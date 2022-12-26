50 жемчужин Калининградской области. Мосты: от Орлиного до Оленьего

Длинный или Семиарочный мост находится в Знаменске. Фото: prussia39.ru

Бессмертные боги одарили землю, где мы сегодня живем, великим множеством рек и ручьев, а значит, людям пришлось с этим что-то делать, то есть строить мосты. Большинство этих сооружений довольно просты и примитивны, но есть и настоящие шедевры. Сегодня познакомимся с некоторыми из них.

МОСТЫ ЭЙЛЕРА

Как только появился замок Кёнигсберг, а вслед за ним у реки Прегель выросли три поселения: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф - пришло время заняться мостами. И вскоре были построены знаменитые мосты Кёнигсберга: Зеленый, Лавочный, Потроховый, Деревянный, Медовый… В XVIII веке выдающийся математик Леонард Эйлер придумал знаменитую загадку о мостах Кёнигсберга – как пройти по всем семи мостам, не ступив ни на один из них дважды. Ответ – никак. Так появилась теория графов, а мосты Кёнигсберга стали знаменитыми.

К счастью, мы и сегодня можем увидеть некоторые из этих исторических мостов (жаль, что не все). Сохранился Деревянный, соединявший некогда Альтштадт и остров Ломзе, Медовый – между островами Кнайпхоф и Ломзе, а также Высокий мост – между все тем же Ломзе и южной частью города. Все путепроводы в последние годы привели в порядок, Высокий же и вовсе капитально отремонтировали. А к юбилею города появился еще один мост в исторической части города – Юбилейный. Он вырос на том месте, где некогда находился Императорский мост, который, по городской легенде, был построен по распоряжению кайзера – чтобы все-таки решить головоломку Эйлера. Ходят разговоры, что в какой-то более-менее обозримой перспективе будет построено еще три моста между островом Канта и «материковой» частью Калининграда. Однако какие-то реальные работы начались лишь на одном из потенциальных путепроводов - том, что должен связать с островом набережную Петра Великого. Впрочем, даже там работы предстоит громадье.

В ПАМЯТЬ О КОРОЛЕВЕ

Самый знаменитый мост Калининградской области находится далеко от Калининграда, в другом конце региона. Это – мост Королевы Луизы в Советске. В начале XIX века прусская королева участвовала в переговорах между российским императором Александром I и Наполеоном, которые проходили в Тильзите, сегодняшнем Советске. Участие это было признано удачным, и в начале прошлого века решили построить новый мост через Неман и назвать его именем королевы. Мост отличался роскошным, поистине королевским южным порталом – с башенками, барельефами.

В 2002-2003 годах путепровод был реконструирован и сейчас является одной из визитных карточек Советска. Возможно, самой яркой визитной карточкой этого города.

ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

Если из Советска переместиться на юг Калининградской области, точнее, на крайний юго-восток, то можно увидеть еще один очень красивый мост. Он спрятался в дебрях Роминтской пущи. Это железнодорожный арочный мост через реку Красную в поселке Токаревка. Он живо напоминает римский акведук и является обязательным пунктом туристической программы для всех, кто посещает Роминтен. Путепровод, кстати, действующий. Дважды в день, пыхтя и стуча колесами, по нему проезжает небольшой состав в сторону песчаного карьера и обратно.

Железнодорожный арочный мост через реку Красную в поселке Токаревка. Фото: Иван МАРКОВ

Кстати, в другом конце области, на юго-западе, а точнее, возле поселка Корнево Багратионовского района (бывший город Цинтен) находится похожий арочный железнодорожный мост. Правда, туристов там заметно меньше. И место не столь раскрученное, как Роминтен, да и вообще добраться до моста весьма проблематично – он находится в пограничной зоне.

Но вернемся на реку Красную. На ней есть еще несколько примечательных переправ. Самая интересная из них – Олений мост. Когда-то он вел к охотничьей резиденции германского императора, построенной в конце XIX века в Роминтской пуще. Раньше мост вообще был роскошным - его украшали бронзовые скульптуры оленей. Сегодня, увы, от прежней красоты остались только перила. А олени после войны «разъехались» по городам и весям. Один из них, например, радует посетителей одного из парков Смоленска.

ОРЛИНЫЙ, ДЛИННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ

От парнокопытных перейдем к птицам. Мост с красивым названием - Орлиный - находится в Полесске. Он перекинут через Дейму. Выделяется тем, что является разводным (причем механизм не так давно был отремонтирован), а также двумя очень симпатичными башенками из красного кирпича. Тот, кто едет в Полесск посмотреть на орденский замок Лабиау, обязательно должен посетить и Орлиный мост.

Полесск. Красавец-мост Орлиный. Фото: prussia39.ru

Возле Знаменска находится еще один очень интересный мост – Длинный. Он и правда, довольно протяженный (до войны – самый протяженный в Восточной Пруссии), но главная фишка моста не в длине, а в старинных железных арках. Их насчитывается ровно семь, поэтому иногда мост так и называют - Семиарочный. Интересно, что мосту очень не везло. Вначале он был разрушен в 1914 году, затем в 1945-м. Но всякий раз возрождался, точно птица феникс. К слову, мосты с похожими железными арками имеются и в других местах. Не такие длинные, но тоже симпатичные. Один из них, например, возле поселка Талпаки. Его хорошо видно с федеральной трассы Калининград – Нестеров.

А в Правдинске можно найти путепровод совсем другого рода. Это Подвесной мост. Легкий, как будто невесомый.

Правдинск. Не у всех хватает смелости пройти по подвесному мосту. Фото: prussia39.ru

Местные жители используют его по прямому назначению – то есть чтобы добраться из одного района города в другой, а туристам трудно себя сдержать, чтобы не превратить мост в аттракцион. Взявшись за перила, любители острых ощущений начинают раскачивать путепровод. Занятие это, конечно, азартное, но мы так делать не рекомендуем – опасно.