. И не зря – территория старинной крепости заметно преобразилась.

- Мы сделали новые дорожки, мощение, новую входную группу, площадки под боевую технику, новые таблички, в том числе с рельефно-точечным шрифтом Брайля, то есть для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, конечно, работы еще много, здесь 15 гектаров территории, - сказала Екатерина Манюк, пообещав, что к 80-летию Победы в помещениях форта обязательно откроются новые интересные выставки.

Впрочем, можно не ждать и идти с экскурсией в пятый форт уже сейчас. Уверен, прогулка подарит вам незабываемые впечатления.

НАЗОВЕМ ПОИМЕННО

Герои штурма пятого форта

Старший лейтенант Роман Бабушкин

Старший лейтенант Геннадий Нырков

Старший лейтенант Илья Ткаченко

Лейтенант Мирза Джабиев

Лейтенант Иван Сидоров

Младший лейтенант Ишмай Ишкинин

Старшина Петр Меренков

Старшина Алексей Шубин

Старший сержант Григорий Малыгин

Сержант Алексей Кондруцкий

Сержант Василий Курасов

Младший сержант Антон Саламаха

Рядовой Иван Дворский

Рядовой Владимир Полупанов

Рядовой Федор Чирков